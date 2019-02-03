أواني فاخرة بمكونات بسيطة جدا

ليليا مرام

ليليا مرام

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السلام عليكم جميعا
5.gif


في فترة مرضي ولبقائي في البيت لا أفعل شيئا ولانني أملك الكثير من المواهب
وجدت عندي أواني عادية جدا إلى اواني فاخرة وكانت لدي صينية كنت سأرميها
فإنظروا كيف حولتها وماذا صنعت من الاواني العادية موسف أفتح موضوع أعلم فيها بناات ونساء المنتدى
تحويل الأواني العادية إلى أواني فاخرة جدا وقد لا تجدين مثلها خارجا
تفضلوا
هنا قمت بقمت بطلائها باللون الذهبي كأول مرحلة وألصقت الإكسسوارات سوف أعطيكم أسمائهم وكيفية إلصاقهم
وبعدها قمت بطلاء الصينية بالفيرني أو طلاء ضد الماء و وتصبح الصينية لامعة
هنا صورتها في أول مرحلة يجب أن تجف جيدا
كنت سأرميها وبعدها قمت بتزيينها
100840

هذه حاملة أرواق صنعت الورود أولا وبعدها هيكل الذي يحمل الأوراق
وبعدها قمت بالتزيين بطريقتي

100842

هذا طقم كؤوس عادية حولت كل واحد إلى هذا النوع

100843

وهذي السكرية

100844


هنا الكأس من الجهة الثانية

100846


وهنا الطقم بالكامل مع الكؤوس والصينية وكل شيء

100847



نتمنى عجبوكم حاصة للي عندهم مناسبات وأفراح أو خطوبة موالمين بزاف
نشوف تفاعلكم لبنات ونعلمكم بالتفصيل
مازال امور اخرى انا اقوم بها وأصورها وقت إمكالها
العفايس هذوك ما يطيروش تنظيفهم سهل حدا

ان شاء الله عجبكم
وإلى الملتقى


 

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آخر تعديل بواسطة المشرف:
Yasmina.yaso

Yasmina.yaso

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السَلآْم عَلْيُكّمٌ وٍرٍحَمُةّ الله وٍبُرٍكآتُهْ


ما شآء الله تبارك الرحمان
سلمت آناملك شي جميل
وعجبتني طريقتك في تزين الصينية
وارجاعها جديدة بالطلاء و الله شي جميل
يعطيك الصحة بارك الله فيك
في انتظار جديدك بشغف 😍
 
sami44

sami44

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مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
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حتى في الركن تاعي ولحقتيني مزية كاين الطلاء في اعمالك
ربي يوفقك ليليا
رغم اني لست ملم بامور البيت الا انها اعجبتني كثيرا
انامل تنثر ذهبا لا تحرمينا ما تنتج اناملك
منورة الركن ننتضر منك كل جديد
:oops:👍
 
ليليا مرام

ليليا مرام

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قال Yasmina.yaso:
السَلآْم عَلْيُكّمٌ وٍرٍحَمُةّ الله وٍبُرٍكآتُهْ


ما شآء الله تبارك الرحمان
سلمت آناملك شي جميل
وعجبتني طريقتك في تزين الصينية
وارجاعها جديدة بالطلاء و الله شي جميل
يعطيك الصحة بارك الله فيك
في انتظار جديدك بشغف 😍
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شكرا لك أختي وهذا تشجيع لي جزاك الله كل خير
نعم طلاء ذهبي وبعدها لماع لكي لا تتصدأ والله كنت سأرميها ثم جائتني فكرة إعادة تدويرها وإصلاحها وكانت النتيجة كما رأيتها
ان شاء الله لدي مشروع عمل حافظة إكسسوارات للنساء على شكل دمية
شكرا لك
 
