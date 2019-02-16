ملكة زوجي
:: مرشحة للإشراف ::
منتدى عالم المرأة
منتدى تربية الأطفال
منتدى قضايا الأسرة والمجتمع
طاقم المرشحين
اسعد الله مسائكم احبتي في الله
همسة في اذنك يا لماوية
غالياتي يازهوراً نثرُ الشذى
وياعصافيراً تغردُ في صبح الندى
وياجمالاً جاوز المدى ..
هلمي اليّ في بضعِ دقائق واستمعي لحرفٍ يناقشُ قضيةً كبرى
ولنرتع في مجلسِ ذكرٍ تحفُنا فيه الملائكة ويغفر الله لنا فيه الذنب ..
.
ربّك الذي وهبكِ نعمه قادرٌ على أن يسلبها
منكِ في طرفة عين ، متى ما جعلتيها معبراً للرذيلة و الذّنوب !
في زمنٍ اصبحتّ اعيننا تشتكيَ من صورٍ افتقرت الى النقاءِ
فـ صارتّ ذنوباً تجري بالسيئاتِ ومشاهدَ تبكي القلوبُ حرقةً على ماترى ...
من هنا :
تنطلقُ حملةُ ( قُري عيناً ) ..
نقتطفُ فيها زهوراً تفوح بشذى كلماتٍ عابرةٍ
علّ منّ يقرآها تزرعُ في صحائفهِ الخير ليقطفَ تلك الصور المحرمة
ويزرع مكانها صوراً تفوح بعبيرِ الطهر والصفاء .
ألم وحرقة تملأ حناياي حين تلتقط عيني صورة
تجر الوبال على صاحبها غدوّا و عشيّا !
يلهو و يلعب ، يفرَح و يمرح ، دون أن يدري
أن سيلاً من الأوزار يتدفّق وهو في وحل الـ "لامبالاة " يهوي ..
تلك الصور سبيل دعوةٍ إن أحسنّا استغلالها !
فلنجعلها وسيلة خير و موعظة حسَنة !
تذكري : سنغيب يوماً ويبقَى الأثَر !
صورك ستكون في يوم ما (شواهد )
إمّا لك أو عليك !
لأنَك مُسلمَــة
اجَعلي قِيمك تُؤمن بحَقيقة إِسلَامك
لاتخُنَقيها بِصُورة أو حَرف مُؤلم ()
صورتك الرمزيه آذتك وآذتنا !!
استبدليها لوجه الله:
قبل أن ترحلي وتبقى هي عليك شاهده!!
كيف تضع رأسك على وسادتك وتغطِّ في نوم عميق
وفوق كتفيك من يسجل خطايا الناس في صحيفتك ؟
مَاخُلقت الجنّة لَنتمتع فِي الدُنيا
بمعصَية الله فِي نشَر أحَرفنا
وصُور تغضُب خالقنا !!
قل لِي بربك من سيعود لــ يمحو
أثَراً لـ صورة علقتها بِعاتِقك ورحلت من الدنيا !
" امح آثارك السيئة قَبل أن يمحى ذكرك "
.
.
اخيراً ..
لـ نغدو كالأزهار حين تعانق أجفانها فتدس العبير()
ولنجعلَ غيرنا تقرُ اعينهم بصورنا التي ترضي الله اولاً ثم تطيبُ بها الآعين والقلوب ..
♡دمتم في رعاية الله وحفظه♡