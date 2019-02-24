كوني حبًّا أو عذابًا

فعمري بين يديك

فكوني حبًّا أو عذابًا



وكوني حقًّا أو سرابًا

وكوني نورًا أو ضبابًا



وكوني ما شئت أن تكوني



فأنت النّظرة في عيوني



وأنت العقل لجنوني



وأنت بدعي وفنوني



وأنت قطرات الدّمع في جفوني



وأنت البريق والإشراق



وضوء الفضّة فوق جبيني



كوني كما شئت



فلن أقول لك كوني لي



ولن أقول أحبّيني



يكفي أن أفتح عينيّ



وأبحث عنك «فتكوني»



بقلب/سيزانو سعيد خبيزي