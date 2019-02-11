عاااجل 🖐 مساعدة يا صحاب العاصمة

Soumia hadj mohammed

Soumia hadj mohammed

:: نجمة اللمة ::
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سلام عليكم
لي يسكن فالعاصمة وبالاخص في المدنية ولا قريب من لا سيتي ديار المحصول نحتاج بعض الصور لي تبيين بعض التفاصيل المعمارية وتاني تبين مختلف المواد المستعملة لي في الفاساد تبان
وهي كالتالي "

هد لي طابلو ديكوراتيف مخدومين بالسيراميك ياريت لو صورتين صورة يبان فيها الطابلو ككل وصورة اخرى قريبة جدا سيرتو لكان كاين فيها كش شق ولا جيهة مكسرة به يبان ماتريو برك



صورة للطابق الارضي ووش فيه ك فونكسيو زعما نشاطات لي فيه كومرس الخ


هدي نورمالمو تع الدرج


هدي تع الاقواس يا ريت صورتين وحدة يبانو الاقواس وكل الواجهة معهم والتاني فقط الاقواس ويا ريت اخرى توضح حجم العمود تع القوس




هدي نظنها راهي كي تجوز داخل الاقواس هدا البلافو تعو



هدي درج كبار وسط الكارتيي



هدا المارشي ما عرفت وش من جهة خاطر علاه هد لاسيتي تع ديار المحصول فيها زوج توع سيتي كاين طريق تفصل بيناتهم خصني ليه مجموعة من الصور


وهدا باساج



غير صورو وقولو مصورتش من مختلف الزوايا ما تطلقو ولا تفصيل

نتمنى تساعدوني ربي يبارك فيكم

@4algeria.com سمحولي ماعرفتش وين نحط الموضوع باسكو ما لقيتش ركن الاستفسارات تع زمان وبالمناسبة يعطيكم الصاحيتو تع الاضافات لي صرات فالمنتدى

🖐
@طموحة
@حزن النبلاء
 
sami44

sami44

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مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
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والله لا اعرف يا سميه
ما تتقلقيش كاين العاصميين نورمالمون في اللمه وان شاء الله يساعدوك
 
ليليا مرام

ليليا مرام

:: مرشحة للإشراف ::
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السلام عليكم اختي سمية
شكرا اخي امين على الإشارة
شفت الموضوع لكن ما فهمتش واش تحتاجي صور نشوف أصدقاء يفرونا المشكل
 
Soumia hadj mohammed

Soumia hadj mohammed

:: نجمة اللمة ::
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28 أوت 2011
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14,546
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معليش خويا سامي --- د----- دعيلينا معاك

الامين ههه والكحلوشة علاه تقولها تحوس ق نهار لي تجبدنا فيه حقا اذا عندك تواصل مع الاخ امير لي هو حزن نبلاء فاالفيس او اي شي قولو وبعثلو رابط الموضوع


لييلوش الموضوع واضح --رني نستني ردك
 
السلطانة

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
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19 سبتمبر 2009
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وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
اهلا بيك سماسم
خسارة كون جيت في العاصمة او حتى الزوج كنت ساعدتك

درك نقول ل لي في العاصمة
ل فيولا
و @ضآحكة مستبشرة
بلاك يساعدوك

مع باقي اللماويين
 
ليليا مرام

ليليا مرام

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى فرغ واش فى قلبك
مجتمع اللمة العام
طاقم المرشحين
إنضم
16 جوان 2009
المشاركات
8,386
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قال Soumia hadj mohammed:
صحيتو صحيتو سلطانة وليليا
ربي يحفظكم
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راني شفت احد الاخ يسكن هناك وريتلو الصور راني نستى فردو انا ما عرفتش وين بالتحديد مالغري صعب نمشي مي نروح ونصورلك
خيرك سابق سمية اختي
وين فالمدنية انا ما نعرفهاش مليح
 
Yasmina.yaso

Yasmina.yaso

:: مراقبة عامة ::
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السَلآْم عَلْيُكّمٌ وٍرٍحَمُةّ الله وٍبُرٍكآتُهْ


للاسف اختي ياريت قدرت
نساعدك لكن كيما تعرفي
راني في نفس الولاية
لي تدرسي فيها
 
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