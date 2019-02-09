عيد ميلاد سعيد لأختي الغالية لؤلؤة قسنطينة

ام أمينة
:: عضو متألق ::
اليوم يوم ميلادك والكل فرحان من أجلك ومن صميم قلبي أدعيلك ربي يخلّيك ويطوّل عمرك
و أردت أن أسبق كل المهنئين لأقول لكي كل عام وأنت بألف خير حبيبتي @لؤلؤة قسنطينة
أتمنى لكي حياة طيبة وملأها السعادة و الهناء و النجاح
عيد ميلاد سعيد
كل عام و الأخت مريم بألف الف خير
متمنياً لها التوفيق و السداد في حياتها
و رزقها الله ما تتمناه ان شاء الله.
@لؤلؤة قسنطينة
عيد ميلاد سعيد مريم وعمر مديد
اتمنى لك حياة هانئة طيبة
رزقك الله من حيث لا تحتسبين وانار طريقك
يا اختي مريم درك نحبس عليكم الدعاوي في الالغاز وليتو تكلخولي
أهلا بك أخي سامي مساء النور
شحال مليحة تدي دعوة باطل بلا ماتجاوب على لغز
شكرا جزيلا لك أخي وبارك الله فيك على الكلمات الطيبة
وربي يرزقك بالمثل وزيادة ان شاء الله
شكرا لمرورك على الموضوع والرد فيه والتهنئة
جزاك الله خيرا وربي يهنيك ويفرحك دنيا وآخرة
تحياتي
يا اختي مريم درك نحبس عليكم الدعاوي في الالغاز وليتو تكلخولي
البركة فيك وفي ردودك الطيبة خاصة موضوع البارحة الخاص بالزواج اعجبتني ردودك في موضوع الاخ الي حب يفهم وانتي اقنعته واضنه لم يرد الاقتناع
ربي ينورك ويحقق امانيك
السلام عليكم
عيد ميلاد سعيد مريم وعمر مديد
وكل عام وانت بألف خير وصحة يارب
كل عام والسعادة تملأ قلبك
العاقبة ل100سنة أن شاء الله
ربي حفظك وهنيك
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عيد ميلاد عضوتنا الجميله ( مريومة)
يسعدني في هذه المناسبه الغاليه
علينا جميعا ان اتقدم لكِ بالتهنئه
في يوم ميلادك
متمنيتا لك طول العمر والسعاده
والتوفيق في كل ما تتمنى وان نراكِ
دائما متألقه
كما عهدناكي
كل عام وانت بالف خير عقبال 100 سنة
بااارك الله فيك اختي ام امينة