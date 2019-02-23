دراسة عامل في تكوين مرأة قوية لتواجه مجتمع.😁

نجمة الأرض
:: عضو منتسِب ::
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موضوع :للنقاش
هل انت مع ام ضد المرأة= المتعلمة
المراة اصبحت لها مكان في كل المجالات
و في العمل اثبتت جدارتها واخلاصها في عملها
بأتقانها لعملها وتفوقها في شتى المجالات
ففرضت نفسها على المجتمع
هي الطبيبة و الاستادة .....و هي التي فرضت نفسها بدااتها..
فتحية لكل فتاة وكل مرأة لها طموحاتتسعى لتحقيقها.
فنصيحة مني اتبعيقلبك ودعوة الوالدين
ولا يهمك من يتكلم ورائك
فأنت مميزة و الطرف الآخر يسعى ليحطمكلاتهتمي سيري وراء حلمك وحقيقيه
هل انت مع ام ضد المرأة= المتعلمة
المراة اصبحت لها مكان في كل المجالات
و في العمل اثبتت جدارتها واخلاصها في عملها
بأتقانها لعملها وتفوقها في شتى المجالات
ففرضت نفسها على المجتمع
هي الطبيبة و الاستادة .....و هي التي فرضت نفسها بدااتها..
فتحية لكل فتاة وكل مرأة لها طموحاتتسعى لتحقيقها.
فنصيحة مني اتبعيقلبك ودعوة الوالدين
ولا يهمك من يتكلم ورائك
فأنت مميزة و الطرف الآخر يسعى ليحطمكلاتهتمي سيري وراء حلمك وحقيقيه
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