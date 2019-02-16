قال سيزانو sizano: كرة القدم أخطر من كلّ المهلوسات والصواريخ..

هي أفيون يخدر الشباب.. وينسيهم أهم غايات الحياة..

الكل يلهث وراء تلك الجلدة المستديرة الخبيثة..

شتائم وكفريات وجهوية وعنف في الملاعب..

وانحلال اللاعبين على كل المستويات

وهناك فضائح بين اللاعبين لا تصدق..

ومساومات وابتزاز وأحلام المال والشهرة وجنة الجماهير والمعجبات..

كرة القدم عقلنا الذي ترمي به الأقدام في شباك الوهم..

الرياضة نعم..

لكن كرة القدم مرض نفسي جهوي عنصري صاديّ..

هذا رأيي

فما رأي أحباء اللمة؟؟؟ ​ إضغط للتوسيع...

مشكور اخي على طرح الموضوعاوافقك في اغلب ما قلت كرة القدم تغيرت مع تغير جيلين اوثلاث من اللاعبين والمسيرينكل الافات التي ذكرتها من رشوة ومخدرات. وسب وشتم للامهات والذات الإلهيةوتلاعب بالنتائج وعقول الشباب معا موجودة في الوقت الراهن او من سنين خلت ولم تكن موجودة في الزمن الجميل لكرة القدم الجزائريةلكن لا ننسى ان لكل شيء سلبيات وتقابلها ايجابيات ومن ايجابيات كرة القدم لم الشمل في كثير من الاحيان والترويح عن النفس لا تنسى ان كرة القدم اصبحت المتنفس الوحيد لكثير من الشباب في ضل غياب مرافق ترفيهيه وتثقيفية ورياضية يمضي فيها الشاب وقتهولا تنسى ان مدرجات الملاعب اصبحت منصه ومنبر يمكن للشاب او اي كان ان ينتقد الحاكم وحاشيته من دون قيود وحتى البوح بمكنونات ما كان للشاب ان يبوح بها في منبر اخر مادام الحاكم لا يستمع لانشغالاتهكل الاحترام والتقدير لكولي عوده ان شاء الله