عاااجل 🖐 مساعدة يا صحاب العاصمة

سلام عليكم

لي يسكن فالعاصمة وبالاخص في المدنية ولا قريب من لا سيتي ديار المحصول نحتاج بعض الصور لي تبيين بعض التفاصيل المعمارية وتاني تبين مختلف المواد المستعملة لي في الفاساد تبان

وهي كالتالي "

هد لي طابلو ديكوراتيف مخدومين بالسيراميك ياريت لو صورتين صورة يبان فيها الطابلو ككل وصورة اخرى قريبة جدا سيرتو لكان كاين فيها كش شق ولا جيهة مكسرة به يبان ماتريو برك

صورة للطابق الارضي ووش فيه ك فونكسيو زعما نشاطات لي فيه كومرس الخ

هدي نورمالمو تع الدرج

هدي تع الاقواس يا ريت صورتين وحدة يبانو الاقواس وكل الواجهة معهم والتاني فقط الاقواس ويا ريت اخرى توضح حجم العمود تع القوس

هدي نظنها راهي كي تجوز داخل الاقواس هدا البلافو تعو

هدي درج كبار وسط الكارتيي

هدا المارشي ما عرفت وش من جهة خاطر علاه هد لاسيتي تع ديار المحصول فيها زوج توع سيتي كاين طريق تفصل بيناتهم خصني ليه مجموعة من الصور

وهدا باساج

غير صورو وقولو مصورتش من مختلف الزوايا ما تطلقو ولا تفصيل





نتمنى تساعدوني ربي يبارك فيكم @4algeria.com سمحولي ماعرفتش وين نحط الموضوع باسكو ما لقيتش ركن الاستفسارات تع زمان وبالمناسبة يعطيكم الصاحيتو تع الاضافات لي صرات فالمنتدى