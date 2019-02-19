zagane
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اعراض الحمل المبكرة بولد او بنت في الشهر الاول الثاني الثالث والسابع
اعراض الحمل المبكرة
مقدمة :
غالبا ما تتشابه أعراض الحمل المبكر مع الأعراض التى تسبق قدوم الدورة الشهرية فيصعب الفصل بينهما إلا أن الحمل المبكر له عدة علامات واعراض اخرى تميزه عن اعراض قدوم الدورة
علامات الحمل المبكر التى تتفق مع قدوم الدورة الشهرية :
- آلام في الظهر والفخذين عن القيام من الفراش
- آلام أسفل البطن تزداد ليلا وفي الصباح الباكر
- آلام في المثانة عند التبول الاكتئاب والملل والحزن الدائم ودون سبب
- الارهاق والتعب العام والهبوط
- زيادة ضربات القلب والغثيان
- الانتفاخ وآلام البطن والمعدة
الأعراض المميزة للحمل المبكر :
· العرق الشديد وبصورة ملحوظة جدا عن ذي قبل ويحدث ذلك نتيجة تنشيط الغدة العرقية بسبب وجود هرمون الحمل في الدم
· خمول بالجسم عامة والشعور بالحرارة
· وخذ وألم في حلمات الصدر
· الغثيان والهبوط وضيق الصدر والتنفس
· صداع شديد بسبب ارتفاع هرمون الحمل في الدم
· عدم القدرة على النوم بسلام عند بعض النساء
· النوم بكثرة شديدة وملحوظة عند نساء اخريات
· عدم الرغبة في تناول الاكل وفقد الشهية تجاة اكلات بعينها
· الدوخة والقئ من بعض الروائح العطرية وروائح الزيت وبعض المأكولات
· عدم الرغبة في المتعة الزوجية بين الزوجين
· وجود شعيرات بيضاء في البول
· اصفرار شديد في لون البول ذو لزوجة ورائحة
· غمقان في بعض المناطق الموجودة بجلد المرأة الحامل ويختلف هذا الاسمرار عن الكلف الذي يصاحب الحمل عند بعض النساء
· تغير ملحوظ في شكل المرأة الحامل ومظهرها فبعض النساء يزداد جمالهن والآخريات يبهت بريقهن
· القئ المستمر بسبب وبدون
· ألام شديدة في الساقيين وبالاخص منطقة الفخذين
· انقطاع الدورة الشهرية وعدم نزول الدم وقد يحدث هذا ايضا في حالة ما اذا كانت هناك اضطرابات في الدورة الشهرية نتيجة تغيرات فسيولجية في هرمونات جسم المرأة فلا يعد انقطاع الحيض دليلا قاطعا على وجود الحمل فقد تتأخر الدورة الشهرية عن ميعادها بسبب تلك الاضطرابات ولا يجزم بوجود حمل في حالة انقطاع الدم الا بعد انقطاع الدم لدورتين متتاليتين
· كثرة التبول وشرب والذهاب الى المرحاض
· شرب السوائل بكثرة وبصورة مستمرة
· الوحم والاشتياق لبعض المأكولات والمشروبات دون غيرها من باقي الاطعمة
· ظهور الكلف الجلدى عند بعد النساء
حموضة شديدة بالمعدة ظهور خبوب بالوجه ونمش
اعراض الحمل بولد أو بنت
مقدمة:
تصر بعض النساء الحوامل وخصوصا اللاتي يحملن لأول مرة على معرفة ما اذا كان نوع الجنين هو ولد أم بنت ولا يكون هذا بغرض التدخل في معرفة الغيب وانما هو من باب الفضول والتطوق لتجهيز اغراض المولود من لبس ولون غرفته واختيار اسمه ولكن يبقى العلم اولا وأخرا عند اللع عز وجل فهناك عدة مؤشرات وعوامل تظهر يمكن للحامل من خلالها التنبؤ بما اذا كان المولود ولد ام بنت والله اعلى واعلم
