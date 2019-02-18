رحلتي يوم امس

ماغيكاي تشان

ماغيكاي تشان

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى التنمية البشرية
ركن التوعية الدينية النسائية
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بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف المرسلين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اردت ان اشارككم رحلتي البارحة مع انكم كنتم حاضرين

تم التصوير بهاتف condor plume P6 pro LTE

هذه وسط ولاية سكيكدة وانا انتظر ان يسمح شرطي المرور بمرورنا

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هذه في الطريق لبلدية تسمى جوندارك والسيارة تسير

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وهذه بعد وصولنا لجوندارك والسيارة تسير
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هذه منطقة تسمى فلفلة في جوندارك
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لا اعرف اسم هذه المنطقة هاهاهاهاهاه

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يتبع.....
 
ماغيكاي تشان

ماغيكاي تشان

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى التنمية البشرية
ركن التوعية الدينية النسائية
طاقم المرشحين
إنضم
27 جويلية 2013
المشاركات
10,295
نقاط التفاعل
24,926
النقاط
1,656
هذه جولة على شاطيء المنطقة التي اعرفها وانا اجمع الصدف (الكوكياج)

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هذه من اجلكم

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يتبع....
 
ماغيكاي تشان

ماغيكاي تشان

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى التنمية البشرية
ركن التوعية الدينية النسائية
طاقم المرشحين
إنضم
27 جويلية 2013
المشاركات
10,295
نقاط التفاعل
24,926
النقاط
1,656
ثم اكملت رحلتي للبحث عن الصدف
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هنا اردت ان اريكم الصدف والاحجار في وسط البحر لكن لاني اصور بالهاتف لم اوفق في ذلك للاسف

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اعجبتني طريقة اصطفاف هذه الصدفات
لانها ماشاء الله لا قوة الا بالله تحكي حياة الانسان في نظري
من اليمين الى اليسار،
رضيع عقله صفحة بيضاء بلا هموم ولا مشاكل
وفترة ليتحول الى شاب او فتاة بعد كثير من التجارب ... اثرت على عقلهما وشخصيتهما
فعجوز بعد فترة اخرى، تكيفا وماعادت الحياة تهمهما وتلك مجرد اثار لا تمحى من فترة حياتهما
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يتبع....
 
ماغيكاي تشان

ماغيكاي تشان

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى التنمية البشرية
ركن التوعية الدينية النسائية
طاقم المرشحين
إنضم
27 جويلية 2013
المشاركات
10,295
نقاط التفاعل
24,926
النقاط
1,656
وهذه بعض الصدف التي جمعتها
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وبعد ان تعبت من جمع الكثير من الصدف لم ارد ان افوت المناظر الخلابة ماشاء الله لا قوة الا بالله
لذا عاد اهتمامي لتصوير المحيط بي رغم اني لم استطع ايصال ما اردت بسبب الهاتف

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يتبع.....
 
ماغيكاي تشان

ماغيكاي تشان

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى التنمية البشرية
ركن التوعية الدينية النسائية
طاقم المرشحين
إنضم
27 جويلية 2013
المشاركات
10,295
نقاط التفاعل
24,926
النقاط
1,656
وهذه في طريق العودة الى المنزل والسيارة تسير
101912

اتمنى ان تكون الرحلة قد اعجبتكم والصور ايضا
تحياتي احترامي وتقديري لشخصكم الكريم الطيب
في امان الله وحفظه
 
ماغيكاي تشان

ماغيكاي تشان

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى التنمية البشرية
ركن التوعية الدينية النسائية
طاقم المرشحين
إنضم
27 جويلية 2013
المشاركات
10,295
نقاط التفاعل
24,926
النقاط
1,656
قال ام أمينة:
بصحتك التحويسة
ربي يحفظك
تحياتي لكي​
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الله يسلمك ويعافيك يارب غاليتي
ويحفظك ويبارك فيك يارب
اتمنى ان تكون الصور قد اعجبتك ان شاء الله يارب
الله يحي اصلك غاليتي
هلا والف مرحبا نورت الموضوع بمرورك غاليتي
بارك الله فيك للمرور الجميل وجزاك كل خير للكلام الطيب
تحياتي احترامي وتقديري لشخصكم الكريم الطيب
في امان الله وحفظه
 
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