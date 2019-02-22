نثرت على سمفونيتي وردا جوري، سقيته بعطور زهرية ، ثم تلوت في محرابك قصائد شرقية ....راودني طيفك فعزفت نغمة و أغنية ، ورسمت جنبه معالم لقاء وردية ، تلوت فيها صلواتي و تسابيحي و كل الأدعية ، ثم أدبرت على النغم راقصة غير مبالية، عانقت جنوني في لحظة و صلاتي في ثانية و شوقي كل أمسية ، لمتك و أنى للومي أن يعيدك ذات ليلة، فإن عذلتك فاعلم أن لك بقلبي منزلة فرب عذل من ورائه حب و مودة#lost#sanaya