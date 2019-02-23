ألغاز متفرقة في انتظار المشفرة من عندsami44

zagane

zagane

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السلام عليكم
هاد الالغاز شدو بيها يديكم حتي ياتيكم سامي 44 بالجديد

من هي بنت خال بنت والدك ؟


هل الجمل يلد في الشهر التاسع أم العاشر ؟


ما هي الجامعه الخاليه من الطلاب ؟


ما هو الشي الذي درجة حرارته ثابته سواء وضعته في الثلاجه او على النار ؟
وقيلا الفلفل


شيء فيه الف ثقب ويتقل الماء ؟



ما هو الشي الذي يخترق الزجاج ولا يكسره ؟

من الذي قُتل ربع سكان الارض ؟ نعطيكم الاجابة

هو قابيل عندما قتل هابيل .. و كان على الارض آدم و حواء و قابيل و هابيل .
 
sami44

sami44

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نستعرف بيك خويا انا كنت نسميهم الغاز البونيس
كلما نحط لغز غير مسجل ندير معاه واحد هكا بونيس
المهم نحل واحد في انتضار البقية
ما هو الشي الذي يخترق الزجاج ولا يكسره ؟ الحل هو الضوء
 
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