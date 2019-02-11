خلطة الشيف حاتم

حاتم07

حاتم07

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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
معكم اليوم الشيف حاتم
دارنا مكانش وقررت نتعلم الطبخ خسارة البصل والبطاطا والطماطم مكانش😢 ماعلينا المهم الأعزب يتعلم
101402

نبدأ على بركة الله
المقادير:
4 بيضات
3 فرماجات
طن طماطم
هريسة
سلاطة مشوية
زيت إيليو
ملح _ فلفل أكحل
ندير الزيت يسخن شوي ونخلط البيض مع الطن والسلاطة المشوية مع رشة من الملح وفلفل أكحل
101405

بعد ما يطيب الخليط نفتح الخبز ونحط الفرماج والهريسة ونحط فوقهم الخلطة العجيبة

خلطة نتاع واحد أعزب بصحتكم
كنتم مع الشيف حاتم البسكري
 
ملكة زوجي

ملكة زوجي

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السلام عليكم ورحمة الله

ربي يبارك يعطيك الصحة اخي
وباينة بنينة بصحتك(y)
تحياتي
 
حاتم07

حاتم07

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قال ملكة زوجي:
السلام عليكم ورحمة الله

ربي يبارك يعطيك الصحة اخي
وباينة بنينة بصحتك(y)
تحياتي
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الله يسلمك شكرا أني خليت شوي في كوزينة اللمة للي مزال ماتعشاش هههه
 
حاتم07

حاتم07

:: عضو مُتميز ::
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قال ام أمينة:
السلام عليكم
يعطيك الصحة راك سلكت الحالة و درت عشاك

ربي يرزقك ببنت الحلال و يهنيك بيها
تحياتي لك
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الله يسلمك شكرا
هذي حالة الأعزب لازم يتعلم
إن شاء الله نلقاها وبالاك نلقاها هنا في اللمة
 
sami44

sami44

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مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
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كنت حاسب زهرك معوج غير في الزواج وعرفت الان بلي معوج في الماكلة ثاني
والله فكرتني بنهارات التزوفير والمبات برا اومليت مع التون والحار وانا تعشيت
ربي يلاقيك بنت الحلال وتهنيك من الاومليت خويا حاتم
 
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الناس راهي تشوف مع المكونات وأنا نشوف مع البريكي
لي مطايش مهجور وحدو مسكين، مع أنو بدونو ما يطيب والو
من هذا المنبر نقول للسيد بريكي ماتبكيش هاني تفكرتك وتحية خاصة ليك
بالعودة للطبخة المميزة واللذيذة، عجبتني غير زيت إليو هههه إشهار للزيت
خلاص درك سيريو، والله أنا امرأة وساعات تدهرلي على هاد الخالوطة
الخلطات السحرية هادوك لي ليسطوما تتفاجأ فيهم نحب نديرهم
وفي النهاية وينهي صورة الطبق في الاخير داخل الخبز؟
قصدي الخلطة داخل الخبز، زعما كيما قناة سميرة كي يسخفونا في الأخير
المهم ربي يكون في عونك وبصحتك الاكلة الشهية :)
وشكرا على شجاعتك لدخول المطبخ والمشاركة بوصفة بارك الله فيك

 
Skor m@k

Skor m@k

:: مشرف ::
منتدى واش راك تهدر
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السلام عليكم
ههههههه والله حسبتك صح كاش شاف هههههه
علبالك نمدلك نصيحة غير ازرب اتزوج وروح مع مرتك لبرنامج زوجي شاف ههههه
سور تربح دراهم كبار انت والمادام هههههه
وكيما قالت مريم @لؤلؤة قسنطينة البريكي الوحداني واقيل حاب يدير اضراب ومايزيدش يشعل
نصيحة ثانية اتهلى فيه هو الاول ياخويا ياخويا ههههههه
 
حاتم07

حاتم07

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قال sami44:
كنت حاسب زهرك معوج غير في الزواج وعرفت الان بلي معوج في الماكلة ثاني
والله فكرتني بنهارات التزوفير والمبات برا اومليت مع التون والحار وانا تعشيت
ربي يلاقيك بنت الحلال وتهنيك من الاومليت خويا حاتم
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أهلا بك خويا، مرات دارنا كي يخرجو مايخلولي حتى ماكلة ونشوف لي كاين ولي مكانش ونبدا نخلط ، صراحة نلقى راحتي في الكوزينة كي نكون وحدي
 
حاتم07

حاتم07

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قال لؤلؤة قسنطينة:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الناس راهي تشوف مع المكونات وأنا نشوف مع البريكي
لي مطايش مهجور وحدو مسكين، مع أنو بدونو ما يطيب والو
من هذا المنبر نقول للسيد بريكي ماتبكيش هاني تفكرتك وتحية خاصة ليك
بالعودة للطبخة المميزة واللذيذة، عجبتني غير زيت إليو هههه إشهار للزيت
خلاص درك سيريو، والله أنا امرأة وساعات تدهرلي على هاد الخالوطة
الخلطات السحرية هادوك لي ليسطوما تتفاجأ فيهم نحب نديرهم
وفي النهاية وينهي صورة الطبق في الاخير داخل الخبز؟
قصدي الخلطة داخل الخبز، زعما كيما قناة سميرة كي يسخفونا في الأخير
المهم ربي يكون في عونك وبصحتك الاكلة الشهية :)
وشكرا على شجاعتك لدخول المطبخ والمشاركة بوصفة بارك الله فيك​
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لبريكة من بكري مطايشة ديما محقورة 😀
كي نكون وحدي في الدار نلقى راحتي في الكوزينة ونبدا نخلط ، كنت راح نطيب الدويدة بالسكر ومن بعد قلت نقلي البيض خير بالنسبة لصورة نسيت ما صورتهاش ماقدرتس نصبر مع الجوع المرة الجاية إن شاء الله نعاود الخلطة ونصور الكاسكروط
 
