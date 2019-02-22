رسم جديد لأبوفيصل ...فريد

السلام عليكم ورحمة الله.ان شاء الله يكون الجميع بخير وأخباركم مليحة.مع عودة الأنترنت بعد انقطاع أحببت مشاركتكم بهذه الخربشات البسيطة لم أرد ان أبقيها في الخفاء.الأولى لسيدة غالية وعزيزة عليا والثانية ترجمة إيحائية لمشاعر أنثى خطرت ببالي فأخرجتها بهذا الشكل.في الأخير لا أجمل من ملاقاتكم من جديد في هذا المنتدى الحبيب. تحاياي.