ليليا مرام

ليليا مرام

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منتدى فرغ واش فى قلبك
مجتمع اللمة العام
طاقم المرشحين
إنضم
16 جوان 2009
المشاركات
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قال sami44:
حتى في الركن تاعي ولحقتيني مزية كاين الطلاء في اعمالك
ربي يوفقك ليليا
رغم اني لست ملم بامور البيت الا انها اعجبتني كثيرا
انامل تنثر ذهبا لا تحرمينا ما تنتج اناملك
منورة الركن ننتضر منك كل جديد
:oops:👍
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الله غالب وين تكون نكون كيما راك تبع فيا حتى انا نتبعك علاه الطلاء غير للرجال نعرفو نصبغو بلاك خير منكم
آمين يعيشك
ايه وانت كاش ما راك عارف فالدار من غير الماكلة تاكل برك وريهم للمدام وادي رايها وتشوف
شكرا لك وجزاك الله كل خير
شكرا
 
الامين محمد

الامين محمد

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عارفك فنانة ليليا لأنك اصلا تنقلي من مواهبي طبعا الكثييرة ههههههههههههه
(y) يا الكحلوووشة بصدق هذا فن و ابدااع
 
ليليا مرام

ليليا مرام

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منتدى فرغ واش فى قلبك
مجتمع اللمة العام
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قال الامين محمد:
عارفك فنانة ليليا لأنك اصلا تنقلي من مواهبي طبعا الكثييرة ههههههههههههه
(y) يا الكحلوووشة بصدق هذا فن و ابدااع
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ايه وانا من بعد ندير الموهبة الاصلية للألماني المحروق هههه
شكرا لك جزاك الله كل خير هذي شهادة أعتز بها
شكرا لك
 
ليليا مرام

ليليا مرام

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Soumia hadj mohammed

Soumia hadj mohammed

:: نجمة اللمة ::
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سلام عليكم
خرجو ملاح الاواني
وحتى الصينية ممكن شوية اضافات وتكون تستعمل مثلا فكاش عفسة تع عرس
والكؤوس خرجو باهين فقط لو الشريط لي فالحافة يهبط شويا بمقياس الشفاه لانو يديرونجي اثناء الشرب اذا كان رح يستعمل فالشرب
يعطيك الصحة ختي ليليا ومليح كي تعمري وقتك هكا احسن من الفراغ
ربي يشفيك ويبارك فيك
سلامي للوالدة
 
ليليا مرام

ليليا مرام

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قال Soumia hadj mohammed:
سلام عليكم
خرجو ملاح الاواني
وحتى الصينية ممكن شوية اضافات وتكون تستعمل مثلا فكاش عفسة تع عرس
والكؤوس خرجو باهين فقط لو الشريط لي فالحافة يهبط شويا بمقياس الشفاه لانو يديرونجي اثناء الشرب اذا كان رح يستعمل فالشرب
يعطيك الصحة ختي ليليا ومليح كي تعمري وقتك هكا احسن من الفراغ
ربي يشفيك ويبارك فيك
سلامي للوالدة
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سلام سمية
لالا الكؤوس ما يجينوش جربتهم بعيده على موضع شفاه وما حبيتش اضافات بزاف نحب امور بسيطة.
انا خدمتهم ليا مجرد. تجربة
آمين اختي يبلغ وسلامي لوالدتك وأخواتك
 
السلطانة

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
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وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ماشاءالله

زينتيهم رجعو روعة :love:
عندي سكرية فوطوكوبي على تاعك
وحاملة الطراشن قاعدين غير هاكاك ولهتيني نزينهم
ماما عندها بلا تاني قدم
كي نروح لدارنا نقوملها بيه ههه قريب طيشاتو
يشبه للبلا تاعك

موضوع مميز يستحق الختم

قوليلي على الصبيغة لي صبغتي بيها البلا
واش اسمها واسكو نلقاها عند الكانكيري ؟

وهل لصقتي باللصقة العادية تاع البيستولي ؟
وميطيحوش هادوك الاكسسوارات لي زينتي بيهم مع الوقت ؟
كاش عفسات درتيهم اثناء التلصيق قوليلنا عليهم​
 
