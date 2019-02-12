احكام واداب مصورة لاحلى اطفال*مجهودي*

ملكة زوجي
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اسعد الله مسائكم احبتي
موضوعي اليوم
احكام وآداب مصورة لاحلى اطفال *مجهودي*
احكام وآداب اسلامية مصورة للاطفال مفيدة جدا شكلها يلفت انتباه اطفالك
واسلوبها ميسر وسهل شاملة لجميع احكام واسس الاسلامية التي تحتاجينها
لتعليم طفلك منها ''آداب السلام -آداب الاستئذان -آداب المسجد -آداب النوم -آداب الجار-آداب الاخوة
.....................الخ''
ارجو ان ينالو اعجابكم
اللهم احفظ اولادنا بحفظك من كل سوء ومن شر حاسد اذا حسد وبارك لهم في اعمالهم
وارزقهم من حيث لا يحتسبون
اللهم يارب العالمين
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