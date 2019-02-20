اشتقت اليكم اخواتي بعد عامين من الغياب هل هناك من يتدكر NASRO DZ

ا شتقت اليكم اخواتي بعد عامين من الغياب كنت جالس لوحدي ولم اعرف كيف جات الفكرة تفكرت اني مسجل في منتدى

كنت مشرفا فيه وعضو بارز فيه الان تعرفت على خوة ماشاء الله

ولكن غبت والسبب ضروف الحياة نسيت كلشي

والحمد لله ان شاء الله يكون رجوعي اليكم خبرا ساراا

وان شاء الله نجد قدماء المنتدى ادا لم يدهبو ايضا

ومرحبا بي من جديد معكم