اشتقت اليكم اخواتي بعد عامين من الغياب هل هناك من يتدكر NASRO DZ

NASRO DZ

NASRO DZ

:: عضو متألق ::
إنضم
2 جوان 2011
المشاركات
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نقاط التفاعل
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النقاط
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اشتقت اليكم اخواتي بعد عامين من الغياب كنت جالس لوحدي ولم اعرف كيف جات الفكرة تفكرت اني مسجل في منتدى
كنت مشرفا فيه وعضو بارز فيه الان تعرفت على خوة ماشاء الله
ولكن غبت والسبب ضروف الحياة نسيت كلشي
والحمد لله ان شاء الله يكون رجوعي اليكم خبرا ساراا
وان شاء الله نجد قدماء المنتدى ادا لم يدهبو ايضا
ومرحبا بي من جديد معكم
 
ماغيكاي تشان

ماغيكاي تشان

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى التنمية البشرية
ركن التوعية الدينية النسائية
طاقم المرشحين
إنضم
27 جويلية 2013
المشاركات
10,330
نقاط التفاعل
25,009
النقاط
1,656
تشتاق لك الجنة ان شاء الله اخي نصرو
ان شاء الله راكم بالف خير يارب
هلا والف مرحبا نورت اللمة بعودتك
هل يمكن ان تتعرف علي ؟
 
NASRO DZ

NASRO DZ

:: عضو متألق ::
إنضم
2 جوان 2011
المشاركات
3,565
نقاط التفاعل
7,100
النقاط
191
قال ماغيكاي تشان:
تشتاق لك الجنة ان شاء الله اخي نصرو
ان شاء الله راكم بالف خير يارب
هلا والف مرحبا نورت اللمة بعودتك
هل يمكن ان تتعرف علي ؟
إضغط للتوسيع...
اهلا اختي والله ماعرفتك لاني عندي عامين ولا اكثر لم ادخل لكن يوجد احساس بلي نعرفك ^^بصح تغير اسمك
 
ماغيكاي تشان

ماغيكاي تشان

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى التنمية البشرية
ركن التوعية الدينية النسائية
طاقم المرشحين
إنضم
27 جويلية 2013
المشاركات
10,330
نقاط التفاعل
25,009
النقاط
1,656
قال NASRO DZ:
اهلا اختي والله ماعرفتك لاني عندي عامين ولا اكثر لم ادخل لكن يوجد احساس بلي نعرفك ^^بصح تغير اسمك
إضغط للتوسيع...
اهلا بيك، اجل اجل .. غيرت اسمي فقط
missing heart ان كنت تتذكرني
 
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