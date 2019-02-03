أواني فاخرة بمكونات بسيطة جدا

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ماشاءاللهزينتيهم رجعو روعةعندي سكرية فوطوكوبي على تاعكوحاملة الطراشن قاعدين غير هاكاك ولهتيني نزينهمماما عندها بلا تاني قدمكي نروح لدارنا نقوملها بيه ههه قريب طيشاتويشبه للبلا تاعكموضوع مميز يستحق الختمقوليلي على الصبيغة لي صبغتي بيها البلاواش اسمها واسكو نلقاها عند الكانكيري ؟وهل لصقتي باللصقة العادية تاع البيستولي ؟وميطيحوش هادوك الاكسسوارات لي زينتي بيهم مع الوقت ؟كاش عفسات درتيهم اثناء التلصيق قوليلنا عليهم​

ترشي على كامل الصينية مرة الأولى ولما تنشف تزيدي مرحلة ثانية ولما تنشف تماما حتى ما تحالش كاين فيرني انا خلاصلي بواطة صغيرة ديريها ببانسو صغير تعقبي عليها كامل دير كوش حماية ميم تغسليها ما يصرا الو وتولي تبرق