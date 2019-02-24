اريد نصيحة

V

visiteur

:: عضو مُشارك ::
إنضم
18 نوفمبر 2007
المشاركات
195
نقاط التفاعل
60
النقاط
7
السلام عليكم ياهل اللمة الكرام موضوعى اليوم يستلزم الكثير و الكثير من الرد نصيحة مخرج كلمة حيلة astuce كل ما دكرته يهمنى معدرة فلم اجد الى من اتكلم
الموضوع بداء لما قمت بتسجيل لتربص مع ابن اختى وقد ترددت كثير في الاول و ضننت انى قد قمت بشىء جيد و الان يراودنى شكوك انى قد اخطاءت عند دخولى الى المركز و جدت شباب لا يتجاوز العشرينات و انا كنت كبيرهم هدا اليوم اعلم ان العلم ليس له سن ولكن من قبل بحثت عن تربص يكون بالنقود و لكن و جدته باهظ الثمن و عدد ايام التربص قليل بالنسبة لدلك
ولان افكر بالانسحاب فما جوابكم مدة التربص عام واحد
 
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

:: مراقبة عامة ::
طاقم المراقبين
إنضم
13 أفريل 2013
المشاركات
14,348
نقاط التفاعل
52,151
النقاط
2,251
العمر
26
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لم أفهم أين المشكلة أخي الكريم، هل لأنك أكبر المتربصين بالمركز؟
لا يجب أن تجعل السن حاجزًا أمامك لبلوغ هدفك ومبتغاك، رانا قرينا في الجامعات
وكانو يقراو معانا رجال ونساء كبار في السن وعادي تأقلمو وفرضو وجودهم
كيما قلتها العلم ليس له سن معين، وطلب المعرفة ليس له سن محدد
توكل على الله وكمّل عادي مايدخلك توسويس ماوالو، هدرة الناس تمشي
وماتطفر غير فيك، اصبر عام نورمال راهو الوقت يجري وفي الآخر يخي تدي ديبلوم؟
اذا نعم، على وجه الديبلوم ولا على وجه النتيج ةلي تكتسبها في آخر التربص
لازم تصبر، لذلك إذا صح هاد التربص فيه فائدة عظيمة ليك اتوكل على ربي
وكمّل التربص تاعك عادي، وبالتوفيق ان شاء الله
هذا رأيي والله تعالى أعلم​
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top