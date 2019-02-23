TH3 Algerian
:: عضو مُشارك ::
بائع عملات معتمد
- إنضم
- 22 نوفمبر 2017
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متوفر مبلغ 500دولار USDt للبيع علي منصة BINANCE
سعر الدولار = 195دج (ثابت)
اقل مبلغ للبيع 100 دولار
العمولة على الشاري
الاولوية لمن يحجز كامل مبلغ
يتم الدفع فورا بعد التأكد من مركز البريد
(يتوجب على الشاري تصوير وصل الدفع مكتوب عليه بخط اليد إسم العضويتين واسم المنتدى - على الخاص)
سعر الدولار = 195دج (ثابت)
اقل مبلغ للبيع 100 دولار
العمولة على الشاري
الاولوية لمن يحجز كامل مبلغ
يتم الدفع فورا بعد التأكد من مركز البريد
(يتوجب على الشاري تصوير وصل الدفع مكتوب عليه بخط اليد إسم العضويتين واسم المنتدى - على الخاص)
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