هل يوجد يوسف جديد يقول: لا... للجميلة زليخة؟

للأسف ليس بيننا اليوسفيون؟

انتهى النسل اليوسفي؟

ولم يعد هناك من يقول: إني أخاف عذاب يوم عظيم.. والكل

صار يقول: هيت لك.. شبان رائعون يحرقون نحو البلاد الأخرى..

شاب كان ملتزما، يتحدث عن الدين.. وفجأة عندما قطع كرواتيا نحو أروبا..

صبغ شعره أصفر، وصار يخالط بنات الليل..

وشاب آخر وصل هولندا فصور نفسه مع بنات .................

وشاب آخر في إيطاليا صور فيديو مع امرأة تكبره بأعوام،

وهو يغني لها الراي؟

وشاب آخر صار راقصا في ملهى وآخر صار عاملا في بار

وآخر وشم جانبا من وجهه ووضع أقراطا في أذنيه..

وشاب آخر بعد وصوله إلى فرنسا، بين عشية وضحاها اشترى

سيارة بمال أحد رجال الأعمال.. وشاب تزوج من امرأة تكبره

وهو يحبّ ابنتها ويريد بها شرا مع أنها ابنة زوجته أي ربيبته

والعجيب أنه ملتحي... لا يوجد من يقول: لا.. الكل يقول: نعم..

فهل هناك يوسف جديد يقول

مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ

إِنَّهُ لاَ يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ؟؟؟؟؟؟؟؟ ​