لو كنت أنت رئيس الجزائر؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

سيزانو sizano

سيزانو sizano

:: عضو منتسِب ::
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26 جانفي 2019
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السلام عليكم والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى
لو كنت أنت رئيس الجزائر؟
ماذا كنت ستفعل في قطاع التربية؟
وقطاع الاقتصاد؟ وقطاع الجيش؟؟
وقطاع الصناعة والزراعة وكلّ القطاعات؟
ومن ستكون منهم حكومتك؟
وما هو أول قرار تبدأ به عهدتك؟
وما هو أول شيء تقوم بالغائه؟
وما هو أول خطاب سوف تلقيه على الأمة؟
لو أنت الآن زعيم هذه الأمّة... ما هو برنامجك؟؟
مهما كان خياليا... فلنر.. كيف يفكر اللماويون؟؟؟
وبسم الله نبدأ
 
آخر تعديل بواسطة المشرف:
حلم كبير

حلم كبير

:: نجم اللمة ::
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24 ديسمبر 2016
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السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
بارك الله فيك على الموضوع الذي سيجعلنا نحلم على الأقل

لو كنت رئيسا للجزائر
أول شيء أفعله هو إلغاء الدستور وتعليقه في المتحف الوطني كعبرة وتذكرة للفساد .

واستبداله بدستور قرآني محمدي خاضع لمقتضيات العصر ويقوم على استبداله علماء دين مقتدرين وعلماء نفس وعلماء اجتماع وعلماء سياسة واقتصاد ،لأن كل قانون سيخضع لاستثناءات تخص الحالة النفسية والاجتماعية ووو لكل فرد .

وسأغير عاصمة الجزائر الاقتصادية لأجعلها ولاية جنوبية وأشق إليها طرق السيارات وطرق القطارات السريعة وأبني فيها المطارات الدولية والوطنية
وعاصمة الجزائر السياسية ستبقى العاصمة الجزائر مع إبقاء ما عدا الوزارات والسفارات أما الغرف التجارية والاقتصادية فكلها في الجنوب .
عندما يغير الدستور سأبدأ بتنفيذه ولن أحيط نفسي سوى بمن عنده شهادة جامعية وله خبرة في مجاله لكي يساعدوني في تنفيذ القوانين
سأبدأ من السجون وأصلح المنظومة القضائية أولا وأعين مراقبين عامين على كل محكمة وتفتح جميع السجلات ،ويخرج كل مظلوم ويعوض في سنين السجن التي قضاها .
سأجعل للمسجونين مربين إجتماعيين وأعين شرطة للشرطة أي شرطي يتقاضى رشوة يعتدي على شخص يرتكب جريمة داخل السجن يعاقب
سأشجع الناس أن يضعو أموالهم في البنوك ويستعملو البطاقات لتدور دائرة الاقتصاد ،كل بنك يتعامل بالطريقة الاسلامية بحتة وأي تجاوز غير مسموح
طبعا يجب أن يكون هناك وقت وشفافية من طرفي حتى يثق الناس في حكومتهم ،كأن أكشف راتبي وأضعه في البنك وأخصص جزءا كبيرا منه في خدمة المرافق العامة .
قطاع التربية ياااا قطاع التربية
سأبدأ من المعلمين والاساتذة والمراقبين وحتى حارس المؤسسة
سأنظف المفتشيات من حقارة أشباه الرجال حاشى البعض، لأنهم عاثو فيها فسادا الطفيليات عندما تجد البيئة المناسبة تنمو وتتزايد كذلك طفيليات مؤسسات التربية سأعين على كل مديرية في كل مكان مراقب ويطلع جميع التقارير للوزير الذي هو طبعا وبالتأكيد ليس بن غبريط
وبخصوص الوزارات من لا يملك شهادة جامعية بتخصصه لا يحلم بإمساك وزارة
سأغير لقب رئيس الحكومة إلى مستشار حكومي وسيكون على قدر كبير من الحكمة والعلم
وسأحل شيء اسمه برلمان لن يبقى بيني وبين الشعب مرسول ولن أدفع رواتب خيالية لأجل الجلوس ورفع الايادي .
سأخصص لكل ولاية يوم في السنة ببرنامج محدد وسأستمع الى المشاكل من خلال الوالي ورؤساء البلديات . وسيكون الوالي وأتباعه مسؤولون عن كل شبر في الولاية .
وساخرج للناس للبيوت لأرى بنفسي الطرقات والمياه والغاز والنقل المدرسي وأرى كل المرافق العمومية وأي خلل يعاقب المسؤول عنه
يعني حالة إستنفار قصوى شعارها ليعيش المواطنون في بقاع الجزائر متساوين في الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والترفيهية وكل شيء

لا أعمل على إصلاح ولاية على حسب أخرى ،ضميري يؤنبني

وأعضاء الحكومة السابقة سأبني لهم مركزا يعلمون فيه شرائح المجتمع من قراءة الى فرنسية الى انجليزية الى طب إلى دربكة 🥁 كل حسب شهادته واطلاعه 🙄 يعطي لابناء شعبه وللوطن الى أن توافيه المنية براتب معلم وتنزع منهم جميع الامتيازات والجوازات لأنه اصبح مواطن كالبقية ولا علاقة له بالحكومة .

