أرفع راية الحبّ وأتبعك

تصريحات لاجئ حب



لا أريد مستحيلا



واحدا من المستحيلات



السبعة!



لا أريد عملا من أعمال



الجن..

ولا أريد بدعه!



لا أريد بابل ولا الأهرام



ولا ودعة جنايّة خاوتها سبعة»



أريد جلسة أنس معك!



وتخلو الأيام ياعمري من أدمعك،



وأرفع راية الحبّ وأتبعك ..



لأكمل معك ماتبقى من حنان،



ياآخر ماتبقّى في الإنسان



من إنسان!

بقلب/ سيزانو سعيد