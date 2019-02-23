دراسة عامل في تكوين مرأة قوية لتواجه مجتمع.😁

نجمة الأرض

نجمة الأرض

:: عضو منتسِب ::
إنضم
7 فيفري 2019
المشاركات
17
نقاط التفاعل
19
النقاط
3
موضوع :للنقاش😁
هل انت مع ام ضد المرأة😊= المتعلمة😳

المراة اصبحت لها مكان في كل المجالات
و في العمل اثبتت جدارتها واخلاصها في عملها😊
بأتقانها لعملها وتفوقها في شتى المجالات

ففرضت نفسها على المجتمع😁
هي الطبيبة و الاستادة .....و هي التي فرضت نفسها بدااتها..😊

فتحية لكل فتاة وكل مرأة لها طموحات😍تسعى لتحقيقها.

فنصيحة مني اتبعي❤قلبك ودعوة الوالدين
ولا يهمك من يتكلم ورائك
فأنت مميزة و الطرف الآخر يسعى ليحطمك😊لاتهتمي سيري وراء حلمك وحقيقيه😊
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آخر تعديل بواسطة المشرف:
الامين محمد

الامين محمد

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
10,032
نقاط التفاعل
23,569
النقاط
2,061
انا مع تعلمها
فلا عاقل بيننا يفضل الجهل مهما كان
فالمرأة المتعلمة نور للمجتمع و للاسرة و للاولاد
فبعلمها ينشأ مجتمع متعلم و متنور و بعلمها ستتعلم دينها و دنياها
فما اجملها حياة و ان تسمع ترتيلا للذكر الحكييم في البيت من طرف البنت او الزوجة
 
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