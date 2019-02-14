سلسلة ايمـــ Imagini ـــآجيني كامل نتخيلو ~

Skor m@k

Skor m@k

:: مشرف ::
منتدى واش راك تهدر
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السلام عليكم

اووووو مبروك مبروك عليا كي وليتلكم بالكتيبة حتى أنا توحشت روحي هههههه
ان شاء الله تكونو كامل بخير من لحدادة لحدادة ومن الشطبة للشطبة

هنا في بلادنا يقولك لي يتمنى خير من لي يستنى واقيل هههه الى مرانيش نخلط هههه
المهم حنا مانتمناو مانستناو ناس بكري قالو وديمودات

حنا مريحين في بلاصتنا نخدمو برك عقلنا والمخيخ تاعنا
ياك تعرفونا مانتعبو مانتعبوكم
حنا نتخيلو برك مانديرو حتى موفمو آخر
في دقيقة تقدر تولي سوبرمان وتسلك الغاشي ومام مناك تولي باتمان

صعيبة باش تولي رئيس مي تقدر تكون انسان سعيد وتسير من بعيد ( هاذي واعرا تانيت ههه )

هايا ايماجيني تولي حمامة ماشي تقطع لبحور

ولا حتى عصفور تزهي الناس فالديور
المهم اتخيل وخلاص ماتبقاش في بلاصتك غامل

لي يحب يشاركنا تخيلنا والايماجينيناصيو تاعنا
ماعليه الا يدير موضوع جديد ويبدا يبدع فالتخيل
تقدر ديرها عبرة ولا تخليها حكاية ومام تقدر ديرها توسويسة للناس لموسوسة هههه

ان شاء الله تعجبكم السلسلة وتشاركونا تخيلاتكم


ايا تشاو

دمتم في رعاية الله وحفظه
سلام
 
آخر تعديل:
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

:: مراقبة عامة ::
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شوفو الله يبارك الناس لي تغيب تغيب وكي تولي تجيب حاجة معاها ههه
يعطيك الصحة خويا مالك على الفكرة المميزة والجميلة
هكا نمدو فرصة للمخ تاعنا باه يتحرك ويخدم شوي ويسرح في عالم الخيال
عجبتني الفكرة بزاف، زعما واش نتخيل روحي :unsure:
تشفى على حكاية النملة والصرصور 😂 وحكاية اللوبيا والعدس هههه
المهم رايحة نخمم ونتخايل ونشارك معاكم بحول الله
شكرا على الموضوع​
 
sami44

sami44

:: مرشح للإشراف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
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علاش علاش كي دريت بلي خيالي واسع درتلي موضوع كامل
نولي كل يوم نتخيل ممكن تصدق ويولي الخيال حقيقة
لك كل الشكر على الموضوع ولي عودة
 
Skor m@k

Skor m@k

:: مشرف ::
منتدى واش راك تهدر
ركن لقطات من تصويري
طاقم المشرفين
إنضم
12 جويلية 2010
المشاركات
5,153
نقاط التفاعل
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2,901
قال لؤلؤة قسنطينة:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شوفو الله يبارك الناس لي تغيب تغيب وكي تولي تجيب حاجة معاها ههه
يعطيك الصحة خويا مالك على الفكرة المميزة والجميلة
هكا نمدو فرصة للمخ تاعنا باه يتحرك ويخدم شوي ويسرح في عالم الخيال
عجبتني الفكرة بزاف، زعما واش نتخيل روحي :unsure:
تشفى على حكاية النملة والصرصور 😂 وحكاية اللوبيا والعدس هههه
المهم رايحة نخمم ونتخايل ونشارك معاكم بحول الله
شكرا على الموضوع​
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وعليكم السلام
ههههه علاه ياختي قبل مانغيب ياك كانو افكار ههههه
برك التفنيين والتطبيق مكاش برك ههههه
ايه مزالني نشفالها يمات رمضان ههههه
ايا خلاص هذي المرة ديري تاع الحلزون اونبيرصون ههههه
ان شاء الله ختي
ربي يحفظك
 
Skor m@k

Skor m@k

:: مشرف ::
منتدى واش راك تهدر
ركن لقطات من تصويري
طاقم المشرفين
إنضم
12 جويلية 2010
المشاركات
5,153
نقاط التفاعل
20,088
النقاط
2,901
قال sami44:
علاش علاش كي دريت بلي خيالي واسع درتلي موضوع كامل
نولي كل يوم نتخيل ممكن تصدق ويولي الخيال حقيقة
لك كل الشكر على الموضوع ولي عودة
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هههههه اهيييه باش مانبقاوش فلغمالة تاع المخ ههههه
لازم علينا نشطوه حتى بالخيال معليش ههههه
في بلادنا ماخلاوناش نتمناو نتخيلو وخلاص ههههه
يعطيك الصحة
 
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

:: مراقبة عامة ::
طاقم المراقبين
إنضم
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المشاركات
14,308
نقاط التفاعل
51,905
النقاط
2,251
العمر
26
قال Skor m@k:
وعليكم السلام
ههههه علاه ياختي قبل مانغيب ياك كانو افكار ههههه
برك التفنيين والتطبيق مكاش برك ههههه
ايه مزالني نشفالها يمات رمضان ههههه
ايا خلاص هذي المرة ديري تاع الحلزون اونبيرصون ههههه
ان شاء الله ختي
ربي يحفظك
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والله فكرة تاع الحلزون هههه نخمملها هادي
المهم خويا مالك هل نشاركو في الموضوع تاعك بعد
ولا كل شخص يفتح موضوع خاص بيه؟
وديرلنا موضوع نتا باه نعرفو كيفاه نشاركو ههه نكوبيو عليك ههه​
 
Skor m@k

Skor m@k

:: مشرف ::
منتدى واش راك تهدر
ركن لقطات من تصويري
طاقم المشرفين
إنضم
12 جويلية 2010
المشاركات
5,153
نقاط التفاعل
20,088
النقاط
2,901
قال لؤلؤة قسنطينة:
والله فكرة تاع الحلزون هههه نخمملها هادي
المهم خويا مالك هل نشاركو في الموضوع تاعك بعد
ولا كل شخص يفتح موضوع خاص بيه؟
وديرلنا موضوع نتا باه نعرفو كيفاه نشاركو ههه نكوبيو عليك ههه​
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ههههههه بصح ماشي الفكرون لي دار سباق مع الارنب
لالا كل واحد يفتح موضوع جديد ويكتب تخيلو فيه
ايييييه ان شاء الله الى ريحت غدوا بربي نكتبو
والى مكاش نكتبو السبت
 
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