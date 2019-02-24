اريد نصيحة

السلام عليكم ياهل اللمة الكرام موضوعى اليوم يستلزم الكثير و الكثير من الرد نصيحة مخرج كلمة حيلة astuce كل ما دكرته يهمنى معدرة فلم اجد الى من اتكلم

الموضوع بداء لما قمت بتسجيل لتربص مع ابن اختى وقد ترددت كثير في الاول و ضننت انى قد قمت بشىء جيد و الان يراودنى شكوك انى قد اخطاءت عند دخولى الى المركز و جدت شباب لا يتجاوز العشرينات و انا كنت كبيرهم هدا اليوم اعلم ان العلم ليس له سن ولكن من قبل بحثت عن تربص يكون بالنقود و لكن و جدته باهظ الثمن و عدد ايام التربص قليل بالنسبة لدلك

ولان افكر بالانسحاب فما جوابكم مدة التربص عام واحد