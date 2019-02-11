خلطة الشيف حاتم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهالناس راهي تشوف مع المكونات وأنا نشوف مع البريكيلي مطايش مهجور وحدو مسكين، مع أنو بدونو ما يطيب والومن هذا المنبر نقول للسيد بريكي ماتبكيش هاني تفكرتك وتحية خاصة ليكبالعودة للطبخة المميزة واللذيذة، عجبتني غير زيت إليو هههه إشهار للزيتخلاص درك سيريو، والله أنا امرأة وساعات تدهرلي على هاد الخالوطةالخلطات السحرية هادوك لي ليسطوما تتفاجأ فيهم نحب نديرهموفي النهاية وينهي صورة الطبق في الاخير داخل الخبز؟قصدي الخلطة داخل الخبز، زعما كيما قناة سميرة كي يسخفونا في الأخيرالمهم ربي يكون في عونك وبصحتك الاكلة الشهيةوشكرا على شجاعتك لدخول المطبخ والمشاركة بوصفة بارك الله فيك