مشاركتي في سلسلة ايماجيني

السلطانة
:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
أهلا وسهلا بيا عندكم من جديد
ان شاءالله تكونوا بخير
حبيت نشارك في سلسلة
سلسلة ايمـــ Imagini ـــآجيني كامل نتخيلو ~
قصدي نخرط شويا عليكم هههه
يخي معليهش نحلمو مالك راك قتلنا تخيلو ههه
بون انا بنت وحد الملك كاينلو وحد النهار
بابا أمر انهم يوجدولي قارب
حطة وشيك على خاطر انا نفتحلي في تحويسة نستمتع فيها بأشعة الشمس وجمال البحر ونصيد
شوي قرش وكروفات ونجمة البحر باه نلصقها على شعري هههه
لبست قشبيتيي و شاشيتي وديت معايا كانيشي ..وركبت البابور
وخملت معايا الماكلة والكسرة لي خبزتلي عمتي مسكينة تموت على الطياب
المهم ديت معايا كابا معمرة تقول مسافرة
وفي قلبي نغني :باي باي يما لعزيزة باسبور وفيزا
أو مون ديو ...يامخلوق سقم الكرسي لكانيشي راه يطوخ من البحر
ياك راك وجدتلنا النواظر والجي
خليني نصور شويا سالفيات نبعثهم لمون فايس بووك
انا وكانيشي والبحر خلفي
نطق داك الطباخ من هيه اون مود حلاب من نوع الرفيع
ست الكل طيبتلك قهوة اروما تنحي الدوخا
نو نو نو نو ميغسي
أنا نشرب الجي سي تو
ايا ضربت فيها تقييلة
وصلت لعشية باه نرجعو
وتضرب ديك الموجة
تخلعت نضت من نومي حضنت كانيشي
او مون ديو واش صرا ياناس ؟
عاودت ضربة موجة خلاف بقوة هاد المرة
تفكرت الطالياني نهار قال :الموجة لي داتو ...حتى الطالياني خرج من هاد البلاد واش ندير هنا
نندب نندب راح نغرق وتقلب بينا البابور..
ابوي ابوي اجري ليا ايوما ايوما اجري ليا
اسكان المملكة راني غرقت ...
فطنت غدوة لقيت روحي مطيشة عشط لبحر
وكانيشي معايا
ديجا فرحت وقلت باينة كاش جزيرة وراح ندير اكشن مفضش
تصورو بلي بابا حرق عليا الدنيا ومالقانيش مسكين
كان يبكي ويقول :الطاوس بنتي ..وان راحت واش داني نبعثها في البابور المنحوس ..
اما انا منكدبش عليكم
فرحت وتهنيت من القصر ومشاكلو
رحت مشيت مشيت وكانيشي معايا نكتشف في الجزيرة .....
السكااااااااااات الهدووووووووووء ...
قلت أنا لازم ندبر راسي هنا ونشوف كيفاه نفكر باه ناكل ونعيش ...
حتى تعكلت وطحت ...
اتصوروا معمن تلاقيت ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
يتبع في الجزء الثاني
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