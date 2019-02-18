مشاركتى 1_في مهرجان البرتقال """" كعكة البرتقال""""

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:: مرشحة للإشراف ::
منتدى قضايا الأسرة والمجتمع العام
منتدى المطبخ الجزائري
طاقم المرشحين
اهلا وسهلا ومرحباا
باللماويين
منورين
فيما يلى ساقوم بعرض صور مشاركتى الاولى في مهرجان البرتقال
ملاحظة :
لقد ضاعفت المقادير
للسيرو :
نصف كاس سكر
مع كاس ماء
نحطهم في كسرونة مدة 15 min غليان
لازم سيروو يكون بارد والكعكة ساخنة او العكس
للطبقة الثانية
كى نكمل نحطها كطبة ثانية على الكعكة تاعى بعد مانسقيها وتكون بردت نهائياا
للطبقة الثالثة
ونبقى نحرك حتى نتحصل على كريمة ثقيلة القوام
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وبعد ما نزيد نحط الطبقة الاخيرة تاع كريمة البرتقال نحط الكعكة ديالى فالثلاجة حتى تبرد مليح
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ونتحصلوو على الشكل النهائي كالتالى
ان شاء الله تنال اعجابكم
في انتظار ردودكم الكريمة كالعادة رجاءاا وليس امراا
بصحتكم