هذا ما تخيلته لحد الان والخطاب سيكون بمناسبة يعني إذا كان هناك عيد أو رمضان أو مشكلة خارجية خطبت في شعبي أما غير ذلك فلا أضيع وقتي ووقت الشعب في سماع الكلام المعسول بل سنضيعه في التخطيط لبناء الجزائر
كل ثانية تمر علي وأنا رأيس سأحاسب عليها عند الله لذلك سأستغلها في خدمة الاسلام والمسلمين وسيعينني ربي وشعبي لما فيه الخير والصلاح لبلادنا

خليتنا فرغنا ڨلوبنا ربي يحفظك
مزال الخير لڨدام ولكن لضيق الوقت
بارك الله فيك
إحترامي وتقديري

 
quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى قضايا الأسرة والمجتمع العام
منتدى المطبخ الجزائري
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السلام عليكم ....
عليه الصلاة والسلام
بدايناا ان الامر اصعب فالامر لايتعلق بالقول اكثر مما هو فعل لان المسؤولية كبيرة وضمائر نائمة والفساد شائع
ومن جهة انوو نمسك الخيط من طرف واحد ونرمى بثقل على كاهن شخص لا ننكر فضله على الجزائر قاطبة فنحن نظلمه على الاغلب فلا نعلم مافيجعبته ربما لا يدرك اصلا مايجوب خارج قصره
اما من جهة ان نتبع الفساد فنصبح من الفاسدين فعلينا بانتظار العقاب
من جهة ماذا اذا كنت انا الرئيسة فلااريد حتى لو بالكلام
فمعنى الكلمة من عدد احرفها
 
سيزانو sizano

سيزانو sizano

:: عضو منتسِب ::
إنضم
26 جانفي 2019
المشاركات
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نقاط التفاعل
75
النقاط
3
قال حلم كبير:
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
بارك الله فيك على الموضوع الذي سيجعلنا نحلم على الأقل

لو كنت رئيسا للجزائر
أول شيء أفعله هو إلغاء الدستور وتعليقه في المتحف الوطني كعبرة وتذكرة للفساد .

واستبداله بدستور قرآني محمدي خاضع لمقتضيات العصر ويقوم على استبداله علماء دين مقتدرين وعلماء نفس وعلماء اجتماع وعلماء سياسة واقتصاد ،لأن كل قانون سيخضع لاستثناءات تخص الحالة النفسية والاجتماعية ووو لكل فرد .

وسأغير عاصمة الجزائر الاقتصادية لأجعلها ولاية جنوبية وأشق إليها طرق السيارات وطرق القطارات السريعة وأبني فيها المطارات الدولية والوطنية
وعاصمة الجزائر السياسية ستبقى العاصمة الجزائر مع إبقاء ما عدا الوزارات والسفارات أما الغرف التجارية والاقتصادية فكلها في الجنوب .
عندما يغير الدستور سأبدأ بتنفيذه ولن أحيط نفسي سوى بمن عنده شهادة جامعية وله خبرة في مجاله لكي يساعدوني في تنفيذ القوانين
سأبدأ من السجون وأصلح المنظومة القضائية أولا وأعين مراقبين عامين على كل محكمة وتفتح جميع السجلات ،ويخرج كل مظلوم ويعوض في سنين السجن التي قضاها .
سأجعل للمسجونين مربين إجتماعيين وأعين شرطة للشرطة أي شرطي يتقاضى رشوة يعتدي على شخص يرتكب جريمة داخل السجن يعاقب
سأشجع الناس أن يضعو أموالهم في البنوك ويستعملو البطاقات لتدور دائرة الاقتصاد ،كل بنك يتعامل بالطريقة الاسلامية بحتة وأي تجاوز غير مسموح
طبعا يجب أن يكون هناك وقت وشفافية من طرفي حتى يثق الناس في حكومتهم ،كأن أكشف راتبي وأضعه في البنك وأخصص جزءا كبيرا منه في خدمة المرافق العامة .
قطاع التربية ياااا قطاع التربية
سأبدأ من المعلمين والاساتذة والمراقبين وحتى حارس المؤسسة
سأنظف المفتشيات من حقارة أشباه الرجال حاشى البعض، لأنهم عاثو فيها فسادا الطفيليات عندما تجد البيئة المناسبة تنمو وتتزايد كذلك طفيليات مؤسسات التربية سأعين على كل مديرية في كل مكان مراقب ويطلع جميع التقارير للوزير الذي هو طبعا وبالتأكيد ليس بن غبريط
وبخصوص الوزارات من لا يملك شهادة جامعية بتخصصه لا يحلم بإمساك وزارة
سأغير لقب رئيس الحكومة إلى مستشار حكومي وسيكون على قدر كبير من الحكمة والعلم
وسأحل شيء اسمه برلمان لن يبقى بيني وبين الشعب مرسول ولن أدفع رواتب خيالية لأجل الجلوس ورفع الايادي .
سأخصص لكل ولاية يوم في السنة ببرنامج محدد وسأستمع الى المشاكل من خلال الوالي ورؤساء البلديات . وسيكون الوالي وأتباعه مسؤولون عن كل شبر في الولاية .
وساخرج للناس للبيوت لأرى بنفسي الطرقات والمياه والغاز والنقل المدرسي وأرى كل المرافق العمومية وأي خلل يعاقب المسؤول عنه
يعني حالة إستنفار قصوى شعارها ليعيش المواطنون في بقاع الجزائر متساوين في الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والترفيهية وكل شيء

