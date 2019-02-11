لو كنت أنت رئيس الجزائر؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

تواصل مباشر بين التلميذ والوزارة عن طريق وفد في كل مراكز التربية لنقل إنشغالات التلاميذ

الحرص على توفير جو للدراسة داخل المؤسسة ومراعاة ظروف التلميذ المادية وظروفه النفسية يعني مصلحة التلميذ قبل كل شيء

العمل الجدي للأساتذة أي تقصير الطرد المباشر ووضع الأساتذة تحت المراقبة لمعرفة نظام تدريسهم جيدا

هذا ما يمكنني فعله

بدل فتح السجون في كل ولاية وبلدية إستخدام الممولين وأصحاب الأموال ورجال الأعمال للإستثمار داخل البلاد وقبل جلب الشركات الأجنبية للإستثمار هنا جعل الشركات وطنية والعمل ضروري لكل الشباب الجامعيين وحتى اللذين لم يدرسو كل حسب مستواه

الجيش أعطيه كل الحق في السكن في توفير حقوق محروم منها كن الجيش ركيزة البلاد والأخذ برأيه في كل ما يخص حماية الوطن وليس جعله مجرد أداة حراسة وتطبيق الاوامر بل يكون عنصر فعال في البلاد

الصناعة سوف أشجع الصناعة المحلية وطبعا جعل الإستراد ممكن فحتى هذا تستفيد منه البلاد تصدير وإستراد والصناعة مرتبطة بالزراعة التي سوف احرص على عدم تحويل الأراضي الفلاحية إلى أراضي عمرانية كل في مكانه