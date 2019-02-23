نفاقهم😞هبلني😲😟؟؟

نجمة الأرض

نجمة الأرض

:: عضو منتسِب ::
إنضم
7 فيفري 2019
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😁السلام عليكم ورحمة الله وبركاته😁
ليوما بغيت نهدر واش في قلبي❤حبيت نهبل 😳حاحة لمقلقتني وغيضتني😱نفاق نتاعم لمشهورين بيه وعاجبهم حالهم ينافقوا رواحهم وناس برك باش يكونوا هوما دايمن لملاح😊...😂😂😂
قلوبهم كوحل سوداء بزاف😱ومظهر نتاعم غشاش يلعبوهالكم طيبين وناس ملاح وهوما في ظهر يطعنوك😞😞ويهدروا فيك😞😞😞وفي وجهك يعنقوك😜😜ويحبوك حب نفاق😲😲حد ان مفهمتهمش😟واش هاد شي لبغيين يوصلوله😱😱😱
انا مكيبغونيش خطرش مكنفقش😁والي في قلبي على لساني انسان منحبوش منحبوش مكنفقش😁ومكنقطعش في ظهر صريحة 😛والي معجبتهش اصلا ميهمنيش رأيه فيا 😠
انا جامي نوالي كيفهم لبغى قاع يوالوا منفقين😛انا نتمشى على تربيتي😊وخلاصي وصدقي😝102343102344
 
sami44

sami44

:: مرشح للإشراف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
طاقم المرشحين
إنضم
10 ديسمبر 2009
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السلام عليكم
بالنسبةللنفاق والمنافقين ما يخلاصوش وربي سبحانو دارلهم الدرك الاسفل من النار
ولازم نعرف بلي المنافقين انواع مش كامل كيكيف
كاين الي يبغيك على جال مالك يخلاص مالك خلاص ما بيناتكم
وكاين الي يبغيك على سيارتك نهار تبيعها يبيعك نورمال
وكاين الي يبغيك على مصلحة معينة يقضيها يكمل معاك كلي ما بعرفكش كامل
وكاين الي يضحك معاك وفي قلبو غاشك وغير تدور يتيري عليك
مي لازم الواحد يكبر خاطرو وما يشوفش موراه اذا بقى يحسب للمنافقين يتأخر سنوات ضوئية
والنفاق حتى في الابتسامة كيما نقولو الضحكة الصفرا

على كل مشكورة نجمة على موضوعك الطيب
انتضر منك كل جديد
 
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