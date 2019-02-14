ربما أنا آخر العاشقين

سأكون لك كما تريدين

لا أطلب منك المستحيل

فهاكي قلبي

وهاكي نور العين

واتركيني أموت

وأنا أنظر إليك

وأكون لك كما تريدين

أموت حبا

أموت صمتا

فقط أضمك ساعة

وأقبلك على ذلك الجبين

أموت حبا بين الذراعين

أموت شوقا إليك

وأخفي حبيَ الكبير

فيفضحني

بريق الدمع في العينين

أموت حبا لك وبك

فلماذا تندهشين؟

فربما أنا من يؤكد

وجود كائن الحب الخرافي

وربما أنا آخر العاشقين؟

فقلبي ليس قلبي وعمري لك

ولك كل حبي

ولم تبق سوى الروح

وهي من أمر ربي

بقلب: سيزانو