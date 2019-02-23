دراسة عامل في تكوين مرأة قوية لتواجه مجتمع.😁

انا مع تعلمها

فلا عاقل بيننا يفضل الجهل مهما كان

فالمرأة المتعلمة نور للمجتمع و للاسرة و للاولاد

فبعلمها ينشأ مجتمع متعلم و متنور و بعلمها ستتعلم دينها و دنياها

فما اجملها حياة و ان تسمع ترتيلا للذكر الحكييم في البيت من طرف البنت او الزوجة