سيوفنا تباع في أسواق بني قينقاع 01

سيزانو sizano

سيزانو sizano

:: عضو منتسِب ::
إنضم
26 جانفي 2019
المشاركات
40
نقاط التفاعل
81
النقاط
3
لا داع للخطابة
والفلسفة والشّرح
لا داع
فسيوفنا تباع
في أسواق
بني قينقاع
لا عربيًا معي
وتركني أخي بلا شراع
لكن عروقي جهنم
أنفاسي تلتهب
وثورتي المجنونة ها هي الآن تقتربزز
إخوتي شابهوا إخوة يوسف
وتركوني وحدي في البئر أتألم
وعادوا إلى أبي بدم كذب
وسكت الشيخ
وخبأ الوجع ولم يتكلم
وهو مازال ينتظر..
ينتظر وينتظر..
فقل يا حمام ليعقوبي لن أعود حتى الأرض تعود
وقبّل يديه وعلى جبين أميّ سلّم
لا عربيا معي.. كلهم أغلقوا
في وجعي الأبواب
وأطفأوا الهواتف
وأطفأوا الأنوار
وأطفأوا الأبصار
وأطفأوا الأسماع
وأطفأوا الأنفاس
ولم يعلموا أنني صرت ممزوجا
الهواء والماء والتراب
ممزوجا بالإشراق
والغروب والبريق والضباب

بجنون/ سيزانو.سعيد
 
sami44

sami44

:: مرشح للإشراف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
طاقم المرشحين
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
8,832
نقاط التفاعل
5,467
النقاط
751
كل الشكر اخي على ما انتقيت
بورك فيك
هل هذه خاطرة من كتابتك ام من المنقولات
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top