تسلطت امرأة على أمّة، فلم تجد في رجالها همة

سيزانو sizano

سيزانو sizano

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السلام عليكم ورحمة الله


نعم لكلّ شيء في المدرسة من الابتدائي إلى الجامعة.. ولا للصلاة.. نعم للتسريحات التي تتحدّى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم من قزع وحروب عشوائيّة في كوكب ّ الرأس وما جاوره"، ولا للصلاة، نعم للسروال " الطايح" الذي ينزع الحياء وهو يسقط فنرى ما كان يجب أن بستر، ولا للصلاة، نعم للرقص والتيك توك، ولا للصلاة، نعم للمعاكسات في ساحة المدرسة والتحرشات، ولا للصلاة.. نعم للعلاقات الغراميّة، ولا للصلاة.. نعم للمخدرات والصواريخ التي تدمر جيلا كاملا، ولا للصلاة نعم للكلام البذيء والتطياح، ولا للصلاة.. نعم لتحطيم اللغة العربية وتحطيم العلم ولا للصلاة، نعم للتأنث الرجالي والترجل الأنثوي، ولكن لا للصلاة.. وآمنوا جميعا بـ" لا تقربوا الصلاة"، ولا تكملوا الآية.. لقد تغبرطت فخربت.. وتسلطت امرأة على أمّة، فلم تجد في رجالها همة.. والله المستعان..
 
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خووخه

خووخه

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قال سيزانو sizano:
نعم لكلّ شيء في المدرسة من الابتدائي إلى الجامعة.. ولا للصلاة.. نعم للتسريحات التي تتحدّى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم من قزع وحروب عشوائيّة في كوكب ّ الرأس وما جاوره"، ولا للصلاة، نعم للسروال " الطايح" الذي ينزع الحياء وهو يسقط فنرى ما كان يجب أن بستر، ولا للصلاة، نعم للرقص والتيك توك، ولا للصلاة، نعم للمعاكسات في ساحة المدرسة والتحرشات، ولا للصلاة.. نعم للعلاقات الغراميّة، ولا للصلاة.. نعم للمخدرات والصواريخ التي تدمر جيلا كاملا، ولا للصلاة نعم للكلام البذيء والتطياح، ولا للصلاة.. نعم لتحطيم اللغة العربية وتحطيم العلم ولا للصلاة، نعم للتأنث الرجالي والترجل الأنثوي، ولكن لا للصلاة.. وآمنوا جميعا بـ" لا تقربوا الصلاة"، ولا تكملوا الآية.. لقد تغبرطت فخربت.. وتسلطت امرأة على أمّة، فلم تجد في رجالها همة.. والله المستعان..
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أخي الكريم @سيزانو sizano
جزاك الله خيرا على غيرتك على دينك
وأنالها الله ما تستحقه من العقاب
المُخزي في هذا الأمر أن أبناء الإسلام صاروا هم من يُحارب الإسلام
ولا نملك إلا أن نقول:
حسبنا الله ونعم الوكيل
....
سلمت يمينك أيها الفاضل
لك شكري وتقديري
 
ا

ابو مازن

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قال سيزانو sizano:
نعم لكلّ شيء في المدرسة من الابتدائي إلى الجامعة.. ولا للصلاة.. نعم للتسريحات التي تتحدّى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم من قزع وحروب عشوائيّة في كوكب ّ الرأس وما جاوره"، ولا للصلاة، نعم للسروال " الطايح" الذي ينزع الحياء وهو يسقط فنرى ما كان يجب أن بستر، ولا للصلاة، نعم للرقص والتيك توك، ولا للصلاة، نعم للمعاكسات في ساحة المدرسة والتحرشات، ولا للصلاة.. نعم للعلاقات الغراميّة، ولا للصلاة.. نعم للمخدرات والصواريخ التي تدمر جيلا كاملا، ولا للصلاة نعم للكلام البذيء والتطياح، ولا للصلاة.. نعم لتحطيم اللغة العربية وتحطيم العلم ولا للصلاة، نعم للتأنث الرجالي والترجل الأنثوي، ولكن لا للصلاة.. وآمنوا جميعا بـ" لا تقربوا الصلاة"، ولا تكملوا الآية.. لقد تغبرطت فخربت.. وتسلطت امرأة على أمّة، فلم تجد في رجالها همة.. والله المستعان..
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الذي يحزنني أين هم نقابات الأساتذة الذين أضربوا من أجل الزيادات و من أجل العلاوات و أين هي جمعية أولياء التلاميذ و هم المعنيون في المقام الأول.
كما قلت الله المستعان
 
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سيزانو sizano

سيزانو sizano

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ليس هناك أولياء................... ولا أمهات ولا آباء.. ولا صحافة ولا علماء... ولا ساسة ولا وجهاء... لنا الله هو القوي الجبار المهيمن العلي القدير
 
sami44

sami44

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هذا ما جنيناه من اتباع سياسة امهم فرنسا
لو كانت مناهجنا الدراسية وليدة ادمغتنا ما وصلنا الى ما وصلنا اليه
سوف يأتي يوم يمنع الاذان المجاور للمدارس بحجة ازعاج التلاميذ ويمنع الحجاب بحجة اخفائه لوجه الطالبة ووووووو
للاسف هذا حالنا اليوم امر واقع تقبل او اهبل
كل الشكر لك اخي على ما انتقيت
 
ليليا مرام

ليليا مرام

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السلام عليكم اخي
رائع ما طرحت والمعاني كبيرة جدا
لا أدري ما يدعها ترعى في البلاد ولا يوقفها عند حدها وقد تمادت وأظنها خطة ممدودة لأبعد الحدود تدمير جيل كامل سيأتي وقت يشرعون في زواج المخنثين والعياذ بالله وحللون كل ما هو حرام أظن أن نهاية العالم سوف تبدأ من عندنا
إنقلب الزمن وصدق الكاذب وكذب الصادق و لكن أتعلم ما أعجبني أن لا أحد من الشعب سكت لها حتى من لا يصلون ومن قلت عنهم مخدرات و صواريخ رأيتو فيديوهات لشباب من هذا النوع يدعون الله أن يغفر لهم لكنهم شتموها واهانوها يعني الحمد لله الشعب الجزائري مسلم مهما فعل يخاف الله ويحب الإسلام والكل تحداها وحملات صلاتي حياتي تمتد لكل المدارس وانا على يقين أن الله يوف ينتقم منها وسنرى ذلك لتكون عبرة لمن لا يعتبر
فقط صبرا وسوف نرى عقابها عاجلا كان أم آجل
شكرا على ما طرحت وعلى نخوتك وحبك لدينك بارك الله فيك
 
quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

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السلام عليكم ....
والله انه حتى الراعى يجمع خرفانه بعد مدة وككل من يخطا يدفع ثمنه لكنها لا تسقط باي شكل من الاشكال لقد تمردت على قوم حكومتها كتفت ايديهم امامها وشعب يصرخ دون ان يستجاب له
 
سيزانو sizano

سيزانو sizano

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السلام عليكم ليليا
لا أستبعد تفكيرهم في تقنين الانحلال وبناء الملاهي.. وتهجير العقول الملتزمة المبدعة فدولة تريد أن يسرح الشيطان في حضرتها لدولة ملعونة
 
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