علامات واعراض الحمل بولد :
- الضعف التام في شعر المرأة وزيادة تقصفه وتلفه
- سرعة نمو الأظافر وقوتها فى فترة الحمل عن غيرها
- سرعة نمو الشعر الزائد في الساقين
- قلة اعراض الوحام والتعب الناتج عن الحمل في بدايته
- تركيز الوحام على المأكولات المالحة والحوامض والمخللات
- برودة شديدة في القدمين دائما اثناء الحمل
- انخفاض سرعة ضربات القلب لدى الجنين الى اقل من 140 نبضة في الدقيقة
- عدم الرغبة في شرب عصير البرتقال والابتعاد عنه
- نمو البطن الى اسفل باتجاه الارض
- تكون البطن عى شكل كرة مدببة للامام
- تكون حركة الجنين اغلبها لاعلى على يمين البطن
- عدم التغير كثيرا في ملامح وتفاصيل الوجه وعدم زيادته
- الاشتياق الشديد للمأكولات المالحة كالبطاطس واللحم
- زيادة الحركة اطبيعية للجنين داخل البطن
- ثبات حجم المؤخرة كما هو قبل الحمل
علامات واعراض الحمل ببنت :
- البريق واللمعان والتألق في شعر الحامل
- بطء نمو الأظافر وتكسرها
- قوة الوحم والشعور بالتعب والارهاق الشديد في بداية الحمل
- نمو الشعر الزائد في الساقين ابطأ من ذي قبل
- اذا كان الوحم على الحلويات والمأكولات المعسولة كالشيكولاته
- الدفئ الدائم في القدمين
- الاشتياق الدائم لتناول عصير البرتقال والتلذذ بمزاقه نمو البطن لأعلى باتجاه السماء
- تتخذ البطن شكلا يشبه البطيخة بالعرض
- تكون معظم حركة الجنين دائما على يسار البطن
- قلة حركة الجنين داخل البطن نوعا ما
- تكون الحركة دائما باتجاه اسفل البطن الزيادة المموسة في ملامح وجه المرأة الحامل وزيادة جمالها
- كبر المؤخرة مقارنة بما قبل الحمل
اعراض الحمل في الشهر الاول
مقدمة :
في بداية الحمل تطرأ عدة تعديلات وتغيرات نفسية وجسمانية على المرأة الحامل تتطور تلك التغيرات تدريجيا وتختلف من شهر الى اخر تهيأ لتكوين الجنين داخل الرحم ومن أهم تلك التغيرات تلك التغيرات التى تظهر في الشهر الاول وقد تكون شديدة وظاهرة عند بعض النساء وقد لا تحس بها الاخرى
الاعراض الجسمانية التى تطرأ على المرأة في الشهر الآول من الحمل :
1- الوحم :
وهو الاشتهاء لنوع معين من المأكولات او المشروبات سواء المالحة او المعسولة والاحساس بطعمه بشده فى الفم والتلذذ به
2- الغثيان والقئ المستمر يوميا في الصباح :
وهذا يحدث بسبب التغيرات الهرمونية التى تحدث في بداية الحمل وزيادة الافرازات الهرمونية الخاصة بالحمل الى جانب كون المعدة فارغة ويمكن تجنبه بالآتى :
· عدم النهوض سريعا من الفراش
· عدم تناول السوائل بكثرة قبل النوم
· وضع بعض الوجبات الخفيفة كالبسكويت او الكيك الى جانب سريرك وتناول بعض منها قبل النهوض من الفراش
· تناول ست وجبات خفيفة على فترات طول اليوم بدلا من ثلاثة وجبات دسمة
· البعض عن المقليات والنشويات والدهون التى تؤدي الى الميل للتقيؤ عادة