لا أعمل على إصلاح ولاية على حسب أخرى ،ضميري يؤنبني

وأعضاء الحكومة السابقة سأبني لهم مركزا يعلمون فيه شرائح المجتمع من قراءة الى فرنسية الى انجليزية الى طب إلى دربكة 🥁 كل حسب شهادته واطلاعه 🙄 يعطي لابناء شعبه وللوطن الى أن توافيه المنية براتب معلم وتنزع منهم جميع الامتيازات والجوازات لأنه اصبح مواطن كالبقية ولا علاقة له بالحكومة .

هذا ما تخيلته لحد الان والخطاب سيكون بمناسبة يعني إذا كان هناك عيد أو رمضان أو مشكلة خارجية خطبت في شعبي أما غير ذلك فلا أضيع وقتي ووقت الشعب في سماع الكلام المعسول بل سنضيعه في التخطيط لبناء الجزائر
كل ثانية تمر علي وأنا رأيس سأحاسب عليها عند الله لذلك سأستغلها في خدمة الاسلام والمسلمين وسيعينني ربي وشعبي لما فيه الخير والصلاح لبلادنا

خليتنا فرغنا ڨلوبنا ربي يحفظك
مزال الخير لڨدام ولكن لضيق الوقت
بارك الله فيك
إحترامي وتقديري

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بصراحة أعجبني برنامجك ولسوف تكون مرشحي في الرئاسيات
 
سيزانو sizano

سيزانو sizano

:: عضو منتسِب ::
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26 جانفي 2019
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3
قال quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf:

السلام عليكم ....
عليه الصلاة والسلام
بدايناا ان الامر اصعب فالامر لايتعلق بالقول اكثر مما هو فعل لان المسؤولية كبيرة وضمائر نائمة والفساد شائع
ومن جهة انوو نمسك الخيط من طرف واحد ونرمى بثقل على كاهن شخص لا ننكر فضله على الجزائر قاطبة فنحن نظلمه على الاغلب فلا نعلم مافيجعبته ربما لا يدرك اصلا مايجوب خارج قصره
اما من جهة ان نتبع الفساد فنصبح من الفاسدين فعلينا بانتظار العقاب
من جهة ماذا اذا كنت انا الرئيسة فلااريد حتى لو بالكلام
فمعنى الكلمة من عدد احرفها
إضغط للتوسيع...
فعلا الفعل أولى لكن ما يضرنا لو حلمنا؟؟؟
 
ماغيكاي تشان

ماغيكاي تشان

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منتدى التنمية البشرية
ركن التوعية الدينية النسائية
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قال حلم كبير:
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
بارك الله فيك على الموضوع الذي سيجعلنا نحلم على الأقل

لو كنت رئيسا للجزائر
أول شيء أفعله هو إلغاء الدستور وتعليقه في المتحف الوطني كعبرة وتذكرة للفساد .

واستبداله بدستور قرآني محمدي خاضع لمقتضيات العصر ويقوم على استبداله علماء دين مقتدرين وعلماء نفس وعلماء اجتماع وعلماء سياسة واقتصاد ،لأن كل قانون سيخضع لاستثناءات تخص الحالة النفسية والاجتماعية ووو لكل فرد .

