عرض بيع بيع 450 اورو بايسيرا مقابل Baridi Mob / CCP

بيانات المعاملة المالية:
إسم البائع
رمزي_23
المبلغ المتاح
450.00 أورو
سعر البيع
221.00 د.ج، ثابت
البنك الإلكتروني
Paysera - بايسيرا
رمزي_23

رمزي_23

:: عضو مُتميز ::
بائع عملات معتمد
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المشاركات
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متوفر مبلغ 450 أورو بايسيرا مقابل 221 دج CCP/بريدي موب
الأولوية لمن ياخد كامل المبلغ

الدفع بعد التاكد عبر SMS فوري او من مركز البريد


المصدر : بيع وشراء العملات
ملاحظة :
بعد الحجز انتظر التاكيد لكي ارسل لك المعلومات مع المشرف
الوصل يرسل على الخاص ويكتب فيه بالقلم قبل الرفع التالي :

اسم عضوية البائع والشاري + اسم المنتدى + المبلغ

تاكيد الاستلام يكون في الموضوع

يرجى الالتزام : معلومات - مسودة البيع و الشراء [ يرجى الإلتزام ]
 

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4algeria.com

4algeria.com

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
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السلام عليكم

تمت الموافقة على الموضوع، اذكر المتبقي في كل رد.

للتذكير:
- يرجى عدم مخالفة >> قوانين منتدى تجارة العملات [ بيع وشراء العملات ]
- البيانات ترسل عبر المحادثات الخاصة الى : @4algeria.com و @Fethi.dz

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يرجى استعمال المحادثات لتحويل المعلومات الدفع و الاستقبال و وصل الدفع فقط
باقي المراحل (تأكيد الاستقبال و تأكيد التحويل)تكون داخل الموضوع

بيع موفق..
 
رمزي_23

رمزي_23

:: عضو مُتميز ::
بائع عملات معتمد
إنضم
16 جانفي 2017
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106
النقاط
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العمر
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شكرا على الموافقة
متوفر 450 أورو بايسيرا
 
رمزي_23

رمزي_23

:: عضو مُتميز ::
بائع عملات معتمد
إنضم
16 جانفي 2017
المشاركات
826
نقاط التفاعل
106
النقاط
519
العمر
33
للرفع .
 
رمزي_23

رمزي_23

:: عضو مُتميز ::
بائع عملات معتمد
إنضم
16 جانفي 2017
المشاركات
826
نقاط التفاعل
106
النقاط
519
العمر
33
العرض قائم
 
رمزي_23

رمزي_23

:: عضو مُتميز ::
بائع عملات معتمد
إنضم
16 جانفي 2017
المشاركات
826
نقاط التفاعل
106
النقاط
519
العمر
33
الباقي 450 أورو
101494
 
رمزي_23

رمزي_23

:: عضو مُتميز ::
بائع عملات معتمد
إنضم
16 جانفي 2017
المشاركات
826
نقاط التفاعل
106
النقاط
519
العمر
33
للرفع.
 
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