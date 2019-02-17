بعد حملة "خليها تصدي" الان"خليها تعنس".. حملة شبابية لمواجهة تكاليف الزواج

السلام عليكم

يتفنن الشباب المسلم في عصيان نبيهم والخروج عن دينهم الدي حثهم عن الزواج وهدا دائما يكون وراءه اصحاب هده الخيوط العنكبوتية للانترنت



دشن مجموعة من مستخدمى موقع "تويتر"، حملة غريبة تحت عنوان "خليها تعنس"، تهدف إلى مقاطعة الزواج.



وعلى وزن خليها تصدي

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الشباب حاولوا أن يسلطوا الضوء على ارتفاع تكاليف الزواج، من خلال هذه الحملة، التى لاقت صدى واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة.





وتحت عنوان "خليها تعنس ومتورطش نفسك"، غرد العديد من الشباب المؤيدين للحملة عبر هذا الهاشتاج، الذى شهد عبارات ساخرة من قبلهم.



فمتى كانت المرأة مثل السيارة وهل الزواج هو بيع وشراء في الاسواق لا لا لا الزواج شيئ مقدس

الا يعلم هدا الشباب انهم ادا تعنست المرأة تعنس هو ايضا معها وكثرت الفحشاء والمنكر

الله سبحانه وتعالى عندما خلق ادم خلق معه حواء مباشرة لانه يعلم انهما مكملان لبعضهما البعض

ولم يخلق له سيارة فاخرة او شيئ اخر

أغبياء الريح لي جا مالوا معاه