وسأغير عاصمة الجزائر الاقتصادية لأجعلها ولاية جنوبية وأشق إليها طرق السيارات وطرق القطارات السريعة وأبني فيها المطارات الدولية والوطنية
وعاصمة الجزائر السياسية ستبقى العاصمة الجزائر مع إبقاء ما عدا الوزارات والسفارات أما الغرف التجارية والاقتصادية فكلها في الجنوب .
عندما يغير الدستور سأبدأ بتنفيذه ولن أحيط نفسي سوى بمن عنده شهادة جامعية وله خبرة في مجاله لكي يساعدوني في تنفيذ القوانين
سأبدأ من السجون وأصلح المنظومة القضائية أولا وأعين مراقبين عامين على كل محكمة وتفتح جميع السجلات ،ويخرج كل مظلوم ويعوض في سنين السجن التي قضاها .
سأجعل للمسجونين مربين إجتماعيين وأعين شرطة للشرطة أي شرطي يتقاضى رشوة يعتدي على شخص يرتكب جريمة داخل السجن يعاقب
سأشجع الناس أن يضعو أموالهم في البنوك ويستعملو البطاقات لتدور دائرة الاقتصاد ،كل بنك يتعامل بالطريقة الاسلامية بحتة وأي تجاوز غير مسموح
طبعا يجب أن يكون هناك وقت وشفافية من طرفي حتى يثق الناس في حكومتهم ،كأن أكشف راتبي وأضعه في البنك وأخصص جزءا كبيرا منه في خدمة المرافق العامة .
قطاع التربية ياااا قطاع التربية
سأبدأ من المعلمين والاساتذة والمراقبين وحتى حارس المؤسسة
سأنظف المفتشيات من حقارة أشباه الرجال حاشى البعض، لأنهم عاثو فيها فسادا الطفيليات عندما تجد البيئة المناسبة تنمو وتتزايد كذلك طفيليات مؤسسات التربية سأعين على كل مديرية في كل مكان مراقب ويطلع جميع التقارير للوزير الذي هو طبعا وبالتأكيد ليس بن غبريط
وبخصوص الوزارات من لا يملك شهادة جامعية بتخصصه لا يحلم بإمساك وزارة
سأغير لقب رئيس الحكومة إلى مستشار حكومي وسيكون على قدر كبير من الحكمة والعلم
وسأحل شيء اسمه برلمان لن يبقى بيني وبين الشعب مرسول ولن أدفع رواتب خيالية لأجل الجلوس ورفع الايادي .
سأخصص لكل ولاية يوم في السنة ببرنامج محدد وسأستمع الى المشاكل من خلال الوالي ورؤساء البلديات . وسيكون الوالي وأتباعه مسؤولون عن كل شبر في الولاية .
وساخرج للناس للبيوت لأرى بنفسي الطرقات والمياه والغاز والنقل المدرسي وأرى كل المرافق العمومية وأي خلل يعاقب المسؤول عنه
يعني حالة إستنفار قصوى شعارها ليعيش المواطنون في بقاع الجزائر متساوين في الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والترفيهية وكل شيء

لا أعمل على إصلاح ولاية على حسب أخرى ،ضميري يؤنبني

وأعضاء الحكومة السابقة سأبني لهم مركزا يعلمون فيه شرائح المجتمع من قراءة الى فرنسية الى انجليزية الى طب إلى دربكة 🥁 كل حسب شهادته واطلاعه 🙄 يعطي لابناء شعبه وللوطن الى أن توافيه المنية براتب معلم وتنزع منهم جميع الامتيازات والجوازات لأنه اصبح مواطن كالبقية ولا علاقة له بالحكومة .

هذا ما تخيلته لحد الان والخطاب سيكون بمناسبة يعني إذا كان هناك عيد أو رمضان أو مشكلة خارجية خطبت في شعبي أما غير ذلك فلا أضيع وقتي ووقت الشعب في سماع الكلام المعسول بل سنضيعه في التخطيط لبناء الجزائر
كل ثانية تمر علي وأنا رأيس سأحاسب عليها عند الله لذلك سأستغلها في خدمة الاسلام والمسلمين وسيعينني ربي وشعبي لما فيه الخير والصلاح لبلادنا

خليتنا فرغنا ڨلوبنا ربي يحفظك
مزال الخير لڨدام ولكن لضيق الوقت
بارك الله فيك
إحترامي وتقديري

إضغط للتوسيع...
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك وجزاك كل خير وجعل كل حرف في ميزان حسناتك ونسال الله ان يرزقنا بامثالك ويكثر من امثالك ان شاء الله يارب
نفس ما كنتب ساقوله زيادة عليه تعليم الناس اسس دينهم وجعل نظام الحكم واي نظام اخر يخضع لتعاليم الدين الاسلامي
نسال الله الهداية وثالبات لنا ولكل امة محمد صلى الله عليه وسلم
تحياتي احترامي وتقديري لشخصكم الكريم الطيب

بارك الله فيك اخي الكريم للموضوع الجميل وجزاك كل خير ان شاء الله يارب
نسال الله ان يرزقنا بمن يتقي الله في دينه وفي نفسه والباقي سيحل وحده باذنه عز وجل
ارجو تقبل مروري
تحياتي احترامي وتقديري لشخصكم الكريم الطيب
في امان الله وحفظه
 
حاتم07

حاتم07

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من جهتي أول قرار غلق البرلمان بغرفتيه وتحويله إلى مٌتحف ، إلغاء عدة وزارات من بينها وزارة المجاهدين مع سحب الراتب الشهري
غلق وزارة التربية والتعليم وتحويل المدارس والثانويات والجامعات إلى فنادق4 نجوم منع تصدير الكهرباء والغاز والبترول نحو الخارج ، تمديد الجزائر بخيوط الإنترنات تسديد كافة فواتير الكهرباء والغاز والمياه والإنترنت كاش لاطل للمواطن ، سن التقاعد 50 سنة مع توفير مراكز 4نجوم لإواء المسنين وكبار السن
التعامل بالبطاقات المصرفية بدل المال
العاصمة راح تكون بسكرة
الجمهورية البسكرية الديموقراطية الشعبية
فتح كتاتيب ودور الحضانة
فتح 2 دور الشباب في كل بلدية واحد للشباب والآخر للشابات
كل واحد يتزوج نعطيلوا مليار
ومازال الخير للقدام
 
