سبحانك ربي ماأكرمك...

ا

اميرة المدائن

:: عضو مُتميز ::
إنضم
25 ماي 2018
المشاركات
913
نقاط التفاعل
1,499
النقاط
51
العمر
30
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اعلم ان جميع أمنياتك لاتعجز الله أبد
أليس الله بخالق السماوات والأرض ومن عليهما ؟!
أليس خلقهم أكبر من جميع أمنياتنا!!
إذا لما العجز!
ادعوا الله وانتم موقنون متأكدون بأن الله قادر على كل شيئ
ولا تدعوا الشيطان يوسوس لكم ويشعركم بصعوبة تحقيق أمنياتكم
حسن الظن بالله واليقين بالإجابة من أهم اسباب إجابة الدعاء
والله كريم رحيم، يحب من يدعوه وقد وعده بالإجابة
هل يوجد أكرم من ذالك؟
سبحانك ربي ماأكرمك وارحمك "
 
ملكة زوجي

ملكة زوجي

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى عالم المرأة
منتدى تربية الأطفال
منتدى قضايا الأسرة والمجتمع
طاقم المرشحين
إنضم
18 نوفمبر 2018
المشاركات
1,233
نقاط التفاعل
1,777
النقاط
71
السلام عليككم ورحمة الله وبركاته

موضوع رائع كصاحبته بااارك الله فيك
وان شاء الله كل حرف كتبتيه في ميزان حسناتك
دمتي🌹
 
ا

اميرة المدائن

:: عضو مُتميز ::
إنضم
25 ماي 2018
المشاركات
913
نقاط التفاعل
1,499
النقاط
51
العمر
30
قال ملكة زوجي:
السلام عليككم ورحمة الله وبركاته

موضوع رائع كصاحبته بااارك الله فيك
وان شاء الله كل حرف كتبتيه في ميزان حسناتك
دمتي🌹
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وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وفيكي بارك الرحمن
مشكورة لكلامك ومرورك العطر
جزاكي الله خيرا
وربي يسعدك سعادة الدارين
 
quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى قضايا الأسرة والمجتمع العام
منتدى المطبخ الجزائري
طاقم المرشحين
إنضم
27 جويلية 2018
المشاركات
2,181
نقاط التفاعل
5,308
النقاط
1,311
السلام عليكم ....
بوركتى على الموضوع عزيزتى
وشكراا على المشاركة
دمتى متالقة
 
ا

اميرة المدائن

:: عضو مُتميز ::
إنضم
25 ماي 2018
المشاركات
913
نقاط التفاعل
1,499
النقاط
51
العمر
30
قال ام أمينة:
السلام عليكم
يعطيك الصحة على الموضوع
جعله الله لكي في ميزان حسناتك
ننتظر منك جديدك المتميز
دمتي في امان الله​
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وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الله يسلمك
مشكورة لمرورك العطر
جزاكي الله خيرا
وربي يسعدك
 
ا

اميرة المدائن

:: عضو مُتميز ::
إنضم
25 ماي 2018
المشاركات
913
نقاط التفاعل
1,499
النقاط
51
العمر
30
قال quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf:
السلام عليكم ....
بوركتى على الموضوع عزيزتى
وشكراا على المشاركة
دمتى متالقة
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وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وفيكي بارك الرحمان
مشكورة لمرورك العطر
جزاكي الله خيرا
وربي يسعدك
 
zouaou

zouaou

:: عضو منتسِب ::
إنضم
13 جانفي 2008
المشاركات
12
نقاط التفاعل
1
النقاط
3
قال اميرة المدائن:
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اعلم ان جميع أمنياتك لاتعجز الله أبد
أليس الله بخالق السماوات والأرض ومن عليهما ؟!
أليس خلقهم أكبر من جميع أمنياتنا!!
إذا لما العجز!
ادعوا الله وانتم موقنون متأكدون بأن الله قادر على كل شيئ
ولا تدعوا الشيطان يوسوس لكم ويشعركم بصعوبة تحقيق أمنياتكم
حسن الظن بالله واليقين بالإجابة من أهم اسباب إجابة الدعاء
والله كريم رحيم، يحب من يدعوه وقد وعده بالإجابة
هل يوجد أكرم من ذالك؟
سبحانك ربي ماأكرمك وارحمك "
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بارك الله فيك أختي,, وبالتـأكيـــــــــد/
الله هو القــادر .. ولا قدرة فوق قدرته سبحانه عز وجل.
 
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