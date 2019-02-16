لاتحزن "الله كريم"...

اميرة المدائن
:: عضو مُتميز ::
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بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كلام أعجبني
أمسك فؤادك عن حزن وعن ألم...
فالله ربك لايرضى لك الشططا! ...
إن كان يعلم بالأوراق إن سقطت...
أليس يعلم بالدمع الذي سقطا! ...
لاتحزن..
لاتحزن على هم غمر حياتك، ولاتيأس على ألم اختلج فؤادك.. ولا تجزع من ابتلاء قدره الله لك، ولاتفقد الأمل على غم استعمر دواخلك...
ستدرك يوما ما أن حصل خير لك.. سيأتيك الله بكل الخيرات لينسيك مرارة ماتذوقت، "
فرب الخيرلايأتي إلا بالخير.. ".وهذا ظننا بالكريم الجميل
سيعوضك الله عوضا يليق بقلبك، كأنه يخبرك بأن دروب الأمل لاتندثر، وأن الخير سيتبعك ويصنع من أحزانك مفاجآت سعيدة بإذن الله..
"الله كريم "..
"لاتقنط"..
والحمد لله رب العالمين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كلام أعجبني
أمسك فؤادك عن حزن وعن ألم...
فالله ربك لايرضى لك الشططا! ...
إن كان يعلم بالأوراق إن سقطت...
أليس يعلم بالدمع الذي سقطا! ...
لاتحزن..
لاتحزن على هم غمر حياتك، ولاتيأس على ألم اختلج فؤادك.. ولا تجزع من ابتلاء قدره الله لك، ولاتفقد الأمل على غم استعمر دواخلك...
ستدرك يوما ما أن حصل خير لك.. سيأتيك الله بكل الخيرات لينسيك مرارة ماتذوقت، "
فرب الخيرلايأتي إلا بالخير.. ".وهذا ظننا بالكريم الجميل
سيعوضك الله عوضا يليق بقلبك، كأنه يخبرك بأن دروب الأمل لاتندثر، وأن الخير سيتبعك ويصنع من أحزانك مفاجآت سعيدة بإذن الله..
"الله كريم "..
"لاتقنط"..
والحمد لله رب العالمين.