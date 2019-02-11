ورأيت كلمات"بسم... الله.. الرّحمن.. الرّحيم" تنظر نحوي في حزن

التقيت اليوم في كوكب الحروف والأسماء، كلمات نظرت نحوي في عتاب ودفعتني في لوم وحدجتني بنظرة كادت تفيض معها روحي.. وأخذت مني كلّ الكلام.. وعندما سألتها: لِمَ يا غاليتي اللغة؟ لِمَ هذه القسوة؟ قالت لي: لست مني ولست منك.. لقد انتزعوا مني روحي وبقيت صامتا.. وأخرجوا قلبي وعلقوه من العروق فلم تقل شيئا.. فقلت: وما الخطب؟ فقالت: ويحك انتزعوا منكم بسم الله الرحمن الرحيم.. ولا تزال تسأل؟ ويحك ويحين وويلك ويلين.. وشعرت بأن الدنيا تدور بي.. وأدور بها.. واحترقت كل الكتب واحترقت كل المعاجم والقواميس.. ورأيت كلمات: بسم... الله.. الرحمن.. الرحيم.. تنظر نحوي في حزن.. فاحترق قلبي.. واحترقت.. واحترقت الدنيا...