Rayhan
:: أمينة اللمة الجزائرية::
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كيف تتجنب الأمهات تشوهات الأجنة
تحلم كل أم بـإنـجـاب طـفـل سليم من النـاحيـة الصحيـة ،
والنفسية ، غير أن هناك بعض العوائق التي تقف في تحقيق هذا الحلم
لذا يجب عليها مراعاة بعض النصائح الطبية
يقـول الأخصائي أستـاذ طب الأطفال ان الوصول الى هذا الهـدف
يستوجب العديد من الاحتياطات التي يجب أن تبدأ قبل الزواج ، ومنذ
فترة اختيار الزوجين أحدهما للآخر
ومن المؤكد أن زواج الأقارب يؤدي الى انتشار الأمراض الوراثيـة
مثل مرض البول السكري ، والتخلف العقلي ، كما يجب أن يحرص
كل من الزوج والزوجة على تحليل للدم للتأكد من تطابق دمائهما ، إذ
أنه في بعض الأحيان يصاب الطفل الحديث الولادة بمرض الصفراء
نتيجة عدم الاهتمام بمثل هذه الاجراءات الوقائية .
ومن المعروف أن لمرض الصفراء الذي يصيب الأطفال الرضع
مضاعفات قد تؤثر على جهازهم العصبي بعد ذلك
كذلك يطالب الطبيب كـل أم بأن تحرص خلال الثلاثة أشهر
الأولى من الحمل على تجنب التعرض لكل أنواع الاشعاعات
.
ـ تجنب تناول أي أدوية ما لم يصفها الطبيب
ـ يجب أن تتم الولادة تحت اشراف طبي دقيق وتحت أفضـل ظـروف
التعقيم الممكنة حتى لا يصاب الطفل أثناء ولادته من جراء أخطار
التخدير أو الولادة ، على أن تستمر العناية بالطفل والكشف عليه فـور
ولادته لمتابعة حالته الصحية منذ اللحظة الأولى لولادته
تشوهات الأجنة يمكن تجنبها
بنشر الوعي الصحي بين الأمهات
تشكل العيوب الخلقية عبئاً ثقيلا على الأسرة والمجتمع ككل
ويزداد العبء إذا كان العيب الخلقي وراثياً ، إذ يتكرر ظهوره لـدى
أطفال العائلة الواحدة
يقول مدير إحدى المستشفيات أن الأسباب التي تؤدي الى اصابة
الأجنـة بـالـعـيـوب الخلقية متعـددة . . . من بين هذه الأسبـاب زواج
الأقـارب ، وإرتفـاع سن الأنجـاب عنـد الأب والأم عن 35 عـامـاً ،
بالأضافة الى وجود اختلال في الكروموزومات المؤثرة في العـوامـل
الوراثية ، بجانب اختلال في المواد البيوكيميائية في دم الجنين . كما
تؤدي اصابة أحد الوالدين بالتخلف العقلي إلى اصابة المولود بتشوهات
خلقية بالوجه أو أجزاء الجسم المختلفة .
أما العوامل المؤثرة على نمو الجنين أثناء الحمل فهي : اصابة
الأم ببعض الأمراض الفيروسيـة مثـل : الحصبة الألمـانيـة ، أو
الأنفلونزا ، أو تعاطي بعض الأدوية مثل المهدئات والهرمونات أثنـاء
الحمل ، أو الولادة المتعسرة .
ويضيف الطبيب أن هناك بعض الأمراض الوراثية التي لا تسبب
نشوهات خلقيـة للمـوالـيـد ، مثـل مـرض السكر وأمراض القلب ،
والأمراض العصبية وبناء على ذلك يجب الاهتمام بنشر الوعي الصحي
عن الأمراض الوراثية ، وتدريس مبادىء علم الوراثة في المدارس
الثانوية ، مع مراعاة تدريسه في الكليات الطبية ، والتعريف بـإمكـانيـة
علاج بعض الأمراض الوراثية ، ومدى فائدة الفحص والتشخيص قبل
الزواج لمعرفة فصيلة الدم لكل من الأم والأب
.
المرجع :
كتاب تربية الطفل مجموعة مؤلفين
مؤلف: كاتب غير محدد
الصفحات: 358
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