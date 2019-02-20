لو كان المتنبي في زمن الانترنت لقال ---《

*فاطمة الزهرة*

*فاطمة الزهرة*

:: عضو متألق ::
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لو كان المتنبي في زمن الانترنت لقال


لو كان المتنبي في زمن الانترنت لقال
الوتس والفيس والإعجاب يعرفني
والنشر واللصق والتعليق والخبر
سيعلم الناس ممن زار صفحتنا
بأنّني خيرُ منْ بثت له صور
صحبت في سهراتي النت منفردا
ً حتّى تعجب مني الليلُ والقمر
أنا الذي وضعَ الأحلى على صوري
أحببتهُ… وههه… والواوُ.. يا بشر
إذا رأيتِ ماسنجري يوما متصلاً
فلا تظن بأني لأحد الأشخاص انتظر
وكم فتاة كانت دوماً تراسلني
تبين فيما بعد انها ذكر
 
آخر تعديل بواسطة المشرف:
sami44

sami44

:: مرشح للإشراف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
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مزية ما عشش لهذ الوقت
بالفعل متنبي القرن الواحد والعشرين
واكديلي على هذه
وكم فتاة كانت دوماً تراسلني
تبين فيما بعد انها ذكر
 
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