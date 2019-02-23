نفاقهم😞هبلني😲😟؟؟

السلام عليكم

بالنسبةللنفاق والمنافقين ما يخلاصوش وربي سبحانو دارلهم الدرك الاسفل من النار

ولازم نعرف بلي المنافقين انواع مش كامل كيكيف

كاين الي يبغيك على جال مالك يخلاص مالك خلاص ما بيناتكم

وكاين الي يبغيك على سيارتك نهار تبيعها يبيعك نورمال

وكاين الي يبغيك على مصلحة معينة يقضيها يكمل معاك كلي ما بعرفكش كامل

وكاين الي يضحك معاك وفي قلبو غاشك وغير تدور يتيري عليك

مي لازم الواحد يكبر خاطرو وما يشوفش موراه اذا بقى يحسب للمنافقين يتأخر سنوات ضوئية

والنفاق حتى في الابتسامة كيما نقولو الضحكة الصفرا



على كل مشكورة نجمة على موضوعك الطيب

انتضر منك كل جديد