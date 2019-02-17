مشاركتي في سلسلة ايماجيني

السلطانة

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
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نقاط التفاعل
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النقاط
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101780



أهلا وسهلا بيا عندكم من جديد
ان شاءالله تكونوا بخير
حبيت نشارك في سلسلة
سلسلة ايمـــ Imagini ـــآجيني كامل نتخيلو ~
قصدي نخرط شويا عليكم هههه 101782

يخي معليهش نحلمو مالك راك قتلنا تخيلو ههه

بون انا بنت وحد الملك كاينلو وحد النهار
بابا أمر انهم يوجدولي قارب
حطة وشيك على خاطر انا نفتحلي في تحويسة نستمتع فيها بأشعة الشمس وجمال البحر ونصيد
شوي قرش وكروفات ونجمة البحر باه نلصقها على شعري هههه
لبست قشبيتيي و شاشيتي وديت معايا كانيشي ..وركبت البابور
وخملت معايا الماكلة والكسرة لي خبزتلي عمتي مسكينة تموت على الطياب
المهم ديت معايا كابا معمرة تقول مسافرة
وفي قلبي نغني :باي باي يما لعزيزة باسبور وفيزا
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أو مون ديو ...يامخلوق سقم الكرسي لكانيشي راه يطوخ من البحر
ياك راك وجدتلنا النواظر والجي
خليني نصور شويا سالفيات نبعثهم لمون فايس بووك
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انا وكانيشي والبحر خلفي

نطق داك الطباخ من هيه اون مود حلاب من نوع الرفيع 101786
ست الكل طيبتلك قهوة اروما تنحي الدوخا
نو نو نو نو ميغسي
أنا نشرب الجي سي تو

ايا ضربت فيها تقييلة
وصلت لعشية باه نرجعو
وتضرب ديك الموجة
تخلعت نضت من نومي حضنت كانيشي
او مون ديو واش صرا ياناس ؟
عاودت ضربة موجة خلاف بقوة هاد المرة
تفكرت الطالياني نهار قال :الموجة لي داتو ...حتى الطالياني خرج من هاد البلاد واش ندير هنا
نندب نندب راح نغرق وتقلب بينا البابور..
ابوي ابوي اجري ليا ايوما ايوما اجري ليا
اسكان المملكة راني غرقت ...
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فطنت غدوة لقيت روحي مطيشة عشط لبحر
وكانيشي معايا
ديجا فرحت وقلت باينة كاش جزيرة وراح ندير اكشن مفضش

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تصورو بلي بابا حرق عليا الدنيا ومالقانيش مسكين
كان يبكي ويقول :الطاوس بنتي ..وان راحت واش داني نبعثها في البابور المنحوس ..
اما انا منكدبش عليكم
فرحت وتهنيت من القصر ومشاكلو
رحت مشيت مشيت وكانيشي معايا نكتشف في الجزيرة .....
السكااااااااااات الهدووووووووووء ...
قلت أنا لازم ندبر راسي هنا ونشوف كيفاه نفكر باه ناكل ونعيش ...
حتى تعكلت وطحت ...
اتصوروا معمن تلاقيت ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

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يتبع في الجزء الثاني



















 

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