كرة القدم مرض نفسي جهوي عنصري صاديّ

سيزانو sizano

سيزانو sizano

:: عضو منتسِب ::
إنضم
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كرة القدم أخطر من كلّ المهلوسات والصواريخ..
هي أفيون يخدر الشباب.. وينسيهم أهم غايات الحياة..
الكل يلهث وراء تلك الجلدة المستديرة الخبيثة..
شتائم وكفريات وجهوية وعنف في الملاعب..
وانحلال اللاعبين على كل المستويات
وهناك فضائح بين اللاعبين لا تصدق..
ومساومات وابتزاز وأحلام المال والشهرة وجنة الجماهير والمعجبات..
كرة القدم عقلنا الذي ترمي به الأقدام في شباك الوهم..
الرياضة نعم..
لكن كرة القدم مرض نفسي جهوي عنصري صاديّ..
هذا رأيي
فما رأي أحباء اللمة؟؟؟
 
آخر تعديل بواسطة المشرف:
zagane

zagane

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السلام عليكم
نعم موضوع حساس
كانت تنشب حرب بين أحياء في الجزائر بسبب مقابلة بين البارصا والريال في اسبانيا
الساجي يكسب والجايح يحسب
لو سألت احد لاعبي البارسا او الريال عن دولة اسمها الجزائر يقول لم يسمع بها
المستفيد الوحيد من كرة القدم هم اصحاب الشكارة والسياسيين
والباقي ياكلو في بعضهم برك ويضيعو في اوقاتهم
بارك الله فيك على الموضوع
 
sami44

sami44

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مجتمع اللمة العام
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قال سيزانو sizano:
كرة القدم أخطر من كلّ المهلوسات والصواريخ..
هي أفيون يخدر الشباب.. وينسيهم أهم غايات الحياة..
الكل يلهث وراء تلك الجلدة المستديرة الخبيثة..
شتائم وكفريات وجهوية وعنف في الملاعب..
وانحلال اللاعبين على كل المستويات
وهناك فضائح بين اللاعبين لا تصدق..
ومساومات وابتزاز وأحلام المال والشهرة وجنة الجماهير والمعجبات..
كرة القدم عقلنا الذي ترمي به الأقدام في شباك الوهم..
الرياضة نعم..
لكن كرة القدم مرض نفسي جهوي عنصري صاديّ..
هذا رأيي
فما رأي أحباء اللمة؟؟؟
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مشكور اخي على طرح الموضوع
اوافقك في اغلب ما قلت كرة القدم تغيرت مع تغير جيلين اوثلاث من اللاعبين والمسيرين
كل الافات التي ذكرتها من رشوة ومخدرات. وسب وشتم للامهات والذات الإلهيةوتلاعب بالنتائج وعقول الشباب معا موجودة في الوقت الراهن او من سنين خلت ولم تكن موجودة في الزمن الجميل لكرة القدم الجزائرية
لكن لا ننسى ان لكل شيء سلبيات وتقابلها ايجابيات ومن ايجابيات كرة القدم لم الشمل في كثير من الاحيان والترويح عن النفس لا تنسى ان كرة القدم اصبحت المتنفس الوحيد لكثير من الشباب في ضل غياب مرافق ترفيهيه وتثقيفية ورياضية يمضي فيها الشاب وقته
ولا تنسى ان مدرجات الملاعب اصبحت منصه ومنبر يمكن للشاب او اي كان ان ينتقد الحاكم وحاشيته من دون قيود وحتى البوح بمكنونات ما كان للشاب ان يبوح بها في منبر اخر مادام الحاكم لا يستمع لانشغالاته
كل الاحترام والتقدير لك
ولي عوده ان شاء الله
 
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