آخر تعديل:
ليليا مرام

ليليا مرام

:: مرشحة للإشراف ::
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قال سيزانو sizano:
السلام عليكم والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى

السلام عليكم ورحمة الله وبركانه

لو كنت أنت رئيس الجزائر؟
لعن الله قوما حكمتهم إمرأة ولا اريد لقومي أن يلعنو ولكن إذا تحتمت خلي ههه
أفكر في الترشح فهل تشجعونني؟

ماذا كنت ستفعل في قطاع التربية؟

أول شيء تغيير نظام التعليم كليا
لباس موجد للتلاميذ
حرية الأساتذة المنقبة والمتجلببة
مصلى في كل المدارس والصلاة في قوتها للأساتذة والتلاميذ وتخصيص من هو أهل للصلاة بهم
تواصل مباشر بين التلميذ والوزارة عن طريق وفد في كل مراكز التربية لنقل إنشغالات التلاميذ
الحرص على توفير جو للدراسة داخل المؤسسة ومراعاة ظروف التلميذ المادية وظروفه النفسية يعني مصلحة التلميذ قبل كل شيء
العمل الجدي للأساتذة أي تقصير الطرد المباشر ووضع الأساتذة تحت المراقبة لمعرفة نظام تدريسهم جيدا
هذا ما يمكنني فعله

وقطاع الاقتصاد؟ وقطاع الجيش؟؟

بدل فتح السجون في كل ولاية وبلدية إستخدام الممولين وأصحاب الأموال ورجال الأعمال للإستثمار داخل البلاد وقبل جلب الشركات الأجنبية للإستثمار هنا جعل الشركات وطنية والعمل ضروري لكل الشباب الجامعيين وحتى اللذين لم يدرسو كل حسب مستواه
الجيش أعطيه كل الحق في السكن في توفير حقوق محروم منها كن الجيش ركيزة البلاد والأخذ برأيه في كل ما يخص حماية الوطن وليس جعله مجرد أداة حراسة وتطبيق الاوامر بل يكون عنصر فعال في البلاد

وقطاع الصناعة والزراعة وكلّ القطاعات؟

الصناعة سوف أشجع الصناعة المحلية وطبعا جعل الإستراد ممكن فحتى هذا تستفيد منه البلاد تصدير وإستراد والصناعة مرتبطة بالزراعة التي سوف احرص على عدم تحويل الأراضي الفلاحية إلى أراضي عمرانية كل في مكانه
وسوف امنح إمتيازات للشباب العاملين في الفلاحة أي نعيد حب الأرض للشباب كما كان في الماضي
كل قطاع سوف أظف فيه صاحب المهنة بمعنى كل واحد يفهم لكارو
ومن ستكون منهم حكومتك؟
حكومتي شبابية ألف بالمئة واحد شعرو فيه شيبة ما نقبلوش يصبغو ينتفو هو حر
الشباب وأصحاب الشهادات العليا والذكاء ركزلي عليها حتى ما عندوش مستوى المهم عندو مخ ويفيدني نديرو معايا

وما هو أول قرار تبدأ به عهدتك؟

أول قرار نحاوز كامل اللي راهم فالبرلمان بون ديبارا برلمان العجايز والشوابخ
إستبدالهم بكفاءات شبابية جامعية شهادات عليا وشبيبة جديدة لازم التغيير إنتهى زمن إحتكار البلاد لأبناء الثورة الي جاهد دا دراهم والإسم ورصاصة كل 1 نوفمبر وإذا على الدم اللي خسرو نورمال نجيبلو ساشيات نرجعهملو اللي جاهد جاهد لوجه ربي ما نبقاوش حياتنا كاملة ننذلو ليهم يروحو يريحو ويستناو الموت تجيهم ويكثر خيرهم

وما هو أول شيء تقوم بالغائه؟
قانون الأسرة والحقرة الرجال في يد النسا نبدا بيه كسرلها رقبتها وخليها فالدار وتقولك سيدي هههه
عفوا النساء إسمحولي بصح كثرناها
وما هو أول خطاب سوف تلقيه على الأمة؟


