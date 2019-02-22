رسم جديد لأبوفيصل ...فريد

فريد أبوفيصل

فريد أبوفيصل

:: عضو شرفي ::
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السلام عليكم ورحمة الله.
ان شاء الله يكون الجميع بخير وأخباركم مليحة.
مع عودة الأنترنت بعد انقطاع أحببت مشاركتكم بهذه الخربشات البسيطة لم أرد ان أبقيها في الخفاء.

الأولى لسيدة غالية وعزيزة عليا والثانية ترجمة إيحائية لمشاعر أنثى خطرت ببالي فأخرجتها بهذا الشكل.

في الأخير لا أجمل من ملاقاتكم من جديد في هذا المنتدى الحبيب. تحاياي.


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ملكة زوجي

ملكة زوجي

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى عالم المرأة
منتدى تربية الأطفال
منتدى قضايا الأسرة والمجتمع
طاقم المرشحين
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ماشاء الله رسمات اكثر من رائعة صدقا
وخصوصا الرسمة الاولى ربي يبارك ربي يحفظهالك كونها غالية وعزيزة عليك .......اظنها الوالدة
تسلم ايدك وربي يحفظك للمة يا رب
مبدع ومميز كالعادة
تحياتي
 
سكون الفجر

سكون الفجر

:: مراقبة عامة ::
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جميلة، رائعة ومدهشة فعلاً
بارك الله فيكم أخي الكريم على مشاركتنا رسماتك الجميلة
أحسنت
أعجبتني الرسمة الثانية
وشعرت كما لو أنها وحيدة وتشعر بأن لا حول لها ولا قوة

رائعة حقاً
بوركتم اخي الكريم
 
فريد أبوفيصل

فريد أبوفيصل

:: عضو شرفي ::
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1 أوت 2008
المشاركات
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قال ملكة زوجي:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ماشاء الله رسمات اكثر من رائعة صدقا
وخصوصا الرسمة الاولى ربي يبارك ربي يحفظهالك كونها غالية وعزيزة عليك .......اظنها الوالدة
تسلم ايدك وربي يحفظك للمة يا رب
مبدع ومميز كالعادة
تحياتي
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وعليكم السلام ورحمة الله، سعيد جدا أنها نالت إعجابك ربي يبارك فيك.
"هي كذلك"(y)
 
فريد أبوفيصل

فريد أبوفيصل

:: عضو شرفي ::
إنضم
1 أوت 2008
المشاركات
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النقاط
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قال سكون الفجر:
جميلة، رائعة ومدهشة فعلاً
بارك الله فيكم أخي الكريم على مشاركتنا رسماتك الجميلة
أحسنت
أعجبتني الرسمة الثانية
وشعرت كما لو أنها وحيدة وتشعر بأن لا حول لها ولا قوة

رائعة حقاً
بوركتم اخي الكريم
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ربي يبارك فيك يعطيك الصحة و أسعدني تقديرك و تحفيزك.

بالنسبة للرسمة الثانية هي تحمل عدة إيحاءات لمشاعر عديدة ومنها الوحدة فعلا هو شعور بارز في الرسم يعطيك الصحة على التعبير الموفق.
 
الامين محمد

الامين محمد

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
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الله الله
ابداااااااع كالعادة استاذنا الفاضل خصوصا الحاجة
ماااشاااء الله تبااارك الله
 
sanaya

sanaya

:: عضو فعّال ::
إنضم
8 ديسمبر 2016
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الاوووولى روووووعة تحفة و ابدااااااع مابعده أكثر
أحببت ملامحها الجميلة و حجابها عينيها كل شيء
أما الثانية فغامضة جدا
عموما أظنها أنثى شريرة حسب الصورة😁
 
sanaya

sanaya

:: عضو فعّال ::
إنضم
8 ديسمبر 2016
المشاركات
2,767
نقاط التفاعل
7,428
النقاط
911
العمر
28
لا تقل تحليل الصورة الثانية سأعود لتحليلها تحياتي
 
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