سيوفنا تباع في أسواق بني قينقاع 01

لا داع للخطابة

والفلسفة والشّرح

لا داع

فسيوفنا تباع

في أسواق

بني قينقاع

لا عربيًا معي

وتركني أخي بلا شراع

لكن عروقي جهنم

أنفاسي تلتهب

وثورتي المجنونة ها هي الآن تقتربزز

إخوتي شابهوا إخوة يوسف

وتركوني وحدي في البئر أتألم

وعادوا إلى أبي بدم كذب

وسكت الشيخ

وخبأ الوجع ولم يتكلم

وهو مازال ينتظر..

ينتظر وينتظر..

فقل يا حمام ليعقوبي لن أعود حتى الأرض تعود

وقبّل يديه وعلى جبين أميّ سلّم

لا عربيا معي.. كلهم أغلقوا

في وجعي الأبواب

وأطفأوا الهواتف

وأطفأوا الأنوار

وأطفأوا الأبصار

وأطفأوا الأسماع

وأطفأوا الأنفاس

ولم يعلموا أنني صرت ممزوجا

الهواء والماء والتراب

ممزوجا بالإشراق

والغروب والبريق والضباب



بجنون/ سيزانو.سعيد