أشكر امتي على الثقة التي وهبتني إياها وانا شعبية من مكان شعبي وراح نكلم شعبي بلهجتو ما نقولك اخدم أرض ما نضرب اطابلة ونقولكم نعاهدكم ونعاهدكم نقولكم الهدرة فعاايل وانتهى والوقت نضيعوه فالخطب نبداو نسقمو الي خربوها العجايز احم احم خلاص وبلا تصفيق حياتكم كاملة ونتوما تصفقوا نوضو للخدمة يا الله :rolleyes::rolleyes:
لو أنت الآن زعيم هذه الأمّة... ما هو برنامجك؟؟
لو انا زعيمة هذه الأمة نروح مباشرة للي مضرار فالأمة بزاف
الدين والعمل الشباب مريض نبداو بيه هو الأول
وإطلاق سراح المساجين كلهم إلى القاتلين منهم الباقي نطلقهم كامل مع نظام العفوو بدا المسجون في حياة إجتماعية مباشرة عمل وبيت وتزوجيهم وبعدها اللي يعاود يتعلق فساحة الشهدا ولو سرق تقاشر حاشاكم
وايضا انا راح نعتمد على تطبيق الشرع فالأحكام معناها سرق تتقطع يدو قتل ينقتل هذي لازم من دين للتطبيق ديركت
مهما كان خياليا... فلنر.. كيف يفكر اللماويون؟؟؟
وبسم الله نبدأ
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هههه عجبني الحال يا محاينك فوطو عليا قوطو تخيلت روحي صح رئيسة البلاد ههههه
 
سيزانو sizano

سيزانو sizano

:: عضو منتسِب ::
إنضم
26 جانفي 2019
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نقاط التفاعل
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3
قال حاتم07:
من جهتي أول قرار غلق البرلمان بغرفتيه وتحويله إلى مٌتحف ، إلغاء عدة وزارات من بينها وزارة المجاهدين مع سحب الراتب الشهري
غلق وزارة التربية والتعليم وتحويل المدارس والثانويات والجامعات إلى فنادق4 نجوم منع تصدير الكهرباء والغاز والبترول نحو الخارج ، تمديد الجزائر بخيوط الإنترنات تسديد كافة فواتير الكهرباء والغاز والمياه والإنترنت كاش لاطل للمواطن ، سن التقاعد 50 سنة مع توفير مراكز 4نجوم لإواء المسنين وكبار السن
التعامل بالبطاقات المصرفية بدل المال
العاصمة راح تكون بسكرة
الجمهورية البسكرية الديموقراطية الشعبية
فتح كتاتيب ودور الحضانة
فتح 2 دور الشباب في كل بلدية واحد للشباب والآخر للشابات
كل واحد يتزوج نعطيلوا مليار
ومازال الخير للقدام
قال ماغيكاي تشان:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك وجزاك كل خير وجعل كل حرف في ميزان حسناتك ونسال الله ان يرزقنا بامثالك ويكثر من امثالك ان شاء الله يارب
نفس ما كنتب ساقوله زيادة عليه تعليم الناس اسس دينهم وجعل نظام الحكم واي نظام اخر يخضع لتعاليم الدين الاسلامي
نسال الله الهداية وثالبات لنا ولكل امة محمد صلى الله عليه وسلم
تحياتي احترامي وتقديري لشخصكم الكريم الطيب

بارك الله فيك اخي الكريم للموضوع الجميل وجزاك كل خير ان شاء الله يارب
نسال الله ان يرزقنا بمن يتقي الله في دينه وفي نفسه والباقي سيحل وحده باذنه عز وجل
ارجو تقبل مروري
تحياتي احترامي وتقديري لشخصكم الكريم الطيب
في امان الله وحفظه
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بورك فيك يا رب
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ليليا مرام

ليليا مرام

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى فرغ واش فى قلبك
مجتمع اللمة العام
طاقم المرشحين
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16 جوان 2009
المشاركات
8,382
نقاط التفاعل
24,551
النقاط
1,951
قال حاتم07:
من جهتي أول قرار غلق البرلمان بغرفتيه وتحويله إلى مٌتحف ، إلغاء عدة وزارات من بينها وزارة المجاهدين مع سحب الراتب الشهري
غلق وزارة التربية والتعليم وتحويل المدارس والثانويات والجامعات إلى فنادق4 نجوم منع تصدير الكهرباء والغاز والبترول نحو الخارج ، تمديد الجزائر بخيوط الإنترنات تسديد كافة فواتير الكهرباء والغاز والمياه والإنترنت كاش لاطل للمواطن ، سن التقاعد 50 سنة مع توفير مراكز 4نجوم لإواء المسنين وكبار السن
التعامل بالبطاقات المصرفية بدل المال
العاصمة راح تكون بسكرة
الجمهورية البسكرية الديموقراطية الشعبية
فتح كتاتيب ودور الحضانة
فتح 2 دور الشباب في كل بلدية واحد للشباب والآخر للشابات
كل واحد يتزوج نعطيلوا مليار
ومازال الخير للقدام
إضغط للتوسيع...
سيدي الرئيس راحا نتزوج اعطيني غير 400 والا تخلص الرجال احنا لالا
والعازبات بلا زواج واش ديرلهم فهمنا السي 18 مليون فتاة دون زواج واش حلك لهذي المشكلة
 
sami44

sami44

:: مرشح للإشراف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
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لي عودة الى موضوعك الطيب للرد الوافي
ومشكور على المجهود لبقيم
 
kacimo samy

kacimo samy

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بائع عملات معتمد
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قال حلم كبير:
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
بارك الله فيك على الموضوع الذي سيجعلنا نحلم على الأقل

لو كنت رئيسا للجزائر
أول شيء أفعله هو إلغاء الدستور وتعليقه في المتحف الوطني كعبرة وتذكرة للفساد .

