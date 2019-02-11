ورأيت كلمات"بسم... الله.. الرّحمن.. الرّحيم" تنظر نحوي في حزن

سيزانو sizano

سيزانو sizano

:: عضو منتسِب ::
إنضم
26 جانفي 2019
المشاركات
36
نقاط التفاعل
75
النقاط
3
التقيت اليوم في كوكب الحروف والأسماء، كلمات نظرت نحوي في عتاب ودفعتني في لوم وحدجتني بنظرة كادت تفيض معها روحي.. وأخذت مني كلّ الكلام.. وعندما سألتها: لِمَ يا غاليتي اللغة؟ لِمَ هذه القسوة؟ قالت لي: لست مني ولست منك.. لقد انتزعوا مني روحي وبقيت صامتا.. وأخرجوا قلبي وعلقوه من العروق فلم تقل شيئا.. فقلت: وما الخطب؟ فقالت: ويحك انتزعوا منكم بسم الله الرحمن الرحيم.. ولا تزال تسأل؟ ويحك ويحين وويلك ويلين.. وشعرت بأن الدنيا تدور بي.. وأدور بها.. واحترقت كل الكتب واحترقت كل المعاجم والقواميس.. ورأيت كلمات: بسم... الله.. الرحمن.. الرحيم.. تنظر نحوي في حزن.. فاحترق قلبي.. واحترقت.. واحترقت الدنيا...
 
sami44

sami44

:: مرشح للإشراف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
طاقم المرشحين
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
8,808
نقاط التفاعل
5,396
النقاط
751
بورك فيك اخي
وهل هناك كلام يصح من دون بسم الله
انها فاتحة كل مقال ومقام
احترامي لك
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top