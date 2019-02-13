فيديو مؤثر عندما تصبح الاستاذة والدة و التلميذ ابن

ربي يبارك فيك خويا محمد

بالفعل في كل بستان اشواك يمكنك ايجاد بعض الازهار والاجمل انها تزهر وتفوح عطرا زكيا

الاستاذ كامل العام وهو مع الضغط والاضرابات ويخرج قلقو في تلاميذه

والتلميذ بين المطرقة والسندان ضروف اجتماعية وضروف دراسية ولا واحدة فيها مرتاح

والفديو اللذي طرحته طيب جدا ونتمنى كل مدارسنا على هذه الشاكلة

احترامي وتقديري لك ​