لاتحزن "الله كريم"...

كان يوسف عليه السلام

مسجونا ومعه شابان آخران..

كان يوسف الأجمل والأحسن والأصدق..

لكن الله أخرجهم قبله ..

وظل هو رغم مميزاته بعدهم في السجن بضع سنين..

الأول خرج ليصبح خادما..!

والثاني خرج ليقتل!!



ويوسف عليه السلام انتظر كثيرالكنه خرج ليصبح عزيز مصر!

همسة..

إلى كل الذين تتأخر أمانيهم عن كل مايحيط بهم ،بضع سنين لابأس فما حدث مع سيدنا يوسف عليه السلام يحدث لكل الصابرين...

ماأخذه الله لحكمة وماأبقاه لرحمة..

لكل من مر عليه أزمة، أو حزن، لعله خير

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الله كريم

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