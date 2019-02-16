من يريد أن يعيش في كوكب الفونتاستيك؟

سيزانو sizano

سيزانو sizano

:: عضو منتسِب ::
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26 جانفي 2019
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أقترح نادي فونتاستيك أو كوكب الغرائبي ننشر فيه فقط أعمالا غرائبية وسوريالية من النوع الغرائبي العجائبي.
والأعمال البوليسية.. وهي أمور مظلومة في أدبنا العربي..
النادي أسميه " كوكب فونتاستيكا".. وهي قصص وروايات عن العالم الآخر والأدب العلمي والتحقيقات البوليسية..
أيضا روايات نهرية مشتركة يكتب فصولها القراء.. كل مرة يكتب أحدهم فصلا متتبعا ما كتبه غيره..
ما رأي الأحباب؟؟؟؟
 
فريد أبوفيصل

فريد أبوفيصل

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أظن ان الاخوة لم ينتبهوا لدعوتك هذه ياسيزانو وهي فكرة رائعة ومقبولة يمكن البدء في رسم معالمها بمشاركات ومساهمات الراغبين والموافقين.
كذلك فكرة الرواية المشتركة سبق وان قام بها الاعضاء وان تكررت التجربة سيكون ذلك تحفيز وتنشيط للاقلام الحالية.
هذا رائع إن تحقق.
 
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