نفاقهم😞هبلني😲😟؟؟

نجمة الأرض
:: عضو منتسِب ::
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- 7 فيفري 2019
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ليوما بغيت نهدر واش في قلبيحبيت نهبل حاحة لمقلقتني وغيضتنينفاق نتاعم لمشهورين بيه وعاجبهم حالهم ينافقوا رواحهم وناس برك باش يكونوا هوما دايمن لملاح...
قلوبهم كوحل سوداء بزافومظهر نتاعم غشاش يلعبوهالكم طيبين وناس ملاح وهوما في ظهر يطعنوكويهدروا فيكوفي وجهك يعنقوكويحبوك حب نفاقحد ان مفهمتهمشواش هاد شي لبغيين يوصلوله
انا مكيبغونيش خطرش مكنفقشوالي في قلبي على لساني انسان منحبوش منحبوش مكنفقشومكنقطعش في ظهر صريحة والي معجبتهش اصلا ميهمنيش رأيه فيا
انا جامي نوالي كيفهم لبغى قاع يوالوا منفقينانا نتمشى على تربيتيوخلاصي وصدقي
ليوما بغيت نهدر واش في قلبيحبيت نهبل حاحة لمقلقتني وغيضتنينفاق نتاعم لمشهورين بيه وعاجبهم حالهم ينافقوا رواحهم وناس برك باش يكونوا هوما دايمن لملاح...
قلوبهم كوحل سوداء بزافومظهر نتاعم غشاش يلعبوهالكم طيبين وناس ملاح وهوما في ظهر يطعنوكويهدروا فيكوفي وجهك يعنقوكويحبوك حب نفاقحد ان مفهمتهمشواش هاد شي لبغيين يوصلوله
انا مكيبغونيش خطرش مكنفقشوالي في قلبي على لساني انسان منحبوش منحبوش مكنفقشومكنقطعش في ظهر صريحة والي معجبتهش اصلا ميهمنيش رأيه فيا
انا جامي نوالي كيفهم لبغى قاع يوالوا منفقينانا نتمشى على تربيتيوخلاصي وصدقي