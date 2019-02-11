بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اعلم ان جميع أمنياتك لاتعجز الله أبد

أليس الله بخالق السماوات والأرض ومن عليهما ؟!

أليس خلقهم أكبر من جميع أمنياتنا!!

إذا لما العجز!

ادعوا الله وانتم موقنون متأكدون بأن الله قادر على كل شيئ

ولا تدعوا الشيطان يوسوس لكم ويشعركم بصعوبة تحقيق أمنياتكم

حسن الظن بالله واليقين بالإجابة من أهم اسباب إجابة الدعاء

والله كريم رحيم، يحب من يدعوه وقد وعده بالإجابة

هل يوجد أكرم من ذالك؟

سبحانك ربي ماأكرمك وارحمك "