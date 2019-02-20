كتاب " الكامل في شرح أوامر الوورد "

sidouinfodz

sidouinfodz

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كتاب " الكامل في شرح أوامر الوورد "

كتاب الشامل في تعلم الدالات الأساسية في برنامج الوورد بالنسبة لي أحسن كتاب عربي , فهو مبدأ للمبتدئين ومرجع للمحترفين , يحتوي الكتاب على شرح كامل لأوامر وأزرار وخفايا برنامج الوورد Microsoft Word 2013، كما يحتوي أيضا على شرح مبسط ومصور لكافة خصائص الوورد , بدءا بالأسسيات إلى الإحتراف .

رابط التحميل

Download الكامل في شرح أوامر الوورد pdf

Download File الكامل في شرح أوامر الوورد pdf
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