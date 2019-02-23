ألغاز متفرقة في انتظار المشفرة من عندsami44

zagane
:: عضو بارز ::
السلام عليكم
هاد الالغاز شدو بيها يديكم حتي ياتيكم سامي 44 بالجديد
من هي بنت خال بنت والدك ؟
هل الجمل يلد في الشهر التاسع أم العاشر ؟
ما هي الجامعه الخاليه من الطلاب ؟
ما هو الشي الذي درجة حرارته ثابته سواء وضعته في الثلاجه او على النار ؟
وقيلا الفلفل
شيء فيه الف ثقب ويتقل الماء ؟
ما هو الشي الذي يخترق الزجاج ولا يكسره ؟
من الذي قُتل ربع سكان الارض ؟ نعطيكم الاجابة
هو قابيل عندما قتل هابيل .. و كان على الارض آدم و حواء و قابيل و هابيل .
هاد الالغاز شدو بيها يديكم حتي ياتيكم سامي 44 بالجديد
من هي بنت خال بنت والدك ؟
هل الجمل يلد في الشهر التاسع أم العاشر ؟
ما هي الجامعه الخاليه من الطلاب ؟
ما هو الشي الذي درجة حرارته ثابته سواء وضعته في الثلاجه او على النار ؟
وقيلا الفلفل
شيء فيه الف ثقب ويتقل الماء ؟
ما هو الشي الذي يخترق الزجاج ولا يكسره ؟
من الذي قُتل ربع سكان الارض ؟ نعطيكم الاجابة
هو قابيل عندما قتل هابيل .. و كان على الارض آدم و حواء و قابيل و هابيل .