كوني أنثى لا تشبـه نسآء الكون اناقة الاسود*مجهودي الخاص

ملكة زوجي

ملكة زوجي

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى عالم المرأة
منتدى تربية الأطفال
منتدى قضايا الأسرة والمجتمع
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اهلا وسهلا
اسعد الله مسائكم احبتي
اليوم حبيت اقدم كم ازياء من اختياري وتصميمي
كوني أنثى لا تشبـه نسآء الكون اناقة الاسود
ツ】ઇ需: الأسود :love:سحر الكون :需ઇ需需
الأسود ملك الألوان بلا منازع .
من المعروف عن الألوان الداكنة قدرتها على إخفاء عيوب الجسم، وجعله يبدو أكثر نحافة، وعلى رأسها اللون الأسود. فهي تمتصّ الضوء وتمنع انعكاسه على الملابس، وهذا ما يعطيها القدرة على التنحيف. هذا اللون هو المفضّل لدى النساء حول العالم، خصوصاً النجمات اللواتي يتعرّضن للأضواء في معظم الأحيان.
للون الأسود قدرة سحرية على إخفاء العيوب وجعل القوام يبدو أنحف. لذلك، استوحي من إطلالات النجمات التي اخترناها لك اليوم،
حتى تكون إطلالتك أنت أيضاً أجمل وأكثر نحافة ورشاقة.

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ارجو ان ينال الموضوع اعجابكم
انتظروني في موضوعي القادم
دمتم في رعاية الله وحفظه

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ام أمينة

ام أمينة

:: عضو متألق ::
إنضم
19 ماي 2011
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السلام عليكم
مشكورة على الموضوع
فعلا الاسود له فخامة و يمتزج مع كل الالوان
ننتظر جديدك ان شاء الله
تحياتي​
 
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