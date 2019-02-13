فيديو مؤثر عندما تصبح الاستاذة والدة و التلميذ ابن

الامين محمد
:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
للاسف اصبحت العلاقة بين الاستاذ و التلميذ علاقة عداوة
و علاقة تجارة و علاقة الكيد و المكر
فالاستاذ أصيب بشتى انواع الأمراض بسبب الضغوطات
و التلميذ أصبح ضحية و جلاد في نفس الوقت
في وسط هذا الخراب وجدت زهرة تجعلك تثق ان بعد هذا الامر خيرا كثيرا
لأن طبع الجزائري انه طيب و محب
في وسائل التواصل يتداول فيديو
لأستاذة و هي عائدة من عطلة مرضية
كيف استقبلها تلاميذها
و كيف اشتاقة الاستاذة ألى قسمها و أبنائها
الصورة ابلغ من اي تعبير
شاهد كيف استقبل تلاميذ ببشار استاذتهم بعد عودته من عطلة مرضية
من أروع ما شاهدت كل الإحترام والتقدير للاستاذة الكريمة ولكل التلاميذ مع تمنياتي
بالتوفيق للجميع حقيقة يعجزاللسان عن التعبير ومهما قلنا لا نوفي هذه الأستاذة الفاضلة
حقها التعليم رسالة نبيلة ليت كل من يمارسها يعرف قدرها وفي الأخير نتمنى الشفاء العاجل للاستاذة الكريمة
و علاقة تجارة و علاقة الكيد و المكر
فالاستاذ أصيب بشتى انواع الأمراض بسبب الضغوطات
و التلميذ أصبح ضحية و جلاد في نفس الوقت
في وسط هذا الخراب وجدت زهرة تجعلك تثق ان بعد هذا الامر خيرا كثيرا
لأن طبع الجزائري انه طيب و محب
في وسائل التواصل يتداول فيديو
لأستاذة و هي عائدة من عطلة مرضية
كيف استقبلها تلاميذها
و كيف اشتاقة الاستاذة ألى قسمها و أبنائها
الصورة ابلغ من اي تعبير
شاهد كيف استقبل تلاميذ ببشار استاذتهم بعد عودته من عطلة مرضية
من أروع ما شاهدت كل الإحترام والتقدير للاستاذة الكريمة ولكل التلاميذ مع تمنياتي
بالتوفيق للجميع حقيقة يعجزاللسان عن التعبير ومهما قلنا لا نوفي هذه الأستاذة الفاضلة
حقها التعليم رسالة نبيلة ليت كل من يمارسها يعرف قدرها وفي الأخير نتمنى الشفاء العاجل للاستاذة الكريمة