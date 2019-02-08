رمزي_23
:: عضو مُتميز ::
بائع عملات معتمد
- إنضم
- 16 جانفي 2017
- المشاركات
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متوفر مبلغ 450 أورو بايسيرا مقابل 221 دج CCP/بريدي موب
الأولوية لمن ياخد كامل المبلغ
الدفع بعد التاكد عبر SMS فوري او من مركز البريد
المصدر : بيع وشراء العملات
ملاحظة :
بعد الحجز انتظر التاكيد لكي ارسل لك المعلومات مع المشرف
الوصل يرسل على الخاص ويكتب فيه بالقلم قبل الرفع التالي :
اسم عضوية البائع والشاري + اسم المنتدى + المبلغ
تاكيد الاستلام يكون في الموضوع
يرجى الالتزام : معلومات - مسودة البيع و الشراء [ يرجى الإلتزام ]
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