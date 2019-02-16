سيزانو sizano
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 26 جانفي 2019
- المشاركات
- 69
- نقاط التفاعل
- 134
- النقاط
- 5
كرة القدم أخطر من كلّ المهلوسات والصواريخ..
هي أفيون يخدر الشباب.. وينسيهم أهم غايات الحياة..
الكل يلهث وراء تلك الجلدة المستديرة الخبيثة..
شتائم وكفريات وجهوية وعنف في الملاعب..
وانحلال اللاعبين على كل المستويات
وهناك فضائح بين اللاعبين لا تصدق..
ومساومات وابتزاز وأحلام المال والشهرة وجنة الجماهير والمعجبات..
كرة القدم عقلنا الذي ترمي به الأقدام في شباك الوهم..
الرياضة نعم..
لكن كرة القدم مرض نفسي جهوي عنصري صاديّ..
هذا رأيي
فما رأي أحباء اللمة؟؟؟
هي أفيون يخدر الشباب.. وينسيهم أهم غايات الحياة..
الكل يلهث وراء تلك الجلدة المستديرة الخبيثة..
شتائم وكفريات وجهوية وعنف في الملاعب..
وانحلال اللاعبين على كل المستويات
وهناك فضائح بين اللاعبين لا تصدق..
ومساومات وابتزاز وأحلام المال والشهرة وجنة الجماهير والمعجبات..
كرة القدم عقلنا الذي ترمي به الأقدام في شباك الوهم..
الرياضة نعم..
لكن كرة القدم مرض نفسي جهوي عنصري صاديّ..
هذا رأيي
فما رأي أحباء اللمة؟؟؟
آخر تعديل بواسطة المشرف: