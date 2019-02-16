همسة في اذنك يا لماوية

ملكة زوجي

ملكة زوجي

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى عالم المرأة
منتدى تربية الأطفال
منتدى قضايا الأسرة والمجتمع
طاقم المرشحين
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اسعد الله مسائكم احبتي في الله
همسة في اذنك يا لماوية


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غالياتي يازهوراً نثرُ الشذى
وياعصافيراً تغردُ في صبح الندى
وياجمالاً جاوز المدى ..

هلمي اليّ في بضعِ دقائق واستمعي لحرفٍ يناقشُ قضيةً كبرى
ولنرتع في مجلسِ ذكرٍ تحفُنا فيه الملائكة ويغفر الله لنا فيه الذنب ..
.
ربّك الذي وهبكِ نعمه قادرٌ على أن يسلبها
منكِ في طرفة عين ، متى ما جعلتيها معبراً للرذيلة و الذّنوب !

في زمنٍ اصبحتّ اعيننا تشتكيَ من صورٍ افتقرت الى النقاءِ
فـ صارتّ ذنوباً تجري بالسيئاتِ ومشاهدَ تبكي القلوبُ حرقةً على ماترى ...🌺

من هنا :

تنطلقُ حملةُ ( قُري عيناً ) ..

نقتطفُ فيها زهوراً تفوح بشذى كلماتٍ عابرةٍ
علّ منّ يقرآها تزرعُ في صحائفهِ الخير ليقطفَ تلك الصور المحرمة
ويزرع مكانها صوراً تفوح بعبيرِ الطهر والصفاء .

ألم وحرقة تملأ حناياي حين تلتقط عيني صورة
تجر الوبال على صاحبها غدوّا و عشيّا !
يلهو و يلعب ، يفرَح و يمرح ، دون أن يدري
أن سيلاً من الأوزار يتدفّق وهو في وحل الـ "لامبالاة " يهوي ..

تلك الصور سبيل دعوةٍ إن أحسنّا استغلالها !
فلنجعلها وسيلة خير و موعظة حسَنة !


تذكري : سنغيب يوماً ويبقَى الأثَر !
صورك ستكون في يوم ما (شواهد )
إمّا لك أو عليك !


لأنَك مُسلمَــة
اجَعلي قِيمك تُؤمن بحَقيقة إِسلَامك
لاتخُنَقيها بِصُورة أو حَرف مُؤلم ()

صورتك الرمزيه آذتك وآذتنا !!
استبدليها لوجه الله:
قبل أن ترحلي وتبقى هي عليك شاهده!!

كيف تضع رأسك على وسادتك وتغطِّ في نوم عميق
وفوق كتفيك من يسجل خطايا الناس في صحيفتك ؟

مَاخُلقت الجنّة لَنتمتع فِي الدُنيا
بمعصَية الله فِي نشَر أحَرفنا
وصُور تغضُب خالقنا !!

قل لِي بربك من سيعود لــ يمحو
أثَراً لـ صورة علقتها بِعاتِقك ورحلت من الدنيا !
" امح آثارك السيئة قَبل أن يمحى ذكرك "

.

.
🌸
اخيراً ..

لـ نغدو كالأزهار حين تعانق أجفانها فتدس العبير(🌻)

ولنجعلَ غيرنا تقرُ اعينهم بصورنا التي ترضي الله اولاً ثم تطيبُ بها الآعين والقلوب ..

♡دمتم في رعاية الله وحفظه♡
 
ملكة زوجي

ملكة زوجي

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى عالم المرأة
منتدى تربية الأطفال
منتدى قضايا الأسرة والمجتمع
طاقم المرشحين
إنضم
18 نوفمبر 2018
المشاركات
1,242
نقاط التفاعل
1,805
النقاط
71
ماغيكاي تشان

ماغيكاي تشان

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى التنمية البشرية
ركن التوعية الدينية النسائية
طاقم المرشحين
إنضم
27 جويلية 2013
المشاركات
10,280
نقاط التفاعل
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النقاط
1,656
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ماشاء الله لا قوة الا بالله تبارك الذي بيده الملك
بارك الله فيك وجزاك كل خير وجعل كل حرف خطته يمناك في ميزان حسناتك ان شاء الله يارب
سلم يمناك لما تقدمينه من مواضيع مميزة وهادفة باذن الله عز وجل
واصلي ولا تفاصلي، وفقك الرحمن غاليتي
اسال الله ان تقرا الكثيرا كلامك وعسى ان يكون موضوعك سببا في هدايتهن ولو قليلا ان شاء الله يارب
ارجو تقبل مروري
تحياتي احترامي وتقديري لشخصكم الكريم الطيب
في امان الله وحفظه
 
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