أسماء جزائرية إنقرضت أو في طريق الإنقراض.......شاركونا

ام أمينة

ام أمينة

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السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته

مع ظهور الاسامي الجديدة و العصرية نرى أن الأسامي القديمة انقرضت او في طريق الانقراض

اليكم بعض من هذه الاسامي
جعفر
لخضر
مختار
صالح
عزوز..........

الطاوس
حيزية
زوينة
ذهبية
زليخة........

اتمنى ان تشاركوني الاسماء التي تعرفونها

ان شاء الله تكون عجبتكم الفكرة
تحياتي للجميع

 
sami44

sami44

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موضوع طيب جدا وهادف
في المتابعة ان شاء الله
انا عندي اسم ربما غير متداول بكثرة في الولايات الاخرى
اسم الديلمي
 
ام أمينة

ام أمينة

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ربي يحفظك اخي
اول مرة نسمع بهاد الاسم
ننتظر ردودك في هذا الموضوع و المزيد من الاسماء القديمة

تحياتي​
 
حلم كبير

حلم كبير

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السلام عليكم
موضوع جميل جدا بارك الله فيك أختي الكريمة 👍👍👍👍👍

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ملكة زوجي

ملكة زوجي

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موضوع رائع بااارك الله فيك
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sami44

sami44

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