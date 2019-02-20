كتاب CCNA R&A بالعربي CISCO

sidouinfodz

sidouinfodz

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18 فيفري 2019
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كتاب CCNA R&A بالعربي CISCO





لكي تكون مبرمج محترف يجب عليك قطعا أن تكون على الإطلاع ببعض الأساسيات الخاصة بالشبكات - Networking , لان لديها علاقة خاصىة بالبرمجة بصفة عامة , لان بعض لغات البرمجة متل البايثون والجافا , لديها إصدارات خاصة موجهة فقط لتنفيد بعض الأمور المتقدمة في الشبكات , لذلك فهذا الكتاب سيكون أفضل طريق يمكن أن تسلكه لكي تطلع على أهم الأساسيات الخاصة بالشبكات , حيت أشرف علي إنشائه مجموعة من المهندسين في مجال الشبكات وهو يحضرك لإجتياز أحد شهادات سيسكو (CCNA) ذات الترميز 125-200

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