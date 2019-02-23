عرض بيع متوفر 200دولار USDT مقابل CCP

بيانات المعاملة المالية:
إسم البائع
TH3 Algerian
المبلغ المتاح
200.00 دولار
سعر البيع
195.00 د.ج، ثابت
البنك الإلكتروني
Bitcoin - بيتكوين
TH3 Algerian

TH3 Algerian

:: عضو مُشارك ::
بائع عملات معتمد
إنضم
22 نوفمبر 2017
المشاركات
119
نقاط التفاعل
29
النقاط
507
متوفر مبلغ 500دولار USDt للبيع علي منصة BINANCE
سعر الدولار = 195دج (ثابت)

اقل مبلغ للبيع 100 دولار

العمولة على الشاري





الاولوية لمن يحجز كامل مبلغ

يتم الدفع فورا بعد التأكد من مركز البريد
(يتوجب على الشاري تصوير وصل الدفع مكتوب عليه بخط اليد إسم العضويتين واسم المنتدى - على الخاص)
 

المرفقات

4algeria.com

4algeria.com

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
25 أفريل 2018
المشاركات
1,496
نقاط التفاعل
3,698
النقاط
171
السلام عليكم

تمت الموافقة على الموضوع، اذكر المتبقي في كل رد.

للتذكير:
- يرجى عدم مخالفة >> قوانين منتدى تجارة العملات [ بيع وشراء العملات ]
- البيانات ترسل عبر المحادثات الخاصة الى : @4algeria.com و @Fethi.dz

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يرجى استعمال المحادثات لتحويل المعلومات الدفع و الاستقبال و وصل الدفع فقط
باقي المراحل (تأكيد الاستقبال و تأكيد التحويل)تكون داخل الموضوع

بيع موفق .
 
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