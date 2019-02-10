مشاركتي في مهرجان البرتقال ....مربى البرتقال

آية نور اليقين
:: عضو مُشارك ::
اسعد الله مساءكم
اليوم حبيت نشارك بوصفة مربى البرتقال والليمون هي وصفة قديمة كل البيوت الجزائرية تعرفها وهايلة فذوق وزكية
مربى البرتقال والليمون
نضع 2برتقال و2ليمون صغار فالمجمد حتى تجمد جيدا لمدة يومين
نغسلهم بالماء
ونبشرهم بمبشرة الخضر
ونضيف عليها لتر من الماء و1كغ سكر وتحرك جيدا ونضعها على النار حتى الغليان
ونهدئ النار عليه ونترك لمدة ساعه او اكثر حتي يثقل ويرجع اللون بني شفاف مثل جلي كما هو في الصور راح بكون فالأول خفيف في اليوم التاني يرجع ثقيل
اليوم حبيت نشارك بوصفة مربى البرتقال والليمون هي وصفة قديمة كل البيوت الجزائرية تعرفها وهايلة فذوق وزكية
مربى البرتقال والليمون
نضع 2برتقال و2ليمون صغار فالمجمد حتى تجمد جيدا لمدة يومين
نغسلهم بالماء
ونبشرهم بمبشرة الخضر
ونضيف عليها لتر من الماء و1كغ سكر وتحرك جيدا ونضعها على النار حتى الغليان
ونهدئ النار عليه ونترك لمدة ساعه او اكثر حتي يثقل ويرجع اللون بني شفاف مثل جلي كما هو في الصور راح بكون فالأول خفيف في اليوم التاني يرجع ثقيل