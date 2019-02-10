مشاركتي في مهرجان البرتقال ....مربى البرتقال

اسعد الله مساءكماليوم حبيت نشارك بوصفة مربى البرتقال والليمون هي وصفة قديمة كل البيوت الجزائرية تعرفها وهايلة فذوق وزكيةمربى البرتقالوالليموننضع 2برتقال و2ليمون صغار فالمجمد حتى تجمد جيدا لمدة يوميننغسلهم بالماءونبشرهم بمبشرة الخضرونضيف عليها لتر من الماءو1كغ سكر وتحرك جيدا ونضعها على النار حتى الغليانونهدئ النار عليه ونترك لمدة ساعه او اكثر حتي يثقل ويرجع اللون بني شفاف مثل جلي كما هو في الصور راح بكون فالأول خفيف في اليوم التاني يرجع ثقيل