تسلطت امرأة على أمّة، فلم تجد في رجالها همة

السلام عليكم ورحمة الله

نعم لكلّ شيء في المدرسة من الابتدائي إلى الجامعة.. ولا للصلاة.. نعم للتسريحات التي تتحدّى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم من قزع وحروب عشوائيّة في كوكب ّ الرأس وما جاوره"، ولا للصلاة، نعم للسروال " الطايح" الذي ينزع الحياء وهو يسقط فنرى ما كان يجب أن بستر، ولا للصلاة، نعم للرقص والتيك توك، ولا للصلاة، نعم للمعاكسات في ساحة المدرسة والتحرشات، ولا للصلاة.. نعم للعلاقات الغراميّة، ولا للصلاة.. نعم للمخدرات والصواريخ التي تدمر جيلا كاملا، ولا للصلاة نعم للكلام البذيء والتطياح، ولا للصلاة.. نعم لتحطيم اللغة العربية وتحطيم العلم ولا للصلاة، نعم للتأنث الرجالي والترجل الأنثوي، ولكن لا للصلاة.. وآمنوا جميعا بـ" لا تقربوا الصلاة"، ولا تكملوا الآية.. لقد تغبرطت فخربت.. وتسلطت امرأة على أمّة، فلم تجد في رجالها همة.. والله المستعان..