واستبداله بدستور قرآني محمدي خاضع لمقتضيات العصر ويقوم على استبداله علماء دين مقتدرين وعلماء نفس وعلماء اجتماع وعلماء سياسة واقتصاد ،لأن كل قانون سيخضع لاستثناءات تخص الحالة النفسية والاجتماعية ووو لكل فرد .

وسأغير عاصمة الجزائر الاقتصادية لأجعلها ولاية جنوبية وأشق إليها طرق السيارات وطرق القطارات السريعة وأبني فيها المطارات الدولية والوطنية
وعاصمة الجزائر السياسية ستبقى العاصمة الجزائر مع إبقاء ما عدا الوزارات والسفارات أما الغرف التجارية والاقتصادية فكلها في الجنوب .
عندما يغير الدستور سأبدأ بتنفيذه ولن أحيط نفسي سوى بمن عنده شهادة جامعية وله خبرة في مجاله لكي يساعدوني في تنفيذ القوانين
سأبدأ من السجون وأصلح المنظومة القضائية أولا وأعين مراقبين عامين على كل محكمة وتفتح جميع السجلات ،ويخرج كل مظلوم ويعوض في سنين السجن التي قضاها .
سأجعل للمسجونين مربين إجتماعيين وأعين شرطة للشرطة أي شرطي يتقاضى رشوة يعتدي على شخص يرتكب جريمة داخل السجن يعاقب
سأشجع الناس أن يضعو أموالهم في البنوك ويستعملو البطاقات لتدور دائرة الاقتصاد ،كل بنك يتعامل بالطريقة الاسلامية بحتة وأي تجاوز غير مسموح
طبعا يجب أن يكون هناك وقت وشفافية من طرفي حتى يثق الناس في حكومتهم ،كأن أكشف راتبي وأضعه في البنك وأخصص جزءا كبيرا منه في خدمة المرافق العامة .
قطاع التربية ياااا قطاع التربية
سأبدأ من المعلمين والاساتذة والمراقبين وحتى حارس المؤسسة
سأنظف المفتشيات من حقارة أشباه الرجال حاشى البعض، لأنهم عاثو فيها فسادا الطفيليات عندما تجد البيئة المناسبة تنمو وتتزايد كذلك طفيليات مؤسسات التربية سأعين على كل مديرية في كل مكان مراقب ويطلع جميع التقارير للوزير الذي هو طبعا وبالتأكيد ليس بن غبريط
وبخصوص الوزارات من لا يملك شهادة جامعية بتخصصه لا يحلم بإمساك وزارة
سأغير لقب رئيس الحكومة إلى مستشار حكومي وسيكون على قدر كبير من الحكمة والعلم
وسأحل شيء اسمه برلمان لن يبقى بيني وبين الشعب مرسول ولن أدفع رواتب خيالية لأجل الجلوس ورفع الايادي .
سأخصص لكل ولاية يوم في السنة ببرنامج محدد وسأستمع الى المشاكل من خلال الوالي ورؤساء البلديات . وسيكون الوالي وأتباعه مسؤولون عن كل شبر في الولاية .
وساخرج للناس للبيوت لأرى بنفسي الطرقات والمياه والغاز والنقل المدرسي وأرى كل المرافق العمومية وأي خلل يعاقب المسؤول عنه
يعني حالة إستنفار قصوى شعارها ليعيش المواطنون في بقاع الجزائر متساوين في الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والترفيهية وكل شيء

لا أعمل على إصلاح ولاية على حسب أخرى ،ضميري يؤنبني

وأعضاء الحكومة السابقة سأبني لهم مركزا يعلمون فيه شرائح المجتمع من قراءة الى فرنسية الى انجليزية الى طب إلى دربكة 🥁 كل حسب شهادته واطلاعه 🙄 يعطي لابناء شعبه وللوطن الى أن توافيه المنية براتب معلم وتنزع منهم جميع الامتيازات والجوازات لأنه اصبح مواطن كالبقية ولا علاقة له بالحكومة .

هذا ما تخيلته لحد الان والخطاب سيكون بمناسبة يعني إذا كان هناك عيد أو رمضان أو مشكلة خارجية خطبت في شعبي أما غير ذلك فلا أضيع وقتي ووقت الشعب في سماع الكلام المعسول بل سنضيعه في التخطيط لبناء الجزائر
كل ثانية تمر علي وأنا رأيس سأحاسب عليها عند الله لذلك سأستغلها في خدمة الاسلام والمسلمين وسيعينني ربي وشعبي لما فيه الخير والصلاح لبلادنا

خليتنا فرغنا ڨلوبنا ربي يحفظك
مزال الخير لڨدام ولكن لضيق الوقت
بارك الله فيك
إحترامي وتقديري

