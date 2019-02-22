خربشات

sanaya

sanaya

:: عضو فعّال ::
إنضم
8 ديسمبر 2016
المشاركات
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العمر
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نثرت على سمفونيتي وردا جوري، سقيته بعطور زهرية ، ثم تلوت في محرابك قصائد شرقية ....
راودني طيفك فعزفت نغمة و أغنية ، ورسمت جنبه معالم لقاء وردية ، تلوت فيها صلواتي و تسابيحي و كل الأدعية ، ثم أدبرت على النغم راقصة غير مبالية، عانقت جنوني في لحظة و صلاتي في ثانية و شوقي كل أمسية ، لمتك و أنى للومي أن يعيدك ذات ليلة، فإن عذلتك فاعلم أن لك بقلبي منزلة فرب عذل من ورائه حب و مودة
102228
#lost
#sanaya
 
حلم كبير

حلم كبير

:: نجم اللمة ::
إنضم
24 ديسمبر 2016
المشاركات
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نقاط التفاعل
14,382
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العمر
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السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
رائع أختي الكريمة ما خطه قلمك وجميل
هي خربشات جميلة وكلمات راقية جدا
مزيدا من التألق
إحترامي وتقديري
 
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