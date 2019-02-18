رحلتي يوم امس

ماغيكاي تشان
:: مرشحة للإشراف ::
منتدى التنمية البشرية
ركن التوعية الدينية النسائية
طاقم المرشحين
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف المرسلين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اردت ان اشارككم رحلتي البارحة مع انكم كنتم حاضرين
تم التصوير بهاتف condor plume P6 pro LTE
هذه وسط ولاية سكيكدة وانا انتظر ان يسمح شرطي المرور بمرورنا
هذه في الطريق لبلدية تسمى جوندارك والسيارة تسير
وهذه بعد وصولنا لجوندارك والسيارة تسير
هذه منطقة تسمى فلفلة في جوندارك
لا اعرف اسم هذه المنطقة هاهاهاهاهاه
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اردت ان اشارككم رحلتي البارحة مع انكم كنتم حاضرين
تم التصوير بهاتف condor plume P6 pro LTE
هذه وسط ولاية سكيكدة وانا انتظر ان يسمح شرطي المرور بمرورنا
هذه في الطريق لبلدية تسمى جوندارك والسيارة تسير
وهذه بعد وصولنا لجوندارك والسيارة تسير
هذه منطقة تسمى فلفلة في جوندارك
لا اعرف اسم هذه المنطقة هاهاهاهاهاه
يتبع.....