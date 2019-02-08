يشرفني 😉انضمام لكم

نجمة الأرض

نجمة الأرض

:: عضو منتسِب ::
إنضم
7 فيفري 2019
المشاركات
2
نقاط التفاعل
6
النقاط
3
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السلام علينا وعلى انبيائنا المرسلين😊
السلام على حبيبينا ونبينامحمد (صلى الله عليه وسلم)
اما بعد:
يشرفني ان انضم لمنتدى اللمة الجزائرية😉واكون عضوة ناشطة👑
انا جديدة وعندي شرف لكي اكون بينكم😉واشاركمم برصيدي😊الفكري 🌼....شكراا..🌼
...🌼🌷فأرجوا من الله عزو وجل ان يقدرنا على فعل الخير😉و ان ننتفعوا بمشاركتي معكم😊
🌷...الهم زدني علما...🌷
 
quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى قضايا الأسرة والمجتمع العام
منتدى المطبخ الجزائري
طاقم المرشحين
إنضم
27 جويلية 2018
المشاركات
2,135
نقاط التفاعل
5,151
النقاط
1,311

السلام عليكم ....
اهلا وسهلا ومرحباا
نورتى المنتدى اختى
اتمنى لكى قضاء وقت ممتع للغاية ان شاء الله
 
ليليا مرام

ليليا مرام

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى فرغ واش فى قلبك
مجتمع اللمة العام
طاقم المرشحين
إنضم
16 جوان 2009
المشاركات
8,344
نقاط التفاعل
24,427
النقاط
1,951
السلام عليكم اختي أهلا وسهلا بك
ونحن نزداد شرفا بإنضمام نجمة إلى كوكبة نجومنا الأفاضل ونتشرف بالإطلاع على رصيدك الفكري
اهلا وسهلا بك بيننا
 
sami44

sami44

:: مرشح للإشراف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
طاقم المرشحين
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
8,746
نقاط التفاعل
5,113
النقاط
751
اهلا وسهلا والف مرحبا
البيت بيتك والمنتدى يرحب بك
انتي بين لمة العائلة الواحدة و ما ينفعك ينفعنا
ننتضر مشاركاتك الطيبة وردودك على مواضيعنا
 
صدى الصورة.

صدى الصورة.

:: عضو منتسِب ::
إنضم
19 ديسمبر 2018
المشاركات
36
نقاط التفاعل
157
النقاط
5
العمر
16
مرحبا بيك اختي بيننا
اقامة طيبة لك هنا
=)
 
إبراهيم عبدو

إبراهيم عبدو

:: عضو منتسِب ::
إنضم
9 فيفري 2019
المشاركات
12
نقاط التفاعل
13
النقاط
3
العمر
27
قال نجمة الأرض:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السلام علينا وعلى انبيائنا المرسلين😊
السلام على حبيبينا ونبينامحمد (صلى الله عليه وسلم)
اما بعد:
يشرفني ان انضم لمنتدى اللمة الجزائرية😉واكون عضوة ناشطة👑
انا جديدة وعندي شرف لكي اكون بينكم😉واشاركمم برصيدي😊الفكري 🌼....شكراا..🌼
...🌼🌷فأرجوا من الله عزو وجل ان يقدرنا على فعل الخير😉و ان ننتفعوا بمشاركتي معكم😊
🌷...الهم زدني علما...🌷
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عليك أفضل الصلاه والسلام يارسول ألله. ..أهلا
 
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