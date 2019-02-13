فيديو مؤثر عندما تصبح الاستاذة والدة و التلميذ ابن

الامين محمد

الامين محمد

:: مراقب عام ::
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إنضم
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للاسف اصبحت العلاقة بين الاستاذ و التلميذ علاقة عداوة
و علاقة تجارة و علاقة الكيد و المكر

فالاستاذ أصيب بشتى انواع الأمراض بسبب الضغوطات
و التلميذ أصبح ضحية و جلاد في نفس الوقت

في وسط هذا الخراب وجدت زهرة تجعلك تثق ان بعد هذا الامر خيرا كثيرا
لأن طبع الجزائري انه طيب و محب

في وسائل التواصل يتداول فيديو
لأستاذة و هي عائدة من عطلة مرضية
كيف استقبلها تلاميذها
و كيف اشتاقة الاستاذة ألى قسمها و أبنائها
الصورة ابلغ من اي تعبير

شاهد كيف استقبل تلاميذ ببشار استاذتهم بعد عودته من عطلة مرضية
من أروع ما شاهدت كل الإحترام والتقدير للاستاذة الكريمة ولكل التلاميذ مع تمنياتي
بالتوفيق للجميع حقيقة يعجزاللسان عن التعبير ومهما قلنا لا نوفي هذه الأستاذة الفاضلة
حقها التعليم رسالة نبيلة ليت كل من يمارسها يعرف قدرها وفي الأخير نتمنى الشفاء العاجل للاستاذة الكريمة

https://www.facebook.com/video.php?v=360069424549059
 
sami44

sami44

:: مرشح للإشراف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
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ربي يبارك فيك خويا محمد
بالفعل في كل بستان اشواك يمكنك ايجاد بعض الازهار والاجمل انها تزهر وتفوح عطرا زكيا
الاستاذ كامل العام وهو مع الضغط والاضرابات ويخرج قلقو في تلاميذه
والتلميذ بين المطرقة والسندان ضروف اجتماعية وضروف دراسية ولا واحدة فيها مرتاح
والفديو اللذي طرحته طيب جدا ونتمنى كل مدارسنا على هذه الشاكلة
احترامي وتقديري لك
 
الامين محمد

الامين محمد

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
10,004
نقاط التفاعل
23,387
النقاط
2,061
قال sami44:
ربي يبارك فيك خويا محمد
بالفعل في كل بستان اشواك يمكنك ايجاد بعض الازهار والاجمل انها تزهر وتفوح عطرا زكيا
الاستاذ كامل العام وهو مع الضغط والاضرابات ويخرج قلقو في تلاميذه
والتلميذ بين المطرقة والسندان ضروف اجتماعية وضروف دراسية ولا واحدة فيها مرتاح
والفديو اللذي طرحته طيب جدا ونتمنى كل مدارسنا على هذه الشاكلة
احترامي وتقديري لك
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اهلا استاذنا الغالي
والله ق كاين الخير في هاذ الامة
و ما نراه من تكافل اجتماعي لخير دليل على طينة هذا الشعب الطيب العظييم

شكرا استاذي سرني مروركم
 
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