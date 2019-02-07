منشورات اللّمة ....مقتبسات هواتفكم

ليليا مرام

ليليا مرام

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى فرغ واش فى قلبك
مجتمع اللمة العام
طاقم المرشحين
إنضم
16 جوان 2009
المشاركات
8,331
نقاط التفاعل
24,361
النقاط
1,951
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
روّاد القسم أهلا وسهلا بكم فضلا وليس أمرا أدعوا لي بالشفاء
شكرا لكم
وانت تتجول في صفحات التواصل الإجتماعي نلتقي مع منشورات
إما تسعدنا أو تضحكنا أو تجعلنا نستغرب أو نغضب
والنقاش عليها إما محترم إما يخرج عن السيطرة وإما سخرية
فكرت في أن نحضر منشورات تعجبنا ونعلق عليها ونناقشها

منشوري من إقتباسي

تلاقيت بهذا المنشور والذي أضحكني
101104

ومنشور آخر

101105


أعجبني جدا المنشور الثاني حملة ضد وزيرة التربية حيث يقوم الأساتذة بالصلاة مع التلاميذ
رائع جدا

الخط لكم وأنتظر مقتبساتكم ومنشوراتكم
المضحكة الغريبة
التي تحمل رسالة
التي تحمل فكرة نتناقش حولها


شكرا لكم جميعا







 

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sami44

sami44

:: مرشح للإشراف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
طاقم المرشحين
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
8,729
نقاط التفاعل
5,013
النقاط
751
كل الشكر على الموضوع الطيب اختي ليليا
الفكرة جميلة وانا في المتابعة
تقريبا كل المنشورات تكون في مواقع التواصل لما التقي منشور بموضوعك انشره
احترامي وتقديري لك
 
ليليا مرام

ليليا مرام

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى فرغ واش فى قلبك
مجتمع اللمة العام
طاقم المرشحين
إنضم
16 جوان 2009
المشاركات
8,331
نقاط التفاعل
24,361
النقاط
1,951
قال الامين محمد:
و الله اختي ليليا راني نفكر باش نشري هاتف
اذا شريت والله ق راح نشارك معاكم في موضوعك ههههههههههههه
نحكي من نيتي ما تزعفيش
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ننتظر منشوراتك وقت ما شريت يفرج ربي سبحانه
ايه وأنا صدقتك أخي امين بلاما تحلف وعلاه نزعف باباي وقت ما جا الخير ينفع
 
ليليا مرام

ليليا مرام

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى فرغ واش فى قلبك
مجتمع اللمة العام
طاقم المرشحين
إنضم
16 جوان 2009
المشاركات
8,331
نقاط التفاعل
24,361
النقاط
1,951
قال sami44:
كل الشكر على الموضوع الطيب اختي ليليا
الفكرة جميلة وانا في المتابعة
تقريبا كل المنشورات تكون في مواقع التواصل لما التقي منشور بموضوعك انشره
احترامي وتقديري لك
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إذا رأيتم الأخ سامي إختصر في الرد فإعلموا أن قرموده طاير ومقلقينو
شكرا على جمال ردك الممزوج بالديقوتاج
أنتظر أي منشور منك يعبر عن رسالة ما
شكرا لك أخي سامي وهونها تهون يفرج ربي سبحانو قول يا رب برك
شكرا
 
ليليا مرام

ليليا مرام

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى فرغ واش فى قلبك
مجتمع اللمة العام
طاقم المرشحين
إنضم
16 جوان 2009
المشاركات
8,331
نقاط التفاعل
24,361
النقاط
1,951
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