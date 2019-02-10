مشاركتي في مهرجان البرتقال ....مربى البرتقال

آية نور اليقين

آية نور اليقين

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اسعد الله مساءكم
اليوم حبيت نشارك بوصفة مربى البرتقال والليمون هي وصفة قديمة كل البيوت الجزائرية تعرفها وهايلة فذوق وزكية
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مربى البرتقال🍊🍋🍊 والليمون 🍋🍊🍋

نضع 2برتقال و2ليمون صغار فالمجمد حتى تجمد جيدا لمدة يومين
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نغسلهم بالماء
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ونبشرهم بمبشرة الخضر
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ونضيف عليها لتر من الماء 💦 و1كغ سكر وتحرك جيدا ونضعها على النار حتى الغليان
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ونهدئ النار عليه ونترك لمدة ساعه او اكثر حتي يثقل ويرجع اللون بني شفاف مثل جلي كما هو في الصور راح بكون فالأول خفيف في اليوم التاني يرجع ثقيل
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ملكة زوجي

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طاقم المرشحين
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مربى رائع ويشهي تسلم ايدك وبااارك الله فيك اختي
دائما مميزة كالعادة
تحياتي😘
 
السلطانة

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
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وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ماشاء الله وصفة تسخف واكيد بنة المربى ولااروع
تسلم يديك حبيبتي
اهلا بيك في المهرجان
في انتظار المزيد من الوصفات
 
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