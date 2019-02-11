سيزانو sizano
:: عضو منتسِب ::
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- 26 جانفي 2019
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السلام عليكم والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى
لو كنت أنت رئيس الجزائر؟
ماذا كنت ستفعل في قطاع التربية؟
وقطاع الاقتصاد؟ وقطاع الجيش؟؟
وقطاع الصناعة والزراعة وكلّ القطاعات؟
ومن ستكون منهم حكومتك؟
وما هو أول قرار تبدأ به عهدتك؟
وما هو أول شيء تقوم بالغائه؟
وما هو أول خطاب سوف تلقيه على الأمة؟
لو أنت الآن زعيم هذه الأمّة... ما هو برنامجك؟؟
مهما كان خياليا... فلنر.. كيف يفكر اللماويون؟؟؟
وبسم الله نبدأ
لو كنت أنت رئيس الجزائر؟
ماذا كنت ستفعل في قطاع التربية؟
وقطاع الاقتصاد؟ وقطاع الجيش؟؟
وقطاع الصناعة والزراعة وكلّ القطاعات؟
ومن ستكون منهم حكومتك؟
وما هو أول قرار تبدأ به عهدتك؟
وما هو أول شيء تقوم بالغائه؟
وما هو أول خطاب سوف تلقيه على الأمة؟
لو أنت الآن زعيم هذه الأمّة... ما هو برنامجك؟؟
مهما كان خياليا... فلنر.. كيف يفكر اللماويون؟؟؟
وبسم الله نبدأ
آخر تعديل بواسطة المشرف: