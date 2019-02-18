مشاركتى 1_في مهرجان البرتقال """" كعكة البرتقال""""

quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى قضايا الأسرة والمجتمع العام
منتدى المطبخ الجزائري
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اهلا وسهلا ومرحباا
باللماويين
منورين
فيما يلى ساقوم بعرض صور مشاركتى الاولى في مهرجان البرتقال

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ملاحظة :
لقد ضاعفت المقادير
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للسيرو :
نصف كاس سكر
مع كاس ماء
نحطهم في كسرونة مدة 15 min غليان
لازم سيروو يكون بارد والكعكة ساخنة او العكس


للطبقة الثانية

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كى نكمل نحطها كطبة ثانية على الكعكة تاعى بعد مانسقيها وتكون بردت نهائياا

للطبقة الثالثة

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ونبقى نحرك حتى نتحصل على كريمة ثقيلة القوام
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وبعد ما نزيد نحط الطبقة الاخيرة تاع كريمة البرتقال نحط الكعكة ديالى فالثلاجة حتى تبرد مليح

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ونتحصلوو على الشكل النهائي كالتالى
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ان شاء الله تنال اعجابكم
في انتظار ردودكم الكريمة كالعادة رجاءاا وليس امراا



بصحتكم
😀😀😀😀



 
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