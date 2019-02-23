السلام عليكم .

مشكلتي في نظرة المجتمع التي تستفزني .

توجد مدرسة قرانية قريبة لبيتنا و انا و الحمد لله احفظ القرأن في البيت مستعينة بدروس في اليوتيوب و اجزاء القران برواية ورش و احفظ .

اريد الذهاب للمدرسة لاتابع الحفظ المتقن .لكن نظرة مجتمعنا كل من تذهب هناك فهي تريد الزواج اذ ان الحافظات اغلبهن تجاوزن سن 50 و بالتالي تقمن بخطب الفتيات لاولادهن او اقاربهن حيث كل من ذهب للمدرسة بعد ايام تتم خطبتها و تتوقف عن الحفظ.

اريد الذهاب لكن مترددة فأنا عصبية و (نخاف نطيح في هذا الموقف و نرد الكلام و نكسب دعوة شر كيما تقول جدتي ).علما ان جارتنا ذهبت للدراسة والان خطبتها احدى الحافظات لابن اخيها.

أراء بدون تجريح بارك الله فيكم