سلسلة ايمـــ Imagini ـــآجيني كامل نتخيلو ~





السلام عليكم



اووووو مبروك مبروك عليا كي وليتلكم بالكتيبة حتى أنا توحشت روحي هههههه

ان شاء الله تكونو كامل بخير من لحدادة لحدادة ومن الشطبة للشطبة السلام عليكماووووو مبروك مبروك عليا كي وليتلكم بالكتيبة حتى أنا توحشت روحي ههههههان شاء الله تكونو كامل بخير من لحدادة لحدادة ومن الشطبة للشطبة



هنا في بلادنا يقولك لي يتمنى خير من لي يستنى واقيل هههه الى مرانيش نخلط هههه

المهم حنا مانتمناو مانستناو ناس بكري قالو وديمودات



حنا مريحين في بلاصتنا نخدمو برك عقلنا والمخيخ تاعنا

ياك تعرفونا مانتعبو مانتعبوكم

حنا نتخيلو برك مانديرو حتى موفمو آخر

في دقيقة تقدر تولي سوبرمان وتسلك الغاشي ومام مناك تولي باتمان



صعيبة باش تولي رئيس مي تقدر تكون انسان سعيد وتسير من بعيد ( هاذي واعرا تانيت ههه )



هايا ايماجيني ت ولي حمامة ماشي تقطع لبحور



ولا حتى عصفور تزهي الناس فالديور

المهم اتخيل وخلاص ماتبقاش في بلاصتك غامل



لي يحب يشاركنا تخيلنا والايماجينيناصيو تاعنا

ماعليه الا يدير موضوع جديد ويبدا يبدع فالتخيل