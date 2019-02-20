اشتقت اليكم اخواتي بعد عامين من الغياب هل هناك من يتدكر NASRO DZ

NASRO DZ
:: عضو متألق ::
- إنضم
- 2 جوان 2011
- المشاركات
- 3,565
- نقاط التفاعل
- 7,100
- النقاط
- 191
اشتقت اليكم اخواتي بعد عامين من الغياب كنت جالس لوحدي ولم اعرف كيف جات الفكرة تفكرت اني مسجل في منتدى
كنت مشرفا فيه وعضو بارز فيه الان تعرفت على خوة ماشاء الله
ولكن غبت والسبب ضروف الحياة نسيت كلشي
والحمد لله ان شاء الله يكون رجوعي اليكم خبرا ساراا
وان شاء الله نجد قدماء المنتدى ادا لم يدهبو ايضا
ومرحبا بي من جديد معكم
كنت مشرفا فيه وعضو بارز فيه الان تعرفت على خوة ماشاء الله
ولكن غبت والسبب ضروف الحياة نسيت كلشي
والحمد لله ان شاء الله يكون رجوعي اليكم خبرا ساراا
وان شاء الله نجد قدماء المنتدى ادا لم يدهبو ايضا
ومرحبا بي من جديد معكم