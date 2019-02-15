أقسم لك في هذه العشيّة

سيزانو sizano

سيزانو sizano

:: عضو منتسِب ::
إنضم
26 جانفي 2019
المشاركات
71
نقاط التفاعل
142
النقاط
5
أقسم لك

بأنني في هذه العشيّة

سأجعل العالم مدهشا

مثل أغنية!

سأجعل الأفكار

سهلة مثل احجية!

وسأجعل الألوان السبعة

وردية!

أقسم لك بانني سأغيّر

مجرى الحياة!

وسأمزج الخبز اليومي

بالأغنيات،

وسأبقى معك مثل ملاك

أحقق لك الأمنيات
بقلب/ سيزانو - سعد
 
sami44

sami44

:: مرشح للإشراف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
طاقم المرشحين
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
8,898
نقاط التفاعل
5,657
النقاط
751
جميل نزف قلمك
امتعتني لك التحية
انا متابع لخواطرك
واصل ولا تفاصل
احترامي لك
 
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