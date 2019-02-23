ألغاز متفرقة في انتظار المشفرة من عندsami44

السلام عليكم

هاد الالغاز شدو بيها يديكم حتي ياتيكم سامي 44 بالجديد



من هي بنت خال بنت والدك ؟





هل الجمل يلد في الشهر التاسع أم العاشر ؟





ما هي الجامعه الخاليه من الطلاب ؟





ما هو الشي الذي درجة حرارته ثابته سواء وضعته في الثلاجه او على النار ؟

وقيلا الفلفل





شيء فيه الف ثقب ويتقل الماء ؟







ما هو الشي الذي يخترق الزجاج ولا يكسره ؟



من الذي قُتل ربع سكان الارض ؟ نعطيكم الاجابة



هو قابيل عندما قتل هابيل .. و كان على الارض آدم و حواء و قابيل و هابيل .