عيد ميلاد سعيد لأختي الغالية لؤلؤة قسنطينة

ام أمينة

ام أمينة

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اليوم يوم ميلادك والكل فرحان من أجلك ومن صميم قلبي أدعيلك ربي يخلّيك ويطوّل عمرك

و أردت أن أسبق كل المهنئين لأقول لكي كل عام وأنت بألف خير حبيبتي @لؤلؤة قسنطينة

أتمنى لكي حياة طيبة وملأها السعادة و الهناء و النجاح






بسملة-الوان.gif



 
ام أمينة

ام أمينة

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يوسےفے

يوسےفے

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عيد ميلاد سعيد
كل عام و الأخت مريم بألف الف خير
متمنياً لها التوفيق و السداد في حياتها
و رزقها الله ما تتمناه ان شاء الله.
 
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شكرا جزيلا أختي الغالية والحبيبة @ام أمينة
جزاكِ الله خيرا وبارك الله فيك على هذه المبادرة الطيّبة
ربي يحفظلك الغالية أمينة ويفرحك بيها ان شاء الله
سررت كثيرا بهذا الموضوع شكرا جزيلا عزيزتي
ربي يفرحك دنيا وآخرة 🥰
 
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

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قال يوسےفے:
عيد ميلاد سعيد
كل عام و الأخت مريم بألف الف خير
متمنياً لها التوفيق و السداد في حياتها
و رزقها الله ما تتمناه ان شاء الله.
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بارك الله فيك أخي العقيد، مازلت حاكمة في الاسم القديم ههه
شكرا جزيلا على كلماتك الطيبة
واللم آمين أجمعين، ولك بالمثل وزيادة يارب
ربي يحفظلك الكتكوتة الصغيرة ويجعلها من الصالحات ويفرحك بيها يارب
شكرا جزيلا على التهنئة ربي يهنيك
 
sami44

sami44

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مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
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@لؤلؤة قسنطينة
عيد ميلاد سعيد مريم وعمر مديد
اتمنى لك حياة هانئة طيبة
رزقك الله من حيث لا تحتسبين وانار طريقك
 
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

:: مراقبة عامة ::
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إنضم
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العمر
26
قال sami44:
@لؤلؤة قسنطينة
عيد ميلاد سعيد مريم وعمر مديد
اتمنى لك حياة هانئة طيبة
رزقك الله من حيث لا تحتسبين وانار طريقك
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أهلا بك أخي سامي مساء النور
شحال مليحة تدي دعوة باطل بلا ماتجاوب على لغز 😂
شكرا جزيلا لك أخي وبارك الله فيك على الكلمات الطيبة
وربي يرزقك بالمثل وزيادة ان شاء الله
شكرا لمرورك على الموضوع والرد فيه والتهنئة
جزاك الله خيرا وربي يهنيك ويفرحك دنيا وآخرة
تحياتي​
 
sami44

sami44

:: مرشح للإشراف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
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10 ديسمبر 2009
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قال لؤلؤة قسنطينة:

أهلا بك أخي سامي مساء النور
شحال مليحة تدي دعوة باطل بلا ماتجاوب على لغز 😂
شكرا جزيلا لك أخي وبارك الله فيك على الكلمات الطيبة
وربي يرزقك بالمثل وزيادة ان شاء الله
شكرا لمرورك على الموضوع والرد فيه والتهنئة
جزاك الله خيرا وربي يهنيك ويفرحك دنيا وآخرة
تحياتي​
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يا اختي مريم درك نحبس عليكم الدعاوي في الالغاز وليتو تكلخولي
البركة فيك وفي ردودك الطيبة خاصة موضوع البارحة الخاص بالزواج اعجبتني ردودك في موضوع الاخ الي حب يفهم وانتي اقنعته واضنه لم يرد الاقتناع
ربي ينورك ويحقق امانيك
 
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

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العمر
26
قال sami44:
يا اختي مريم درك نحبس عليكم الدعاوي في الالغاز وليتو تكلخولي
البركة فيك وفي ردودك الطيبة خاصة موضوع البارحة الخاص بالزواج اعجبتني ردودك في موضوع الاخ الي حب يفهم وانتي اقنعته واضنه لم يرد الاقتناع
ربي ينورك ويحقق امانيك
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خلاص البونكة قفلت هههه
والأخ هاداك الحمد لله راهو اقتنع أخيرا، مازال عندو تخوّف بسيط
بصح نحى الفكرة السوداوية هاديك والحمد لله
ربي يوفقو ويهنيه ان شاء الله
واللهم آمين وإياكم ان شاء الله ^^
بارك الله فيك
 
