أواني فاخرة بمكونات بسيطة جدا

ليليا مرام
:: مرشحة للإشراف ::
منتدى فرغ واش فى قلبك
مجتمع اللمة العام
طاقم المرشحين
السلام عليكم جميعا
في فترة مرضي ولبقائي في البيت لا أفعل شيئا ولانني أملك الكثير من المواهب
وجدت عندي أواني عادية جدا إلى اواني فاخرة وكانت لدي صينية كنت سأرميها
فإنظروا كيف حولتها وماذا صنعت من الاواني العادية موسف أفتح موضوع أعلم فيها بناات ونساء المنتدى
تحويل الأواني العادية إلى أواني فاخرة جدا وقد لا تجدين مثلها خارجا
تفضلوا
هنا قمت بقمت بطلائها باللون الذهبي كأول مرحلة وألصقت الإكسسوارات سوف أعطيكم أسمائهم وكيفية إلصاقهم
وبعدها قمت بطلاء الصينية بالفيرني أو طلاء ضد الماء و وتصبح الصينية لامعة
هنا صورتها في أول مرحلة يجب أن تجف جيدا
كنت سأرميها وبعدها قمت بتزيينها
هذه حاملة أرواق صنعت الورود أولا وبعدها هيكل الذي يحمل الأوراق
وبعدها قمت بالتزيين بطريقتي
هذا طقم كؤوس عادية حولت كل واحد إلى هذا النوع
وهذي السكرية
هنا الكأس من الجهة الثانية
وهنا الطقم بالكامل مع الكؤوس والصينية وكل شيء
نتمنى عجبوكم حاصة للي عندهم مناسبات وأفراح أو خطوبة موالمين بزاف
نشوف تفاعلكم لبنات ونعلمكم بالتفصيل
مازال امور اخرى انا اقوم بها وأصورها وقت إمكالها
العفايس هذوك ما يطيروش تنظيفهم سهل حدا
ان شاء الله عجبكم
وإلى الملتقى
في فترة مرضي ولبقائي في البيت لا أفعل شيئا ولانني أملك الكثير من المواهب
وجدت عندي أواني عادية جدا إلى اواني فاخرة وكانت لدي صينية كنت سأرميها
فإنظروا كيف حولتها وماذا صنعت من الاواني العادية موسف أفتح موضوع أعلم فيها بناات ونساء المنتدى
تحويل الأواني العادية إلى أواني فاخرة جدا وقد لا تجدين مثلها خارجا
تفضلوا
هنا قمت بقمت بطلائها باللون الذهبي كأول مرحلة وألصقت الإكسسوارات سوف أعطيكم أسمائهم وكيفية إلصاقهم
وبعدها قمت بطلاء الصينية بالفيرني أو طلاء ضد الماء و وتصبح الصينية لامعة
هنا صورتها في أول مرحلة يجب أن تجف جيدا
كنت سأرميها وبعدها قمت بتزيينها
هذه حاملة أرواق صنعت الورود أولا وبعدها هيكل الذي يحمل الأوراق
وبعدها قمت بالتزيين بطريقتي
هذا طقم كؤوس عادية حولت كل واحد إلى هذا النوع
وهذي السكرية
هنا الكأس من الجهة الثانية
وهنا الطقم بالكامل مع الكؤوس والصينية وكل شيء
نتمنى عجبوكم حاصة للي عندهم مناسبات وأفراح أو خطوبة موالمين بزاف
نشوف تفاعلكم لبنات ونعلمكم بالتفصيل
مازال امور اخرى انا اقوم بها وأصورها وقت إمكالها
العفايس هذوك ما يطيروش تنظيفهم سهل حدا
ان شاء الله عجبكم
وإلى الملتقى
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