· البعد عن التدخين والمدخنين
· تناول الماء والسوائل بين الوجبات بكثرة لتعويض القيئ
· تجنب الروائح النفاذة لبعض الاطعمة كزيت القلى والسمك وقلى الثوم وغيرها
· تجنب العطور وروائح الصابون والمعطرات المنزلية الى حد ما
3- انقطاع الحيض او نزول بقع خفيفة من الدم في ميعاد الدورة الشهرية
4- اعراض مشابهة لتلك الاعراض التى تسبق نزول الدورة الشهرية ومنها آلام الظهر والفخذين تشنجات وآلام اسفل البطن وفي الرحم
5- الامساك الشديد وذلك لان الجسم يبدأ بافراز هرمون الحمل " البروجيسترون " والذي يعمل على تقليل حركة الامعاء وقد يكون بسبب زيادة وزن المرأة الحامل وقلة حركتها مما يؤدي الى خمول الامعاء مما يؤدي الى حدوث هذا الامساك
6- وخذ مستمر في حلمات الثدي يقل تدريجيا نحو اعلى الثديين
7- زيادة حجم الثديين عن المعتاد نظرا لبدء تكون اللبن فيهما
8- انتفاخ شديد في البطن لامصاحب بغازات
التغيرات النفسية :
1- التوتر المستمر والقلق
2- تقلب الحالة المزاجية
3- الشعور الدائم بالحزن والاكتئاب دون سبب
اعراض الحمل في الشهر الثاني
مقدمة
يعد الشهر الثاني من الحمل غيره كباقي الشهور الاخرى له اعراضه الخاصة والتى تميزه غير انهيطرا ايضا عدة تغيران على الجنين في هذا الشهر لذا فلنتعرف عليها
الاعراض التى تطرأ على المرأة الحامل في الشهر الثاني من الحمل :
· التقيؤ والغثان المستمر والدوخة
· كثرة التبول باستمرار
· الامساك الشديد التهابات في المعدة وعسر الهضم
· الاحساس بالانتفاخ الشديد والخمول
· عدم الرعبة الى تناول الطعام مع اللاشتياق الى بعض الاطعمة بعينها
· الصداع الشديد باستمرار نتيجة افراز الهرمونات
· الاحساس بالاغشاء وقد يتكرر اغماء للمرأة الحامل احيانا كثيرة
· بدء البطن في البزوغ والظهور
· ثقل الثديين وامتلاءهما نظرا لبدأ تكوين اللبن
· زيادة عرض خصر المرأة
· افراز السائل اللعابي بغزارة
· خمول شديد في اداء الجهاز الهضمى
· الشعور الدائم بالاجهاد والتعب وكثرة الارهاق
· زيادة حجم الرحم من الداخل
· يتحول الجنين من مرحلة المضغة الى مرحلة العظام في اواخر هذا الشهر
· يصل طول الجنين في هذا الشهر ما بين 3 الى 4 سم ويبلغ وزنه من 2 الى 3 جرام تقريبا
· يبدأ تكوين الجهاز الدورى والعصبي لدى الجنين في ذلك الشهر
· يبدأالقلب في التكوين والنبض
· يبدأ الجهاز التناسلي بالتكوين كالغدد التناسلية وغيرها
· تبدا العضلات والاعصاب في التكوين لدى الجنين
· يبدا النخاع العظمى في التكوين
· تبدأ بعض اجزاء الجسم في الظهور واتخاذ شكلها الملائم كاليد والاصابع والمعدة والبنكرياس والجهاز البولي والامعاء والبنكرياس والغدد الجنسية
· تبدأ المشيمة بالقيام بعمها وتوصيل الاكسجين الى الجنين بعد الاسبوع الخامس اي في منتص الشهر الثاني
· يبدأ الحبل السري في اداء وظيفته بصورة كاملة وتوصيل الغذاء الى الجنين
· الصداع المستمر والزائد وخصوصا ليلا
