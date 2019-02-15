وش راكم اهل اللمة ان شاء الله بالف خير يارب

جات فكرة تع هبال في راسي ياوو

وش رايكم نتبادلو في السكن وفي الولاية ؟؟

هدف الموضوع ان كل عضو يعرض العضو اللي بغا لكي يتبادل معه بمنزله مع وصف مكان المنزل باختصار

وان اعجب العضو بذلك يقوم هو ايضا بوصف مختصر لمنزله

وان لم يعجبه المكان الذي تم وصفه يقدم لذلك العضو هدية من عنده مهما كانت تلك الهدية

ان شاء الله تعجبكم الفكرة

وفي انتظاركم اخوتي واخواتي