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ترشحي و انا نفوطي عليك من دوكا راني قلتها
 
sami44

sami44

:: مرشح للإشراف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
طاقم المرشحين
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قال سيزانو sizano:
السلام عليكم والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى
وعليكم السلام ورحمة الله
لو كنت أنت رئيس الجزائر؟
ولو ان هذا ضرب من الخيال لكن مادمت انا من محبي الخيال ساجيبك
ماذا كنت ستفعل في قطاع التربية؟
بالنسبة لقطاع التربيه اكيد اسجن بن غبريط وبعدها اعين وزيرا يخاف الله ويعرف ان العربية لغة القران ولا يجب ان تهان
وقطاع الاقتصاد؟ وقطاع وقطاع الصناعة والزراعة وكلّ القطاعات؟
بالنسبة للاقتصاد بما انو الجزائر بلد فلاحي بامتياز وله من الاراضي ما يؤهلها لان تكون مزرعة العالم اعتمد على هذه النقطة بالإضافة الى االريع البترولي والجبايه ولا انسى القضاء على السراق ومن حولهم لانه بدون هذا ما عملنا شيء
ومن ستكون منهم حكومتك؟
حكومتي اكونها من التكنوقراط و لا مكان للاحزاب فيها
وما هو أول قرار تبدأ به عهدتك؟
اول قرار اقوم به تغيير الدستور لان الادستور الحللي مر على الخياط عدة مرات فهو على مقاس من كتبوه ليخدم مصالحهم
وما هو أول شيء تقوم بالغائه؟
الغي كل القوانين المصادق عليها من برلمان فاقد الشرعية
وما هو أول خطاب سوف تلقيه على الأمة؟
اقتبس من اول طاب القاه الراحل هواري بومدين بما اني لا احسن فن الخطابة
لو أنت الآن زعيم هذه الأمّة... ما هو برنامجك؟؟
هنا اسرق البرنامج الاندونيسي او التركي واطبقه بشرط القضاء على الخونه اولا
مهما كان خياليا... فلنر.. كيف يفكر اللماويون؟؟؟
وبسم الله نبدأ
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كل الشكر لك على طرح الموضوع
احترامي وتقديري لك
 
sami44

sami44

:: مرشح للإشراف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
طاقم المرشحين
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
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نقاط التفاعل
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قال ليليا مرام:
سيدي الرئيس راحا نتزوج اعطيني غير 400 والا تخلص الرجال احنا لالا
والعازبات بلا زواج واش ديرلهم فهمنا السي 18 مليون فتاة دون زواج واش حلك لهذي المشكلة
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سيدتي الكريمة اعدك اني سوف ازوجهم كلهم ولو كلفني ذالك استراد الرجال من الصومال او غانا المهم. يكونو مسلمين الرجال يدو 400 مليون بلا حسد يا خو
 
4algeria.com

4algeria.com

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
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قال حلم كبير:
وساخرج للناس للبيوت لأرى بنفسي الطرقات والمياه والغاز والنقل المدرسي وأرى كل المرافق العمومية وأي خلل يعاقب المسؤول عنه
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عبارة لما قرأتها احسست اقشعر بدني. و لم اكمل المشاركة... راح ارجع فيما بعد لاكمالها
كما قلت اخي حتى المواطن من حقه ان يحلم و انت لا سياسي محنك و لا مخضرم و لا تجارب لك و اقترحت اشياء منطقية يتقبلها عق الشباب و يثق بها.
عكس ما نراه في مترشحي كل مرة اما بدون مستوى ثقافي و لا تعليمي و برامجهم و شعاراتهم هي عبارات صغيرة لمشاريع ضخمة.
منها:
- مرتب لكل عاطل.
- اخراج كل المساجين الذين تاجرو في المخدرات (عبارة من لسان رشيد نكاز)
- بناء مصنع في كل دائرة.
- السماح لأصحاب أون ساج
- الاعتماد على السياحة كدخل اول للبلاد
- السكن للجميع

- - - -
الشباب كما قلت اخي يحتاجون لمن يسمع انشغالاتهم و لرئيس ينزل لبيوتهم و يشاركهم طعامهم و يدور بين الولايات و يشد زمام الامور و كل وزير يحاسب و كل مسؤول يجب ن تكون له شهادة جامعية. و...

ساعود للموضوع
 
ليليا مرام

ليليا مرام

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى فرغ واش فى قلبك
مجتمع اللمة العام
طاقم المرشحين
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16 جوان 2009
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قال sami44:
سيدتي الكريمة اعدك اني سوف ازوجهم كلهم ولو كلفني ذالك استراد الرجال من الصومال او غانا المهم. يكونو مسلمين الرجال يدو 400 مليون بلا حسد يا خو
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حياتنا ظلمة وزيد عليها راجل من صومال عن نفسي راك مسامح نقعد بايره
انت رئيس انت لو تقعد غير انت ما نفوطيش عليك باغي ولادنا يجو نص بيض ونص مفحمين يسامحونا خاوتنا افريقيين مانيش باغية نظلم حياتي اكثر من راهي ظلمة ووليدي نعرفو غير من سنانو نونونو علاش كبش الجلفة راك مسامح ما نتزوجش
 
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