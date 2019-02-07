منشورات اللّمة ....مقتبسات هواتفكم

ليليا مرام
:: مرشحة للإشراف ::
منتدى فرغ واش فى قلبك
مجتمع اللمة العام
طاقم المرشحين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
روّاد القسم أهلا وسهلا بكم فضلا وليس أمرا أدعوا لي بالشفاء
شكرا لكم
وانت تتجول في صفحات التواصل الإجتماعي نلتقي مع منشورات
إما تسعدنا أو تضحكنا أو تجعلنا نستغرب أو نغضب
والنقاش عليها إما محترم إما يخرج عن السيطرة وإما سخرية
فكرت في أن نحضر منشورات تعجبنا ونعلق عليها ونناقشها
منشوري من إقتباسي
تلاقيت بهذا المنشور والذي أضحكني
ومنشور آخر
أعجبني جدا المنشور الثاني حملة ضد وزيرة التربية حيث يقوم الأساتذة بالصلاة مع التلاميذ
رائع جدا
الخط لكم وأنتظر مقتبساتكم ومنشوراتكم
المضحكة الغريبة
التي تحمل رسالة
التي تحمل فكرة نتناقش حولها
شكرا لكم جميعا
روّاد القسم أهلا وسهلا بكم فضلا وليس أمرا أدعوا لي بالشفاء
شكرا لكم
وانت تتجول في صفحات التواصل الإجتماعي نلتقي مع منشورات
إما تسعدنا أو تضحكنا أو تجعلنا نستغرب أو نغضب
والنقاش عليها إما محترم إما يخرج عن السيطرة وإما سخرية
فكرت في أن نحضر منشورات تعجبنا ونعلق عليها ونناقشها
منشوري من إقتباسي
تلاقيت بهذا المنشور والذي أضحكني
ومنشور آخر
أعجبني جدا المنشور الثاني حملة ضد وزيرة التربية حيث يقوم الأساتذة بالصلاة مع التلاميذ
رائع جدا
الخط لكم وأنتظر مقتبساتكم ومنشوراتكم
المضحكة الغريبة
التي تحمل رسالة
التي تحمل فكرة نتناقش حولها
شكرا لكم جميعا
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