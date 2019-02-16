من يريد أن يعيش في كوكب الفونتاستيك؟

أظن ان الاخوة لم ينتبهوا لدعوتك هذه ياسيزانو وهي فكرة رائعة ومقبولة يمكن البدء في رسم معالمها بمشاركات ومساهمات الراغبين والموافقين.

كذلك فكرة الرواية المشتركة سبق وان قام بها الاعضاء وان تكررت التجربة سيكون ذلك تحفيز وتنشيط للاقلام الحالية.

هذا رائع إن تحقق.