حاتم07

حاتم07

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قال *amani*:
السلام عليكم
تبارك الله 😁(y) خلطة وعليها الكلام
باينة بنينة باينة مافيهاش هدرة
يعطيك الصحة وبصحتك
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يسلمك ويسمنك😀 نسيت ماصورتهاش في الأخير
 
حاتم07

حاتم07

:: عضو مُتميز ::
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قال Skor m@k:
السلام عليكم
ههههههه والله حسبتك صح كاش شاف هههههه
علبالك نمدلك نصيحة غير ازرب اتزوج وروح مع مرتك لبرنامج زوجي شاف ههههه
سور تربح دراهم كبار انت والمادام هههههه
وكيما قالت مريم @لؤلؤة قسنطينة البريكي الوحداني واقيل حاب يدير اضراب ومايزيدش يشعل
نصيحة ثانية اتهلى فيه هو الاول ياخويا ياخويا ههههههه
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شكرا خويا
للأسف مازلت مالقيتش لي توالمني وغير نلقاها نشارك
البريكي من بكري محقور ومرات يشعل ومرات مايشعلش على قوسطوه
أرواح عندي نعلمك الطياب ونعلمك الدوبارة
في أمان الله
 
الامين محمد

الامين محمد

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هههههههههههههههه صحيت شيف حااتم
راك تنافس في قناة سمييرة ههههههههههههههه
بصح راك كاتب
طن طماطم ماكش كاتب تونة معنتها راك تقول طن و هو 1000 كلغ هههههههههههههه
 
ماغيكاي تشان

ماغيكاي تشان

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منتدى التنمية البشرية
ركن التوعية الدينية النسائية
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ماشاء الله
هذي الخلطة بالذات موالفة نديرها وخاصة لما كنت نقرا فالجامعة تقريبا هذا غذاي وعشاي هههههههههههه
والله بنينة تهبل لكن بدل الزيت الفرونسي نستعمل زيت الزيتون
وبلا الخالوطات اللي نديرهم في الدار وفالطياب ونخدم ماثيماتيكمون ونتخيل الطعم يا عزرين وفالاخير يخرج فوووووووور
تان كاين الفورماج والبيض وحدهم
تحط البيض وتقص الفرماجات صغار ومن بعد تحطهم يقلاو وننصحك بزيت الزيتون خير بدل الزيت لاخر تخررج الذ والله
بارك الله فيك لمشاركتنا الاكلة الجميلة الطيبة وبالصحة والهناء والعافية عليكم
ارجو تقبل مروري
تحياتي احترامي وتقديري لشخصكم الكريم الطيب
في امان الله وحفظه
 
حاتم07

حاتم07

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قال الامين محمد:
هههههههههههههههه صحيت شيف حااتم
راك تنافس في قناة سمييرة ههههههههههههههه
بصح راك كاتب
طن طماطم ماكش كاتب تونة معنتها راك تقول طن و هو 1000 كلغ هههههههههههههه
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مرحبا بك خويا محمد الأمين ، أنا لي علمت سميرة الطبخ😀😁😂 بالنسبة للطمام كنت حاب ندير طماطم الحب في الخلطة مي الكوزينة نلقاها فارغة مافيهاش الخضرة خلاص
الطن لي حيرك 😀 طن طوماطيش كي نكون وحدي في الدار نبدا نخلط غي الطياب لي تجي قدامي نطيبها خطرة طيبت بربوشة مي درتها بالسكر
هذي حالة العزاب 😢
 
سحائب الشوق

سحائب الشوق

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السلام عليكم
ههه من بين الخلطات المستخدمة الايام وقت الغذاء في العمل بصح زيت زيتون المستخدم بدل زيت ايليو هههه
و ثاني كاينة خلطة مرة أعدتها صديقتي
تجيب حبة طماطم و حبة بصل و كمية من الزيتون الأسود و فلفل حار تقطع كلش بحجم صغير بعدها تزيد عليهم بيض و جبن
و حطهم فوث النار هههه ليسطوما تتشوكا مسكينة لكن وصفة بنينة هههه
بصحتك و موفق ننتظر الجديد
 
quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

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منتدى قضايا الأسرة والمجتمع العام
منتدى المطبخ الجزائري
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السلام عليكم ....
والله تظهر تشهى تسلم الايادى
عسى برك البريكى راه دوونجى كى يتودر:ROFLMAO::ROFLMAO: شكراا على المشاركة
 
sanaya

sanaya

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ههههههههههه
والله موضوع شباب مليح كي سلكت روحك
زيد حكيلنا على المأكولات اللي تطيبهم😅
 
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