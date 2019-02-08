يشرفني 😉انضمام لكم

نجمة الأرض
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 7 فيفري 2019
- المشاركات
- 2
- نقاط التفاعل
- 6
- النقاط
- 3
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السلام علينا وعلى انبيائنا المرسلين
السلام على حبيبينا ونبينامحمد (صلى الله عليه وسلم)
اما بعد:
يشرفني ان انضم لمنتدى اللمة الجزائريةواكون عضوة ناشطة
انا جديدة وعندي شرف لكي اكون بينكمواشاركمم برصيديالفكري ....شكراا..
...فأرجوا من الله عزو وجل ان يقدرنا على فعل الخيرو ان ننتفعوا بمشاركتي معكم
...الهم زدني علما...
السلام علينا وعلى انبيائنا المرسلين
السلام على حبيبينا ونبينامحمد (صلى الله عليه وسلم)
اما بعد:
يشرفني ان انضم لمنتدى اللمة الجزائريةواكون عضوة ناشطة
انا جديدة وعندي شرف لكي اكون بينكمواشاركمم برصيديالفكري ....شكراا..
...فأرجوا من الله عزو وجل ان يقدرنا على فعل الخيرو ان ننتفعوا بمشاركتي معكم
...الهم زدني علما...