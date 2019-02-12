احكام واداب مصورة لاحلى اطفال*مجهودي*

ملكة زوجي

ملكة زوجي

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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اسعد الله مسائكم احبتي
موضوعي اليوم

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احكام وآداب مصورة لاحلى اطفال *مجهودي*
احكام وآداب اسلامية مصورة للاطفال مفيدة جدا شكلها يلفت انتباه اطفالك
واسلوبها ميسر وسهل شاملة لجميع احكام واسس الاسلامية التي تحتاجينها
لتعليم طفلك منها ''آداب السلام -آداب الاستئذان -آداب المسجد -آداب النوم -آداب الجار-آداب الاخوة
.....................الخ''
ارجو ان ينالو اعجابكم

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اللهم احفظ اولادنا بحفظك من كل سوء ومن شر حاسد اذا حسد وبارك لهم في اعمالهم
وارزقهم من حيث لا يحتسبون
اللهم يارب العالمين

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آخر تعديل بواسطة المشرف:
ا

اميرة المدائن

:: عضو مُتميز ::
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ماشاء الله صور جميلة
مشكورة على المجهود الرائع
بارك الله فيكي
وجزاكي الله خيرا كثيرا وجعله في ميزان حسناتك
 
quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى قضايا الأسرة والمجتمع العام
منتدى المطبخ الجزائري
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السلام عليكم ....
ماشاء الله لاحول ولا قوة الا بالله العلى العظيم
بوركتى على هذا المجهود القيم
وجعل في ميزان حسناتك
 
ام أمينة

ام أمينة

:: عضو متألق ::
إنضم
19 ماي 2011
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النقاط
191
السلام عليكم
بارك الله فيكي و جعله الله لكي في ميزان حسناتكي
ننتظر جديد مواضيعك المميزة
دمتي في امان الله
 
ملكة زوجي

ملكة زوجي

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى عالم المرأة
منتدى تربية الأطفال
منتدى قضايا الأسرة والمجتمع
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إنضم
18 نوفمبر 2018
المشاركات
1,364
نقاط التفاعل
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71
قال اميرة المدائن:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ماشاء الله صور جميلة
مشكورة على المجهود الرائع
بارك الله فيكي
وجزاكي الله خيرا كثيرا وجعله في ميزان حسناتك
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وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وفيك بارك الله غاليتي
نورتي الموضوع باحلى رد جزيل الشكر
تحياتي🌺
 
ملكة زوجي

ملكة زوجي

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى عالم المرأة
منتدى تربية الأطفال
منتدى قضايا الأسرة والمجتمع
طاقم المرشحين
إنضم
18 نوفمبر 2018
المشاركات
1,364
نقاط التفاعل
2,004
النقاط
71
قال quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf:
السلام عليكم ....
ماشاء الله لاحول ولا قوة الا بالله العلى العظيم
بوركتى على هذا المجهود القيم
وجعل في ميزان حسناتك
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وعليكم السلام ورحمةالله وبركاته
وفيك بااارك الله
نورتي الموضوع جميلتي جزيل الشكر
تحياتي🌺
 
ملكة زوجي

ملكة زوجي

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى عالم المرأة
منتدى تربية الأطفال
منتدى قضايا الأسرة والمجتمع
طاقم المرشحين
إنضم
18 نوفمبر 2018
المشاركات
1,364
نقاط التفاعل
2,004
النقاط
71
قال ام أمينة:
السلام عليكم
بارك الله فيكي و جعله الله لكي في ميزان حسناتكي
ننتظر جديد مواضيعك المميزة
دمتي في امان الله
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وعليكم السلام ورحمةالله وبركاته
وفيك بااارك الله غاليتي
نورتي الموضوع وجزيل الشكر
تحياتي🌺
 
Yasmina.yaso

Yasmina.yaso

:: مراقبة عامة ::
طاقم المراقبين
إنضم
24 نوفمبر 2015
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السلام عليكم


بارك الله فيك اختي
حقا آداب و جب تعليمها
لكل طفل و اكيد راح يستفيد
منها الاباء و الآمهات و حتى
المعلم ولما لا تطبع و تعلق
شي جميل
اسفة على التاخر في الختم بسبب
النت + يختم + يثبت







 
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