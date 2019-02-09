عيد ميلاد سعيد لأختي الغالية لؤلؤة قسنطينة

غاليتي مريومة أعتذر على التأخر النفسية مريضة

اعذريني غاليتي كل عام وانت بألف أف خير العاقبة لمليون سنة نشوفو ولادك وبناتك بسجلو معانا

نعم الأخت والرفيقة والسند أي كلام قليل عليك

كل عام وانت إلى الله أقرب الله يحقق أمانيك ويحفظ والديك واختك

لي عودة غدا لأوفيك حقك اعتذر اختي