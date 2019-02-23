مشكلتي نظرة المجتمع مدرسة قرأنية و الزواج

م

مشكلتي

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السلام عليكم .
مشكلتي في نظرة المجتمع التي تستفزني .
توجد مدرسة قرانية قريبة لبيتنا و انا و الحمد لله احفظ القرأن في البيت مستعينة بدروس في اليوتيوب و اجزاء القران برواية ورش و احفظ .
اريد الذهاب للمدرسة لاتابع الحفظ المتقن .لكن نظرة مجتمعنا كل من تذهب هناك فهي تريد الزواج اذ ان الحافظات اغلبهن تجاوزن سن 50 و بالتالي تقمن بخطب الفتيات لاولادهن او اقاربهن حيث كل من ذهب للمدرسة بعد ايام تتم خطبتها و تتوقف عن الحفظ.
اريد الذهاب لكن مترددة فأنا عصبية و (نخاف نطيح في هذا الموقف و نرد الكلام و نكسب دعوة شر كيما تقول جدتي ).علما ان جارتنا ذهبت للدراسة والان خطبتها احدى الحافظات لابن اخيها.
أراء بدون تجريح بارك الله فيكم
 
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شوفي اختي العزيزة لما تحبي تديري حاجة ومتأكدة انها لوجه الله
فلا تهتمي لكلام احد، اذا على الزواج فكل الطرق تؤدي إليه
لي يضلو في الاسواق في كامل زينتهم ماتعرفيهم رايحين يشريو البطاطا
ولا رايحين يخطبوها، هادوك ماشافوهمش بقاتلهم غير لي رايحة تحفظ القرآن
ربي يهدي ما خلق، واذا ربي مدايرلك مكتوبك تما رايحين يتحكمو فيه تاني؟
مجتمع ما تمنعيش معاه كيما ديري
وصراحة اول مرة نسمع بيها تاع الزواج هادي، حتى من انا كنت ناوية ندخل لمدرسة قرآنية
وماعرفتش كيفاه عندك لا يهدرو فيا تاني هههه
المهم لا عليك، درك راني بالتيليفون
غدا بحول الله نرجع ونردلك كما يجب
وتصبحين على خير ^^​
 
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