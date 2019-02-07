عرض بيع متوفر 500 دولار بايونير PAYONEER / بايبال مقابل ccp او بريدي موب

بيانات المعاملة المالية:
إسم البائع
kacimo samy
المبلغ المتاح
500.00 دولار
سعر البيع
195.00 د.ج، ثابت
البنك الإلكتروني
Payoneer - بايونير
kacimo samy

kacimo samy

:: عضو مُتميز ::
بائع عملات معتمد
إنضم
12 ماي 2018
المشاركات
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نقاط التفاعل
504
النقاط
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السلام عليكم
متوفر 500 دولار PAYONEER للبيع مقابل CCP يمكن ارساله بايبال
اقل مبلغ للحجز هو 50 دولار للبنك بايونير اما بايبال فأقل مبلغ هو 20 دولار
اولوية لمن يأخذه كله
للحجز انتظر التاكيد مني ثم بعد ذلك اكد الحجز ثم ارسل لك معلومات الدفع
- الوصل يرسل على الخاص ويكتب عليه بالقلم قبل الرفع:
اسم عضوية البائع و المشتري + اسم المنتدى + المبلغ
- مدة الحجز 12 ساعة فقط
- ممنوع ردود جانبية
- ثابت المبلغ
يرجى التأكد أن حسابكم مفعل ويستقبل بشكل عادي أي يدعم خاصية (CARD TO CARD)
- إن لم تستقبلو من قبل فلا داعي للحجز
- الدفع حتى اتأكد انا و ذالك عن طريق البريد او الموقع على 00
 
4algeria.com

4algeria.com

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
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السلام عليكم

تمت الموافقة على الموضوع، اذكر المتبقي في كل رد

للتذكير:
- يرجى عدم مخالفة >> قوانين منتدى تجارة العملات [ بيع وشراء العملات ]
- البيانات ترسل عبر المحادثات الخاصة الى : @4algeria.com و @Fethi.dz

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يرجى استعمال المحادثات لتحويل المعلومات الدفع و الاستقبال و وصل الدفع فقط
باقي المراحل (تأكيد الاستقبال و تأكيد التحويل)تكون داخل الموضوع

بيع موفق .
 
kacimo samy

kacimo samy

:: عضو مُتميز ::
بائع عملات معتمد
إنضم
12 ماي 2018
المشاركات
991
نقاط التفاعل
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النقاط
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شكرا لك ... العرض قائم
 
kacimo samy

kacimo samy

:: عضو مُتميز ::
بائع عملات معتمد
إنضم
12 ماي 2018
المشاركات
991
نقاط التفاعل
504
النقاط
531
العرض قائم
 
B

braoshi

:: عضو منتسِب ::
إنضم
9 فيفري 2019
المشاركات
5
نقاط التفاعل
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النقاط
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العمر
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إحجزلي 200 دولار من فضلك
 
B

braoshi

:: عضو منتسِب ::
إنضم
9 فيفري 2019
المشاركات
5
نقاط التفاعل
0
النقاط
2
العمر
33
تم التأكيد .. ممكن إرسال المعلومات .
 
B

braoshi

:: عضو منتسِب ::
إنضم
9 فيفري 2019
المشاركات
5
نقاط التفاعل
0
النقاط
2
العمر
33
تم إستلام المعلومات .. التحويل للحساب البريدي اليوم إنشاء الله .
 
B

braoshi

:: عضو منتسِب ::
إنضم
9 فيفري 2019
المشاركات
5
نقاط التفاعل
0
النقاط
2
العمر
33
تم إرسال المبلغ .. في إنتظار شحن البطاقة ...
 
B

braoshi

:: عضو منتسِب ::
إنضم
9 فيفري 2019
المشاركات
5
نقاط التفاعل
0
النقاط
2
العمر
33
تم الاستلام لكن محجوزة تحت المعاينة من بايونير .. شكرا
 
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