*amani*

*amani*

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السلام عليكم
عيد ميلاد سعيد مريم وعمر مديد🥳
وكل عام وانت بألف خير وصحة يارب
كل عام والسعادة تملأ قلبك
العاقبة ل100سنة أن شاء الله
ربي حفظك وهنيك🥰
 
ملكة زوجي

ملكة زوجي

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى عالم المرأة
منتدى تربية الأطفال
منتدى قضايا الأسرة والمجتمع
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عيد ميلاد عضوتنا الجميله ( مريومة😘)
يسعدني في هذه المناسبه الغاليه
علينا جميعا ان اتقدم لكِ بالتهنئه
في يوم ميلادك
متمنيتا لك طول العمر والسعاده
والتوفيق في كل ما تتمنى وان نراكِ
دائما متألقه 🥳
كما عهدناكي
كل عام وانت بالف خير عقبال 100 سنة

بااارك الله فيك اختي ام امينة
🌹
 
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

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قال *amani*:
السلام عليكم
عيد ميلاد سعيد مريم وعمر مديد🥳
وكل عام وانت بألف خير وصحة يارب
كل عام والسعادة تملأ قلبك
العاقبة ل100سنة أن شاء الله
ربي حفظك وهنيك🥰
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وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
مساء النور حبيبتي أماني
يعطيك الصحة غاليتي على الكلمات الطيبة
ربي يجازيك الخير ويعطيك ماتتمنايواللهم آمين حبيبتي ولكِ بالمثل وزيادة ان شاء الله
ربي يفرحك دنيا وآخرة
شكرا جزيلا على طيب كلماتك يا طيبة ❤
ربي يهنيك​
 
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

:: مراقبة عامة ::
طاقم المراقبين
إنضم
13 أفريل 2013
المشاركات
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العمر
26
قال ملكة زوجي:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عيد ميلاد عضوتنا الجميله ( مريومة😘)
يسعدني في هذه المناسبه الغاليه
علينا جميعا ان اتقدم لكِ بالتهنئه
في يوم ميلادك
متمنيتا لك طول العمر والسعاده
والتوفيق في كل ما تتمنى وان نراكِ
دائما متألقه 🥳
كما عهدناكي
كل عام وانت بالف خير عقبال 100 سنة

بااارك الله فيك اختي ام امينة
🌹
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وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
مساء النور حبيبتي
شكرا غاليتي ربي يحفظك غمرتيني بلطفك
بارك الله فيك على الكلمات الطيبة
واللهم آمين ربي يرزقك بالمثل وزيادة يارب
وربي يعطيك ما تتمناي ان شاء الله
ربي يهنيك ❤
 
صدى الصورة.

صدى الصورة.

:: عضو منتسِب ::
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السلام عليكم...
عيد ميلاد سعيد أختي
الله يطول في عمرك ويحققلك كل أمانيك ويحفظك لوالديك إن شاء الله = )
 
Skor m@k

Skor m@k

:: مشرف ::
منتدى واش راك تهدر
ركن لقطات من تصويري
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السلام عليكم
اووووووو ختي مريومة والله قريب لحقت روطار ياك يقولو ان تصل متأخر احسن من ان لا تصل
الحمد لله قبل نصف ساعة من فوات الاوان ههههههه
ربي يحفظك وينورلك طريقك ويوفقك لكل حاجة تحبيها
الله غالب كنت راح نجيبلك كادو شباب شباب الله غالب عمي غوغل راهو مشومر وماحبش يطلعي الصور
ان شاء الله فالفرح القادم
باش ماتقوليش جا بيديه فارغين ههههههه
ربي يحفظلك والديك
 
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ليليا مرام

ليليا مرام

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى فرغ واش فى قلبك
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السلام عليكم
غاليتي مريومة أعتذر على التأخر النفسية مريضة
اعذريني غاليتي كل عام وانت بألف أف خير العاقبة لمليون سنة نشوفو ولادك وبناتك بسجلو معانا
نعم الأخت والرفيقة والسند أي كلام قليل عليك
كل عام وانت إلى الله أقرب الله يحقق أمانيك ويحفظ والديك واختك
لي عودة غدا لأوفيك حقك اعتذر اختي
شكرا لصحابة الموضوع
 
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