احكام واداب مصورة لاحلى اطفال*مجهودي*

السلام عليكم





بارك الله فيك اختي

حقا آداب و جب تعليمها

لكل طفل و اكيد راح يستفيد

منها الاباء و الآمهات و حتى

المعلم ولما لا تطبع و تعلق

شي جميل

اسفة على التاخر في الختم بسبب

النت + يختم + يثبت















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