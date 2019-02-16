من يريد أن يعيش في كوكب الفونتاستيك؟

سيزانو sizano
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أقترح نادي فونتاستيك أو كوكب الغرائبي ننشر فيه فقط أعمالا غرائبية وسوريالية من النوع الغرائبي العجائبي.
والأعمال البوليسية.. وهي أمور مظلومة في أدبنا العربي..
النادي أسميه " كوكب فونتاستيكا".. وهي قصص وروايات عن العالم الآخر والأدب العلمي والتحقيقات البوليسية..
أيضا روايات نهرية مشتركة يكتب فصولها القراء.. كل مرة يكتب أحدهم فصلا متتبعا ما كتبه غيره..
ما رأي الأحباب؟؟؟؟
والأعمال البوليسية.. وهي أمور مظلومة في أدبنا العربي..
النادي أسميه " كوكب فونتاستيكا".. وهي قصص وروايات عن العالم الآخر والأدب العلمي والتحقيقات البوليسية..
أيضا روايات نهرية مشتركة يكتب فصولها القراء.. كل مرة يكتب أحدهم فصلا متتبعا ما كتبه غيره..
ما رأي الأحباب؟؟؟؟