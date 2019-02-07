منشورات اللّمة ....مقتبسات هواتفكم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

روّاد القسم أهلا وسهلا بكم فضلا وليس أمرا أدعوا لي بالشفاء

شكرا لكم

وانت تتجول في صفحات التواصل الإجتماعي نلتقي مع منشورات

إما تسعدنا أو تضحكنا أو تجعلنا نستغرب أو نغضب

والنقاش عليها إما محترم إما يخرج عن السيطرة وإما سخرية