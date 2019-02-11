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ا

اميرة المدائن

:: عضو مُتميز ::
إنضم
25 ماي 2018
المشاركات
918
نقاط التفاعل
1,522
النقاط
51
العمر
30
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته

بينما تقوم بأعمالك اليومية
اذكر الله.. سبح وكبر. لااله إلا الله
ماأسهلها على اللسان وما أعظم أجرها في الميزان
استغفر لتشعر بالسعادة والقوة في البدن ..ستمر عليك اجمل اللحظات وأطيبها وأنت تقوم بأحب الأعمال إلى الله
جرب ولاتعجز..ستشعر بالفرق الجميل من أول مرة.. وستحب هذه العادة الطيبة بإذن الله


أيها السائرون في طريق الأمنيات يامن طال بكم الطريق وتوالت عليكم المصاعب والأزمات
مع دوام الاستغفار تجدون الصعب سهلا والمستحيل ممكنا
الاستغفار مع اليقين يجعل من المستحيل امر يسير
الاستغفار مفتاح الأقفال
استغفر الله استغفر الله استغفر الله
 
ا

اميرة المدائن

:: عضو مُتميز ::
إنضم
25 ماي 2018
المشاركات
918
نقاط التفاعل
1,522
النقاط
51
العمر
30
قال نوساا:
استغفر الله العظيم واتوب اليه شكرا لك اختي علي الموضوع بارك الله فيك
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وفيكي بارك الله
مشكورة لمرورك العطر
جزاكي الله خيرا وربي يسعدك
 
ملكة زوجي

ملكة زوجي

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى عالم المرأة
منتدى تربية الأطفال
منتدى قضايا الأسرة والمجتمع
طاقم المرشحين
إنضم
18 نوفمبر 2018
المشاركات
1,240
نقاط التفاعل
1,797
النقاط
71
السلام عليكم ورحمة الله
استغفر الله استغفر الله استغفر الله

وما اروعك يا اميرة عندما تكتبين لنا اروع المواضيع
باااااارك الله فيك وربي يجازيك كل خير
دمتي
 
ا

اميرة المدائن

:: عضو مُتميز ::
إنضم
25 ماي 2018
المشاركات
918
نقاط التفاعل
1,522
النقاط
51
العمر
30
قال ملكة زوجي:
السلام عليكم ورحمة الله
استغفر الله استغفر الله استغفر الله

وما اروعك يا اميرة عندما تكتبين لنا اروع المواضيع
باااااارك الله فيك وربي يجازيك كل خير
دمتي
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وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
مشكورة لكلامك ومرورك العطر
وفيك بارك الله
وجزاكي الله بالمثل واكثر
وربي يسعدك سعادة الدارين
 
sami44

sami44

:: مرشح للإشراف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
طاقم المرشحين
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
8,855
نقاط التفاعل
5,575
النقاط
751
بارك الله فيك وانار طريقك
كل ما تنتقينه طيب كطيب مرورك ومواضيعك
رزقك الله بكل حرف كتبته حسنة
جعل الله لكي بكل حرف كتبته خطوة الى الجنة
 
ا

اميرة المدائن

:: عضو مُتميز ::
إنضم
25 ماي 2018
المشاركات
918
نقاط التفاعل
1,522
النقاط
51
العمر
30
قال sami44:
بارك الله فيك وانار طريقك
كل ما تنتقينه طيب كطيب مرورك ومواضيعك
رزقك الله بكل حرف كتبته حسنة
جعل الله لكي بكل حرف كتبته خطوة الى الجنة
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اللهم آمين يارب
وفيك بارك الله وجزاك الله بالمثل وأكثر
مشكور لمرورك العطر
وربي يسعدك سعادة الدارين
 
ماغيكاي تشان

ماغيكاي تشان

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى التنمية البشرية
ركن التوعية الدينية النسائية
طاقم المرشحين
إنضم
27 جويلية 2013
المشاركات
10,258
نقاط التفاعل
24,824
النقاط
1,656
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ماشاء الله لا قوة الا بالله تبارك الذي بيده الملك
بارك الله فيك وجزاك كل خير وجعل كل حرف خطته يمناك في ميزان حسناتك ان شاء الله يارب
بارك الله فيمن رباك وجزاهم خير الجزاء وجعل مثواهما ومثواك الجنة ان شاء الله ياااااارب

عملت توقيت جميل اتمنى لو يساعد الاخرين
بعد كل صلاة قراءة جزء من القران الكريم وايضا التسبيح والحمد والتكبير وبعض الاذكار غير اذكار الصلاة
واذكار الصباح والمساء، ولن يكلب الانسان سوى ربع ساعة على الاكثر
والله راحة مابعدها راحة نسال الله الثبات عليها لنا ولكم ولكل المسلمين

ارجو تقبل مروري غاليتي
تحياتي احترامي وتقديري لشخصكم الكريم الطيب
في امان الله وحفظه
 
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