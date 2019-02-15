تصريحات لاجئ حب

سيزانو sizano

سيزانو sizano

:: عضو منتسِب ::
إنضم
26 جانفي 2019
المشاركات
60
نقاط التفاعل
120
النقاط
5
قررت أخيرا أن أحبك

أكثر!

أن أزرع كوكبك النادر

بقصب السكر،

وأن أكشف لك العالم الوردّي

بالأخضر!

وأن أجعل لؤلؤ القبل

على جبينك الأسمر!

وأن أكتب على أصابعك

بأصابعي،

ولا أفكّر!

قررت أخيرًا أن أحبك،

أكثر من الأكثر

كيف لا أؤمن بك،

وعلى الصلاة لاأصبر!
بقلب/ سيزانو السعيد
 
آخر تعديل:
ملكة زوجي

ملكة زوجي

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى عالم المرأة
منتدى تربية الأطفال
منتدى قضايا الأسرة والمجتمع
طاقم المرشحين
إنضم
18 نوفمبر 2018
المشاركات
1,228
نقاط التفاعل
1,772
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71
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ماشاء الله مبدع :love:وقلم اكثر من رائع(y)
اتمنى لك المزيد من التقدم والتطور ان شاء الله

تحياتي
 
ليليا مرام

ليليا مرام

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى فرغ واش فى قلبك
مجتمع اللمة العام
طاقم المرشحين
إنضم
16 جوان 2009
المشاركات
8,393
نقاط التفاعل
24,592
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1,951
السلام عليكم
رائع جميل جدا ما كتبته أخي سيزانو ما كتبته نابع من القلم كلام أكثر من رائع
 
سيزانو sizano

سيزانو sizano

:: عضو منتسِب ::
إنضم
26 جانفي 2019
المشاركات
60
نقاط التفاعل
120
النقاط
5
قال ملكة زوجي:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ماشاء الله مبدع :love:وقلم اكثر من رائع(y)
اتمنى لك المزيد من التقدم والتطور ان شاء الله

تحياتي
[ الله عليك والله معك والله حافظك]
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لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

:: مراقبة عامة ::
طاقم المراقبين
إنضم
13 أفريل 2013
المشاركات
14,314
نقاط التفاعل
51,933
النقاط
2,251
العمر
26
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ماشاء الله وتبارك الرحمان
قلمك يخط حروفا من ذهب
وكلماتٌ متناغمة ورقيقة
هنيئا لنا كاتب مثلك
بالتوفيق ان شاء الله أخي
ولا تحرمنا من عذب حروفك
تحياتي
 
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