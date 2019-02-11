بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله

وبركاته



بينما تقوم بأعمالك اليومية

اذكر الله.. سبح وكبر. لااله إلا الله

ماأسهلها على اللسان وما أعظم أجرها في الميزان

استغفر لتشعر بالسعادة والقوة في البدن ..ستمر عليك اجمل اللحظات وأطيبها وأنت تقوم بأحب الأعمال إلى الله

جرب ولاتعجز..ستشعر بالفرق الجميل من أول مرة.. وستحب هذه العادة الطيبة بإذن الله





أيها السائرون في طريق الأمنيات يامن طال بكم الطريق وتوالت عليكم المصاعب والأزمات

مع دوام الاستغفار تجدون الصعب سهلا والمستحيل ممكنا

الاستغفار مع اليقين يجعل من المستحيل امر يسير

الاستغفار مفتاح الأقفال

استغفر الله استغفر الله استغفر الله