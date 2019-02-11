خلطة الشيف حاتم

حاتم07
:: عضو مُتميز ::
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
معكم اليوم الشيف حاتم
دارنا مكانش وقررت نتعلم الطبخ خسارة البصل والبطاطا والطماطم مكانش ماعلينا المهم الأعزب يتعلم
نبدأ على بركة الله
المقادير:
4 بيضات
3 فرماجات
طن طماطم
هريسة
سلاطة مشوية
زيت إيليو
ملح _ فلفل أكحل
ندير الزيت يسخن شوي ونخلط البيض مع الطن والسلاطة المشوية مع رشة من الملح وفلفل أكحل
بعد ما يطيب الخليط نفتح الخبز ونحط الفرماج والهريسة ونحط فوقهم الخلطة العجيبة
خلطة نتاع واحد أعزب بصحتكم
كنتم مع الشيف حاتم البسكري
معكم اليوم الشيف حاتم
دارنا مكانش وقررت نتعلم الطبخ خسارة البصل والبطاطا والطماطم مكانش ماعلينا المهم الأعزب يتعلم
نبدأ على بركة الله
المقادير:
4 بيضات
3 فرماجات
طن طماطم
هريسة
سلاطة مشوية
زيت إيليو
ملح _ فلفل أكحل
ندير الزيت يسخن شوي ونخلط البيض مع الطن والسلاطة المشوية مع رشة من الملح وفلفل أكحل
بعد ما يطيب الخليط نفتح الخبز ونحط الفرماج والهريسة ونحط فوقهم الخلطة العجيبة
خلطة نتاع واحد أعزب بصحتكم
كنتم مع الشيف حاتم البسكري