الاعراض النفسية التى تطرا في الشهر الثاني من الحمل على المرأة الحامل :
· تقلبات شديدة في الحالة المزاجية
· قد يتملك المرأة نوع من ارتفاع الروح المعنوية لديها
· زيادة الاكتئاب والرغبة الشديدة للبكاء
· الاحساس بالملل وعدم الرغبة في التحدث مع احد
· الميل الى العزلة والانطوائية
الشعور بالوحدة وافراغ الشديد
اعراض الحمل في الشهر الثالث
مقدمة
الشهر الثالث من الحمل هو كغيره من باقي شهور الحمل ففيه عدة تغيرات وتقلبات تحدث ايضا للمرأة الحامل قد يتشابه الكثير منها مع شهور قبله او بعده
العلامات التى تطرأ على الحامل اثناء الشهر الثالث
· كثرة التبول باستمرار
· الامساك الشديد
· التهابات في المعدة وعسر الهضم
· الاحساس بالانتفاخ الشديد والخمول
· الصداع الشديد باستمرار نتيجة افراز الهرمونات
· الاحساس بالاغشاء وقد يتكرر اغماء للمرأة الحامل احيانا كثيرة
· تزداد البطن في البزوغ والظهور
· ثقل الثديين وامتلاءهما نظرا لبدأ تكوين اللبن
· زيادة عرض خصر المرأة
· افراز السائل اللعابي بغزارة
· خمول شديد في اداء الجهاز الهضمى
· الشعور الدائم بالاجهاد والتعب وكثرة الارهاق
· يزيد وزن المرأة الحامل بشكل ملحوظ وتبدأ البطن بالزيادة الى الامام .
· تصبح حلمتى الثديين اغمق من ذي قبل .
· تبدأ شهية الحامل في العودة اليها تدريجيا وتبدا في العودة الى تناول الاطعمة وبعض الحوامل لاتعود شهيتها نهائيا الا بعد الولادة وقد يستمر الاحساس بفقدان الشهية بعد الولادة بفترة .
· ينتهي الاحساس بالغثيان والدوار عند معظم النساء ويظل مع الاخريات حتى الولادة
· تجتاح الجسم حالة مفاجأة من حالات النشاط الغير عادي
· يختلف شكل ومظهر شعر المرأة الحامل في هذا الشهر عن ذي قبل فبعد النساء يزداد شعرهن تألقا وجمالا والاخريات قد يتقصف شعرهن ويضعف
· تتغير الاظافر في مظهرها من حيث القوة والمتانة وسرعة النمو فبعض النساء تزداد سرعة نمو الاظافر لديهن وتزداد قوة ومتانة بينما الاخرى تبطأ وتنكسر بسهولة .
العلامات النفسية التى قد تصاحب الشهر الثالث من الحمل :
· الاحساس بعدم التوازن .
· الرجوع سريعا الى احساس الهدوء النفسي .
· زيادة التوتر والبكاء الشديد في بعض الاحيان
· تقلبات شديدة في الحالة المزاجية .
· يبلغ طول الجنين في بداية الشهر الثالث ما يعادل من 5 الى 7.5 سم ويبلغ وزنه تقريبا 15 جرام
· يبلغ طول الجنين في نهاية الشهر الثالث ما يعادل من 10الى 12 سم ويبلغ وزنه تقريبا 65 جرام
أهم التغيرات التي تطرأ على داخل الرحم أثناء هذا الشهر :
· يتخذ الرحم شكل وهيئة الجريب فروت
· يزداد حجم الجنين يوما بعد يوم بعض المليمترات الطفيفة.
· يبدأ كبد الجنين في النمو ويزداد حجمه
· تبدأ الكليتان في التبلور واتخاذ الهيئة الاخيرة لهما.
· امتزاج البول بالسائل السابيائي.
· تبدأ العظام في التكون .
· تبدأ حركة الجنين في نهاية هذا الشهر حيث يبدأ بتحريك الذراعين والساقين برفق وتشعر المرأة حينها برفة خفيفة تشبه رفة الحمام .
منقول للافادة