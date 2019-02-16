لاتحزن "الله كريم"...

ا

اميرة المدائن

:: عضو مُتميز ::
إنضم
25 ماي 2018
المشاركات
935
نقاط التفاعل
1,570
النقاط
51
العمر
30
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كلام أعجبني
أمسك فؤادك عن حزن وعن ألم...
فالله ربك لايرضى لك الشططا! ❤...
إن كان يعلم بالأوراق إن سقطت...
أليس يعلم بالدمع الذي سقطا! 🌷...
لاتحزن🌸..
لاتحزن على هم غمر حياتك، ولاتيأس على ألم اختلج فؤادك.. ولا تجزع من ابتلاء قدره الله لك، ولاتفقد الأمل على غم استعمر دواخلك...
ستدرك يوما ما أن حصل خير لك.. سيأتيك الله بكل الخيرات لينسيك مرارة ماتذوقت، "
فرب الخيرلايأتي إلا بالخير.. ".وهذا ظننا بالكريم الجميل🌹
سيعوضك الله عوضا يليق بقلبك، كأنه يخبرك بأن دروب الأمل لاتندثر، وأن الخير سيتبعك ويصنع من أحزانك مفاجآت سعيدة بإذن الله..
"الله كريم "..
"لاتقنط"..
والحمد لله رب العالمين🌷🌺.
 
ملكة زوجي

ملكة زوجي

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى عالم المرأة
منتدى تربية الأطفال
منتدى قضايا الأسرة والمجتمع
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إنضم
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المشاركات
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71
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لاتقنط من رحمة الله ان الله مع الصابرين

بااارك الله فيك على الموضوع الرائع ان شاء الله
كل حرف كتبتيه في ميزان حسناتك
تحياتي
 
سيزانو sizano

سيزانو sizano

:: عضو منتسِب ::
إنضم
26 جانفي 2019
المشاركات
66
نقاط التفاعل
131
النقاط
5
قال اميرة المدائن:
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كلام أعجبني
أمسك فؤادك عن حزن وعن ألم...
فالله ربك لايرضى لك الشططا! ❤...
إن كان يعلم بالأوراق إن سقطت...
أليس يعلم بالدمع الذي سقطا! 🌷...
لاتحزن🌸..
لاتحزن على هم غمر حياتك، ولاتيأس على ألم اختلج فؤادك.. ولا تجزع من ابتلاء قدره الله لك، ولاتفقد الأمل على غم استعمر دواخلك...
ستدرك يوما ما أن حصل خير لك.. سيأتيك الله بكل الخيرات لينسيك مرارة ماتذوقت، "
فرب الخيرلايأتي إلا بالخير.. ".وهذا ظننا بالكريم الجميل🌹
سيعوضك الله عوضا يليق بقلبك، كأنه يخبرك بأن دروب الأمل لاتندثر، وأن الخير سيتبعك ويصنع من أحزانك مفاجآت سعيدة بإذن الله..
"الله كريم "..
"لاتقنط"..
والحمد لله رب العالمين🌷🌺.
[ما شاء الله]
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ا

اميرة المدائن

:: عضو مُتميز ::
إنضم
25 ماي 2018
المشاركات
935
نقاط التفاعل
1,570
النقاط
51
العمر
30
كان يوسف عليه السلام
مسجونا ومعه شابان آخران..
كان يوسف الأجمل والأحسن والأصدق..
لكن الله أخرجهم قبله ..
وظل هو رغم مميزاته بعدهم في السجن بضع سنين..
الأول خرج ليصبح خادما..!
والثاني خرج ليقتل!!

ويوسف عليه السلام انتظر كثيرالكنه خرج ليصبح عزيز مصر!
همسة..
إلى كل الذين تتأخر أمانيهم عن كل مايحيط بهم ،بضع سنين لابأس فما حدث مع سيدنا يوسف عليه السلام يحدث لكل الصابرين...
ماأخذه الله لحكمة وماأبقاه لرحمة..
لكل من مر عليه أزمة، أو حزن، لعله خير
"الله كريم"

"لاتقنط"
 
ا

اميرة المدائن

:: عضو مُتميز ::
إنضم
25 ماي 2018
المشاركات
935
نقاط التفاعل
1,570
النقاط
51
العمر
30
قال ام أمينة:
السلام عليكم
مشكورة على الموضوع و جعله الله لكي في ميزان حسانتك
ننتظر جديدك
تحياتي لكي​
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وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاكي الله خيرا كثيرا
مشكورة لمروك العطر
وربي يسعدك سعادة الدارين
 
ا

اميرة المدائن

:: عضو مُتميز ::
إنضم
25 ماي 2018
المشاركات
935
نقاط التفاعل
1,570
النقاط
51
العمر
30
قال ملكة زوجي:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لاتقنط من رحمة الله ان الله مع الصابرين

بااارك الله فيك على الموضوع الرائع ان شاء الله
كل حرف كتبتيه في ميزان حسناتك
تحياتي
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وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وفيكي بارك الله
وجزاكي الله بالمثل وأكثر
وربي يسعدك سعادة الدارين
 
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