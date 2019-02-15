تصريحات لاجئ حب

قررت أخيرا أن أحبك



أكثر!



أن أزرع كوكبك النادر



بقصب السكر،



وأن أكشف لك العالم الوردّي



بالأخضر!



وأن أجعل لؤلؤ القبل



على جبينك الأسمر!



وأن أكتب على أصابعك



بأصابعي،



ولا أفكّر!



قررت أخيرًا أن أحبك،



أكثر من الأكثر



كيف لا أؤمن بك،



وعلى الصلاة لاأصبر!

بقلب/ سيزانو السعيد