ليليا مرام

ليليا مرام

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قال السلطانة:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ماشاءالله

زينتيهم رجعو روعة :love:
عندي سكرية فوطوكوبي على تاعك
وحاملة الطراشن قاعدين غير هاكاك ولهتيني نزينهم
ماما عندها بلا تاني قدم
كي نروح لدارنا نقوملها بيه ههه قريب طيشاتو
يشبه للبلا تاعك

موضوع مميز يستحق الختم

قوليلي على الصبيغة لي صبغتي بيها البلا
واش اسمها واسكو نلقاها عند الكانكيري ؟

وهل لصقتي باللصقة العادية تاع البيستولي ؟
وميطيحوش هادوك الاكسسوارات لي زينتي بيهم مع الوقت ؟
كاش عفسات درتيهم اثناء التلصيق قوليلنا عليهم​
إضغط للتوسيع...
السلام عليكم أختي شكرا على تمييز الموضوع سوف أضع الآن شرح مبسط

ريثما أحضر الطريقة كاملة لأنني أقوم بتزيين طقم آخر كهدية لصديقة
بالنسبة للصبغة هي هذه
101019

ترشي على كامل الصينية مرة الأولى ولما تنشف تزيدي مرحلة ثانية ولما تنشف تماما حتى ما تحالش كاين فيرني انا خلاصلي بواطة صغيرة ديريها ببانسو صغير تعقبي عليها كامل دير كوش حماية ميم تغسليها ما يصرا الو وتولي تبرق
ابضا كاين أرجل تتباع ذهبية تقدري تلصقيهم تجي صينية مرفودة انا ما كفانيش الوقت ومريضة ما قدرتش نحوس عليهم يتباعو عند اللي يبيع لوازم الخياطة
المادة اللي نلصقو بيها هي البيستولي
101021

وايضا كاين غراء خاص بعقاش هذاك الكبير فالكؤوس أو الصينية
لالا ما يطيروش هو فيها عفسة انو البيستولي لما تشعليه اول مرة خليه شوي يسخن ولما تجي تخدمي طفيه لانو غراء نتاعو لو يفيض بزاف لما تنشف دير طبقة خشينة ومن بعد طير انا غسلتهم وما صرالهم والو وطبعا مع المحافظة
بالنسبة للإكسسوارات هذا يسمى لستراس يتباع سطر ب 10 آلاف يعني تشري 6 سطور أو7 وشوفي كل ما يخص تزيدي
101022


هذا بعض الاكسسوارت هذو صغار النجوم والعقاش اللي درتو تشريه انت واختيارك تروحي وتحتاري ممكن ديري لون فضي وانا درت ذهبي تقدري ديري فضي وتخلي الصنيوة كيما راهي او تشري وحدة جديدة وانت زيني الكسؤوس واخدمي حاملة الورق

101025

هذا لون ذهبي للرسم على الكؤوس
101026



بالنسبة للورود لحاملة الأوراق شريت رولو هذا ب 15 ميل وراح نوريلكم كيفاه تصنعوهم ندير موضوع كامل

101027


فالأخير نقولكم راح نديلكم موضوع مع بدايتي لطقم جديد بحول الله وعلبة إكسسوارات على شكل باربي فقط ارتاح من مرضي قليلا
شكرا على ختم الموضوع جزاك الله كل خير
 

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quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

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السلام عليكم ....
شكراا على المشاركة عزيزتى
وتسلم الايادى
 
ليليا مرام

ليليا مرام

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ملكة زوجي

ملكة زوجي

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السَلآْم عَلْيُكّمٌ وٍرٍحَمُةّ الله وٍبُرٍكآتُه
ما شآء الله عمل رائع تسلم ايدك اختي
وبااارك الله فيك ربي يحفظك لينا
في انتظار المميز منك دائما
دمتي
 
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