عرض بيع بيع مبلغ 330 دولار بيرفكت موني مقابل Baridi Mob / CCP

بيانات المعاملة المالية:
إسم البائع
رمزي_23
المبلغ المتاح
330.00 دولار
سعر البيع
195.00 د.ج، ثابت
البنك الإلكتروني
Perfect Money - بيرفكت موني
رمزي_23

رمزي_23

:: عضو مُتميز ::
بائع عملات معتمد
إنضم
16 جانفي 2017
المشاركات
804
نقاط التفاعل
105
النقاط
519
العمر
33
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
متوفر مبلغ 330 دولار بيرفكت موني مقابل Baridi Mob / CCP
سعر البيع 195 دج
العمولة على الشاري
الاولوية لمن ياخد كامل المبلغ
وسائل الدفع CCP/ Baridi Mob
المصدر بيع وشراء العملات

ملاحظة :
بعد الحجز انتظر التاكيد مني تم اكد الحجز لكي ارسل المعلومات مع المشرفين
مدة الحجز 12 ساعة تم يلغى
الوصل يرسل على الخاص ويكتب عليه بالقلم قبل الرفع :
اسم المنتدى + اسم العضوية + المبلغ
اي استفسار يكون في المحادثة وليس في الموضوع

بعد استلام المبلغ التاكيد يكون في الموضوع المتعامل فيه

يرجى الالتزام : معلومات - مسودة البيع و الشراء [ يرجى الإلتزام ]
 

المرفقات

4algeria.com

4algeria.com

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
25 أفريل 2018
المشاركات
1,464
نقاط التفاعل
3,622
النقاط
171
السلام عليكم

تمت الموافقة على الموضوع، اذكر المتبقي في كل رد.

للتذكير:
- يرجى عدم مخالفة >> قوانين منتدى تجارة العملات [ بيع وشراء العملات ]
- البيانات ترسل عبر المحادثات الخاصة الى : @4algeria.com و @Fethi.dz

# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

يرجى استعمال المحادثات لتحويل المعلومات الدفع و الاستقبال و وصل الدفع فقط
باقي المراحل (تأكيد الاستقبال و تأكيد التحويل)تكون داخل الموضوع

بيع موفق.
 
رمزي_23

رمزي_23

:: عضو مُتميز ::
بائع عملات معتمد
إنضم
16 جانفي 2017
المشاركات
804
نقاط التفاعل
105
النقاط
519
العمر
33
للرفع
 
التفاعلات: VENTE
V

VENTE

:: عضو منتسِب ::
إنضم
8 جويلية 2018
المشاركات
46
نقاط التفاعل
14
النقاط
503
العمر
36
احسبلي 190 او ريقلين فالسعر ندي عليك كامل المبلغ والدفع الان
 
Toufik_07

Toufik_07

:: عضو مُشارك ::
إنضم
7 نوفمبر 2015
المشاركات
198
نقاط التفاعل
47
النقاط
507
العمر
31
احجز 15 دولار مقابل 2925 دج
 
B

barhimo

:: عضو منتسِب ::
إنضم
10 فيفري 2019
المشاركات
1
نقاط التفاعل
1
النقاط
3
العمر
27
احجز لي 60 $ بيرفكت موني صديقي
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top