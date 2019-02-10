أسماء جزائرية إنقرضت أو في طريق الإنقراض.......شاركونا

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته



مع ظهور الاسامي الجديدة و العصرية نرى أن الأسامي القديمة انقرضت او في طريق الانقراض



اليكم بعض من هذه الاسامي

جعفر

لخضر

مختار

صالح

عزوز..........



الطاوس

حيزية

زوينة

ذهبية

زليخة........



اتمنى ان تشاركوني الاسماء التي تعرفونها



ان شاء الله تكون عجبتكم الفكرة

تحياتي للجميع



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