أقسم لك في هذه العشيّة

سيزانو sizano
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 26 جانفي 2019
- المشاركات
- 71
- نقاط التفاعل
- 142
- النقاط
- 5
أقسم لك
بأنني في هذه العشيّة
سأجعل العالم مدهشا
مثل أغنية!
سأجعل الأفكار
سهلة مثل احجية!
وسأجعل الألوان السبعة
وردية!
أقسم لك بانني سأغيّر
مجرى الحياة!
وسأمزج الخبز اليومي
بالأغنيات،
وسأبقى معك مثل ملاك
أحقق لك الأمنيات
بقلب/ سيزانو - سعد
بأنني في هذه العشيّة
سأجعل العالم مدهشا
مثل أغنية!
سأجعل الأفكار
سهلة مثل احجية!
وسأجعل الألوان السبعة
وردية!
أقسم لك بانني سأغيّر
مجرى الحياة!
وسأمزج الخبز اليومي
بالأغنيات،
وسأبقى معك مثل ملاك
أحقق لك الأمنيات
بقلب/ سيزانو - سعد